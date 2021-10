Sichel deja en libertad de acción a partidos de Chile Podemos Más: «Lo que no aceptamos es el chantaje»

26/10/2021 21:36:59“Nos hemos dado cuenta que otros, saliiéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado, apoyar a una antigua derecha”, expresó el candidato presidencial.

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, realizó un punto de prensa para referirse a los últimos apoyos que han manifestado los parlamentarios UDI a su par del partido Republicano, José Antonio Kast.

En la instancia, Sichel dejó en libertad de acción a partidos de la coalición que agrupa a la UDI, RN, Evópoli y el PRI, y que «tomen definiciones» de cara a las elecciones de noviembre.

En esa línea, el exministro de Desarrollo Social manifestó que “queríamos construir una gran mayoría de centro y de centro derecha para liderar el Chile que viene”.

“Mientras algunos queremos ofrecer proyecto de futuro desde la independencia con los partidos nos hemos dado cuenta que otros, saliéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado, apoyar a una antigua derecha”, añadió.

Además criticó que «lo terrible es que además de volver al pasado, es que no respetan los acuerdos de la primaria y no están dispuestos a respetar básicas de la democracia, apoyar al independiente que gano, cumplir su palabra y avanzar a esos cambios. Claramente parece ser que apoyaban este proyecto colectivo sólo cuando les convenía y no tenían una convicción de cambios democraticos solamente miraban la encuesta del día».

«Quiero pedirles a los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios», declaró y agregó que «lo que no vamos a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en alguien que no soy».

Y reiteró que «lo que no aceptamos es el chantaje de aquellos que se mueven por conveniencia y se dan vuelta cuando hoy día necesitamos un proyecto diverso».

«No construiremos zanjas donde los chilenos quieren construir acuerdos», dijo Sichel aludiendo a las propuestas que propone Kast.

Tras la declaración del ex secretario de Estado, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, conversó con 24 Horas y confirmó apoyo a Sebastián Sichel por parte del partido.