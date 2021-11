Sichel tras dichos de Kast sobre Pinochet: «Creo que se equivocó, porque revivió un debate que nos divide y yo estoy para juntar» | soychile.cl

El candidato presidencial Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a los dichos de José Antonio Kast sobre la dictadura de Pinochet y sostuvo que «creo se equivocó, porque revivió un debate que nos divide y yo estoy para juntar».Sichel manifestó que «yo creo y lo digo directamente, que José Antonio Kast se equivocó, porque revivió un debate que nos divide, y yo estoy aquí para juntar y reflotar los debates que nos unen».En cuanto a las declaraciones de Kast que podrían complicar las conversaciones entre ambos en una posible segunda vuelta. El ex ministro de Desarrollo Social sostuvo que «lo que lo complica, es que todavía en el año 2021 sigamos hablando de Pinochet o Allende. Me he encontrado con Boric hablando de Allende, varias veces en la campaña, ayer me encuentro con José Antonio Kast hablando de Pinochet, para qué revivir».»Se me ocurren 50 ejemplos democráticos que han dado los chilenos en los 10 últimos años, que eran buenos para compararnos con la dictadura en Nicaragua, el traspaso entre Bachelet-Piñera, que es honorable en una democracia con elecciones transparentes (…) por qué usar el pasado tan dañino y que le gatilla tanta heridas a los chilenos, cuando queremos hablar de futuro», señaló.Además Sichel declaró que «José Antonio Kast usó como ejemplo de democracia a una dictadura que tras 17 años permitió una elección con estado de excepción, sin libertad de prensa y sin separación de poderes. Es un error usar a Pinochet como ejemplo de demócrata, porque no lo es».»Es un error profundo el que comete Gabriel Boric, cuando cita a Allende y José Antonio Kast, cuando usa como ejemplo a Pinochet. No porque haya chilenos o no que puedan estar o no a favor de Pinochet, sino que es mostrar que algunos miran el futuro por el espejo retrovisor, y están más preocupados de debatir sobre el pasado y sobre las tragedias del pasado, que sobre las oportunidades del futuro y cómo lo chilenos nos juntamos», complementó.»Yo estoy aquí para hablar sobre lo que va a pasar los próximos 4 años, lo que él (Kast) o como Gabriel Boric, quieran hablar de lo que pasó hace 40 años. Pucha que lástima, porque estamos cansados de ese debate pasado a naftalina, y queremos hablar de un futuro pasado a oportunidades para Chile», concluyó,

