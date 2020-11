Subsecretario Dougnac asegura que acusaciones de misoginia «no tienen fundamento» | soychile.cl

Agencia Uno 19:11 “Lo digo con toda claridad, yo soy una persona extraordinariamente respetuosa, no hago ningún tipo de discriminación y no lo he hecho, y las frases que se me atribuyen no son ciertas”, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Luego del balance diario sobre la evolución de la pandemia en el país, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, se refirió a las acusaciones en su contra, luego de que dos enfermeras lo denunciaran por tratos misóginos y machistas, cuando se desempeñaba como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae.La autoridad reiteró que “en todas las acusaciones que se han hecho en mi contra no tienen ningún fundamento”.“Lo digo con toda claridad, yo soy una persona extraordinariamente respetuosa, no hago ningún tipo de discriminación y no lo he hecho, y las frases que se me atribuyen no son ciertas”, argumentó Dougnac.Con estas palabras, Dougnac dio “por concluido este tema. Esto surge de un problema laboral que busca otro tipo de compensaciones, pero que no se ajusta a la verdad”.Tras conocerse las acusaciones en su contra, el Colegio de Enfermeras de Chile le pidió al ministro de Salud, Enrique Paris, la salida de Alberto Dougnac desde el Minsal.