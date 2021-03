Tomás Hirsch dijo que Siches no debió disculparse: “Efectivamente este es un gobierno de infelices” | soychile.cl

Durante una entrevista realizada por el medio Radio BioBio, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, se refirió a diversos tópicos, incluyendo las declaraciones de Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, respaldándolas e indicando que según su perspectiva la dirigenta no debería haber pedido disculpas.En específico el Hirsch apuntó que Siches “ha tenido un gesto que nunca han tenido las autoridades de Gobierno que es la de pedir disculpas y reconocer un error en sus palabras, error que yo no comparto, porque efectivamente este es un gobierno de infelices, es decir, gente que no es feliz y que le ha restado felicidad a la inmensa mayoría de los chilenos”.“Por el contrario, este es un Gobierno que debería pedir disculpas por las permanentes, profundas y reiteradas violaciones de derechos humanos que ha cometido. Izkia Siches es reconocida como una persona que está preocupada del tema de la salud y creo que sería importante escucharla atentamente”.Respecto sobre la creciente polémica sobre las próximas elecciones, el parlamentario indicó que “creo que todo el proceso electoral ha estado lleno de improvisaciones y errores por parte del Gobierno. A último minuto propone la votación en dos días, que no resuelve bien el problema, que genera incertidumbre, genera dudas”.“Tenemos hasta ahora un Servel que ha operado bien y sin embargo lo vamos a poner en una situación de fuerte cuestionamiento en caso de cualquier irregularidad”, sentenció.