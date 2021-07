Unidad Constituyente realizará de forma presencial y el 21 de agosto su consulta para definir candidatura presidencial | soychile.cl

Finalmente durante la tarde de este domingo los timoneles de los partidos pertenecientes al bloque de Unidad Constituyente acordaron realizar una consulta presidencial en reemplazo de una primaria, a la que no accedieron de forma legal por sobrepasar el periodo de tiempo requerido para realizar una, a tan solo 4 meses de la elección presidencial.Tras la reunión de esta jornada acordaron que la instancia tendrá a lugar el día sábado 21 de agosto, con un formato de consulta ciudadana presencial, descartando la opción digital, en la que se definirá quien será él o la representante del bloque.Tras dos días de reuniones se zanjaron todas las discrepancias, y en ese aspecto cabe recordar que el viernes ya se había definido que se realizaría la consulta.En este sentido Heraldo Muñoz, presidente del PPD, señaló según indica el medio Emol que «La fecha de inscripción de candidatas o candidatos presidenciales y el sorteo de esas personas en la papeleta será este día jueves durante el curso del día en particular». Y agregó que «vamos a realizar esta primaria ciudadana o esta consulta ciudadana con la mayor participación posible y bajo los principios de unidad de la Unidad Constituyente, más el Partido Liberal y Nuevo Trato, y la participación. Esos dos criterios son absolutamente fundamentales».El 21 de agosto en definitiva podrán votar todos los militantes de los partidos que conforman la coalición además de los independientes que no están afiliados a ninguna tienda, y las candidaturas ya confirmadas serían por parte de la DC, Yasna Provoste, la abanderada del PS, PPD, PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, y el timonel del PR, Carlos Maldonado. Por su parte el PRO aspira a ser representado por Marco Enríquez-Ominami, quien está impedido de participar por problemas judiciales, aunque hay en curso un recurso de protección contra el Servel para levantar estas restricciones, aunque, en caso de que no alcance, podría competir el senador Alejandro Guillier.

