Unidad Social cierra dialogo con gobierno de Piñera porque «no quiso escuchar y que sólo ofrece engaño y represión brutal» | soychile.cl

Agencia Uno / SoyChile 18:15 “Vamos a profundizar el movilizarnos, vamos a elaborar y a anunciar en los próximos días un plan de movilización para el verano y, por supuesto, prepararnos para marzo, porque ya se ha dicho en muchos lados, que este pueblo tiene voluntad de seguirse movilizando por cambios reales», señalaron.

Pantallazo @CNNChile

A 38 días de la reunión que sostuvieron con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, desde Unidad Social dieron «por terminado cualquier intento de diálogo con un régimen que ya no quiso escuchar y que sólo ofrece engaño y represión brutal al pueblo movilizado», según declararon.Las demandas que pedía el conglomerado de organizaciones sociales se presentó en una serie de exigencias agrupadas en tres ejes: Derechos Humanos; Asamblea Constituyente Soberana y Demandas Sociales que implican cambios estructurales en el país.Desde Unidad Social señalaron que a más de un mes de iniciadas las conversaciones no se observa «ninguna voluntad de querer avanzar hacia los cambios que mayoritariamente la ciudadanía demanda», y agregaron que avanzarán en «el fortalecimiento de la unidad para potenciar la movilización social amplia y, a través de ella, conquistar las demandas urgentes y legítimas de un pueblo que clama y merece vivir con dignidad».En esa línea Carolina Espinoza, una de las voceras de la Mesa de Unidad Social, señaló que “Lamentablemente resulta inoficioso dialogar con el gobierno. Han pasado 38 días y respecto de los puntos que se le fueron a plantear no ha habido avance y se mantiene la condición tan grave de vulneración a los derechos humanos más fundamentales”. En tanto el presidente del Colegio de Profesores y también integrante de la mesa, Mario Aguilar, criticó duramente la la entrevista dada por el ministro del Interior Gonzalo Blumel a El Mercurio, acusándolo que en ella “respalda el lanzamiento de bombas lacrimógenas a la cara de la gente, que siga habiendo jóvenes cegados” por el actuar de Carabineros y que también apoya que el intendente Guevara “restrinja el derecho a reunirse, al libre tránsito”.En ese sentido agregó que “Cuando el ministro Blumel está respaldando que se violen los derechos humanos entonces nosotros decimos: no hay nada que seguir conversando, no hay voluntad real y en materia de agenda social no hay nada que toque el modelo”, aseveró.Aguilar fue enfático en señalar que “Vamos a profundizar el movilizarnos, vamos a elaborar y a anunciar en los próximos días un plan de movilización para el verano y, por supuesto, prepararnos para marzo, porque ya se ha dicho en muchos lados, que este pueblo tiene voluntad de seguirse movilizando por cambios reales, de seguir luchando por cambios reales, profundos, porque el gobierno del 8% no está en condiciones ni tiene la voluntad de dar paso a esos cambios”.