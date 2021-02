[VIDEO] Acusan de “machismo” y «falta de respeto» a Piñera por actitud con la presidenta del Senado | soychile.cl

Diversas autoridades de oposición, así como una variada gama de internautas en Twitter, salieron a criticar el actuar del Presidente Sebastián Piñera durante un punto de prensa realizado en La Moneda tras una reunión que congregó a los representantes máximos de los tres poderes del Estado.En la ocasión y como representante del poder Parlamentario, la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, fue al estrado durante su turno para referirse al encuentro, pero en ese momento Piñera junto a su grupo abandonaron el lugar, motivando una serie de críticas por haber dejado a la representante del Parlamento “hablando sola” con la prensa.Consultada por el medio El Desconcierto, Adriana Muñoz señaló que “Quedé desconcertada, pues cuando empecé a hablar, me di cuenta que había quedado completamente sola” y agregó que “El presidente Piñera sabía que yo iba a intervenir porque preguntó quién iba a tomar la palabra y le dije que yo iba a presentar mi posición y que era distinta a la de él. Bueno, empecé a hacer mi punto de prensa y me di cuenta que me dejaron sola, sentí un poco de descortesía”.Analizando la situación, la presidenta del Senado indicó que en la actitud del Presidente y su equipo “hay algo de machismo, porque una se da cuenta como mujer de lo que pasa. Se supone que como autoridad del país estamos en igualdad de condiciones. Pero uno vive estas cosas que pueden ser consideradas como micro machismo”.Finalmente Muñoz indicó que “Quiero creer que el presidente no se dio cuenta que me dejó sola. Hay que tener más consideración con las personas, aunque seamos de oposición y todos nos merecemos respeto”.Acá algunas de las críticas, que han resonado en las redes sociales, al actuar del mandatario: