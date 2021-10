Ximena Rincón y cuarto retiro: «En la oposición hay un ánimo de aprobarlo en general» | soychile.cl

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), se refirió esta mañana sobre su postura ante el proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones, señalando que, tal como está escrita, la iniciativa no es una buena política pública. En conversación con Mesa Central de Canal 13, la líder de la testera señaló: «En la oposición hay un ánimo de aprobarlo en general pero con modificaciones, porque tal como está no es un buen proyecto».»Hay que decirlo, no es una buena política pública cuando la gente tiene que ocupar sus ahorros para enfrentar la pandemia. Existe una gran presión de la ciudadanía para aprobar este proyecto y así cubrir sus necesidades».Finalmente, la senadora DC sostuvo: «Si bien el proyecto puede tener la mayoría para aprobarse en general, no tiene los votos necesarios para aprobarse en particular. Desde ahí deben construirse acuerdos».

