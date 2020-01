Aguilar y Cárdenas, a defender los legados de sus antecesores

El 2019 estuvo marcado por unas elecciones regionales que dejaron un claro mensaje: los votantes quieren ‘caras nuevas’ y el electorado en Santander fue contundente en las urnas.

Por un lado, a la alcaldía de Bucaramanga llegó Juan Carlos Cárdenas Rey, un ingeniero civil que por primera vez está ocupando un cargo de elección popular.

Cárdenas asumió el principal cargo de la capital santandereana con el apoyo del exalcalde Rodolfo Hernández. En las elecciones obtuvo una votación histórica y la confianza de la ciudadanía está puesta en él.

En su discurso de posesión aseguró que seguirá el legado de Hernández: “no robar, no mentir y no traicionar”. Sin embargo, el exmandatario de los bumangueses no acompañó a Cárdenas en la ceremonia al considerar que allí fueron invitados “corruptos” y “ladrones”.

Para Ancízar Casanova Rodríguez, estratega político y especialista en marketing público, el resultado del año que finalizó es motivado por una “deuda social”.

“A nivel nacional existe una deuda social que empieza a pasar cuenta de cobro a la clase política”, manifestó Casanova.

En su análisis, destacó que lo que hoy representa la antipolítica, como se denominaba Hernández y cuya senda retoma Cárdenas, ha logrado canalizar ese descontento de las clases populares.

“Ahora, es muy importante entender que en un periodo de tiempo los llamados antipolíticos pasarán a ser parte de la política tradicional, esto ocurrirá cuando dejen de ser los nuevos. Lo que quiero decir es que todo en la naturaleza es cíclico y la política no es la excepción”, dijo.

Pese a esto, para Yamil Cure, analista político, la ausencia de Hernández en la posesión representa un distanciamiento entre el exalcalde y el actual alcalde. “Ha manifestado por su Twitter que no se hablan desde la elección, que no tuvo que ver nada con los nombramientos y que no iba a la posesión porque estaba lleno de corruptos”, indicó Cure.

El analista político agregó que “esta alcaldía puede ser la plataforma para la candidatura a la presidencia de Hernández”.

De otro lado, uno de los retos que enfrentará Cárdenas durante su cuatrenio al mando de Bucaramanga será en materia de finanzas, pues deberá mantener el déficit en cero que dejó la pasada administración. Además, solucionar el eterno problema del relleno sanitario El Carrasco, el cual tendrá que ser cerrado por decisión de un juez.

Otro de sus objetivos será lograr que el Sistema de Transporte Metrolínea “levante cabeza”, teniendo en cuenta que el número de usuarios está disminuyendo diariamente y eso genera un déficit para su sostenimiento.

Igual que el exalcalde Hernández, Cárdenas llegó a la alcaldía con una gran campaña en redes sociales y los analistas aseguran que podrían seguir siendo sus grandes aliadas.

Para Casanova, “las redes como canal de comunicación toman fuerza si se logran tres factores fundamentales. El primero que exista confianza, credibilidad en quien emite el mensaje. Segundo, que la construcción del mensaje sea atractiva y clara; es decir, a mejor producción audiovisual, mejores probabilidades de conectar. Y tercero, la constancia en el uso del mensaje, el número de impactos es fundamental para obtener un resultado”, aseguró Casanova.

Vuelven los Aguilar

En la Gobernación de Santander se sentará, de nuevo, un miembro de la familia Aguilar.

Mauricio Aguilar Hurtado llegó al primer cargo del departamento siguiendo los pasos de su padre, el coronel retirado Hugo Aguilar, quien fue condenado por parapolítica y dirigió a Santander hace 15 años.

El cargo también fue ocupado por uno de sus hermanos, el ahora senador Richard Aguilar, quien dirigió el departamento hace ya ocho años.

“Se ha demostrado que los Aguilar son los reyes de provincia. Desde San Gil para abajo, la provincia fue la que puso el gobernador y fueron los alcaldes de estos municipios quienes estuvieron presentes en su posesión. Los Aguilar pueden tener la fama que ustedes quieran, pero lo que es en los pequeños pueblos, la provincia, ellos han hecho obras tan grandes que la gente los adora”, indicó Yamil Cure.

Cure agregó que los retos del gobernador Aguilar son varios. Desde su perspectiva, el mandatario debe enfocarse, en primera instancia, en mejorar su imagen en el área metropolitana.

“Tiene que hacer lo que Didier Tavera, exgobernador de Santander, no hizo, que fue afianzar las relaciones con el área metropolitana, porque fue el que más obras hizo pero la favorabilidad nunca pasó del 60 por ciento; esas personas que son encuestadas están en el área metropolitana”, manifestó.

Tanto Cárdenas como Aguilar tienen en su gabinete un Alto Comisionado para la Defensa del Páramo de Santurbán, demostrando con esto que una de sus prioridades será la defensa de este ecosistema. Teniendo en cuenta que la multinacional Minesa está solicitando una licencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para poder desarrollar un proyecto minero aledaño al páramo.

No obstante, Aguilar no ha sido enfático en rechazar el proyecto minero, mientras que Cárdenas sí lo ha hecho.



BUCARAMANGA