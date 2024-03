Aida Victoria Merlano, con otro problema; denuncia que le embargaron la cuenta bancaria: ‘Yo he pagado todo’

El pasado jueves, un juez de la Sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá decidió en segunda instancia ratificar la condena y la pena de la ‘influencer’ Aída Victoria Merlano, por su participación en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano. Ahora, la misma joven da a conocer que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) le embargó una suma de dinero.

Según explicó la creadora de contenido a través de su cuenta en Instagram, al día siguiente de la condena, es decir el viernes, le entró un pago de Facebook que luego desapareció: “Hoy (este martes) el pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla”.

Incluso, Merlano aseguró que no le había llegado ninguna notificación y que simplemente la Dian la habría embargado por una supuesta deuda que asegura no tiene: “Llamando a mi contador, llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron”.

“Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente es solo una casualidad”, escribió. Por el momento, no ha dado más detalles sobre el caso y la Dian tampoco se ha pronunciado.

Cabe recordar que la pena de Aida Victoria pasó de siete años y seis meses a 13 años y 8 meses de prisión, que ahora se harían cumplir sin derecho a casa por cárcel.

“Aun así si se admitiera que Merlano Manzaneda fue acusada como cómplice, también en el uso de menores para la comisión de delitos, al igual que la fuga, puede decirse que la pena a imponer sería mucho mayor dado que se graduó con semejante equívoco del beneficio en la ejecución de la domiciliaria por la cantidad de pena impuesta, inferior a los 8 años, cuando la realidad jurídica llamada a prevalecer en la dogmática del artículo 188 del código penal es que el tratamiento punitivo para los autores y cómplices de esa conducta es el mismo. Lo relevante es el uso de menores el cual estipula una pena de 10 a 20 años”, señaló el magistrado.

La defensa de Merlano, Miguel Ángel del Río, aseguró que la decisión será demandada en casación, dado que no procede una apelación.

