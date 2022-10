Así fue la fuerte explosión que asustó durante una noche a toda Barrancabermeja

Sobre las siete de la noche del sábado, la comunidad del asentamiento humano El Diamante, cerca al barrio Pozo 7, en Barrancabermeja; se paralizó durante unos segundos por un poderoso estruendo que retumbó por todo el distrito petrolero.

Instantes después, muchos corrían huyendo de las llamas y otros corrían hacia ellas para apagarlas y ayudar a su gente, pues había explotado un expendio ilegal de cilindros de gas.

Los vecinos que vivieron la tragedia explicaron que primero sonó el estallido y luego comenzaron a explotar los cilindros uno a uno. En ese instante fueron 14 pimpinas de gas que ocasionaron la tragedia.

La gente gritaba, no sabía qué pasaba, los habitantes del barrio estaban aturdidos y decenas de casas de El Diamante se tambaleaban ante el poder de la onda sónica. Desde varios puntos de la ciudad publicaban videos de cómo veían las llamas a la distancia y decenas de ciudadanos de otros barrios llegaron a ayudar.

En cuestión de minutos, los bomberos y demás autoridades comenzaron a llegar al asentamiento para atender la emergencia. El humo incontrolable cubría el cielo barranqueño.

En la comunidad hay asombro porque de una de las casas que quedó totalmente destruída solo está en pie un muro con un cuadro de el hada ‘Campanita’. Foto: Melissa Múnera

Fueron más de 4 horas de lucha contra las llamas y hasta la mañana de ayer el olor a gas todavía se sentía en el viento que soplaba por El Diamante, donde se veían, cubiertas de agua y ceniza, las consecuencias materiales de la tragedia: 5 casas destruidas y 75 afectadas, todas las del lugar.

Pero lo peor no estaba en este asentamiento humano. Según reportes oficiales, hubo 19 personas heridas de las cuales 15 ya fueron dadas de alta. Dos permanecen en Barrancabermeja y tres fueron trasladados al pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander, HUS, en Bucaramanga y en el hospital Internacional de Colombia, HIC, en Piedecuesta. Se trata de dos niñas de 5 y 3 años y un bebé de dos meses.

Estaba afuera de la casa cuando escuché la explosión. Entré a la casa y vi a toda mi hermana, mamá y mi prima. Las saqué a todas, pero no vi a mi papá ni a mi tío ni a su mujer

El alcalde Alfonso Eljach contó que las menores superan heridas de 1, 2 y 3 grado en el 65 por ciento de su cuerpo.



En el lugar de los hechos se encontraron restos de cuerpos calcinados que aún no han Sido identificados. Gestión de riesgo reportó tres personas desaparecidas que se presume sean quienes manipulaban la distribución de venta de gas propano.

Maicol Márquez, hijo de una de las víctimas que no aparece, contó que estaba afuera de su casa cuando estalló la bodega de almacenamiento de gas.

Con susto y sin saber qué pasaba, entró a su vivienda a salvar a su familia. Solo pudo rescatar a su mamá, hermanas y prima. Cuando regresó a buscar a su padre y tío, no los encontró. «Estaba afuera de la casa cuando escuché la explosión. Entré a la casa y vi a toda mi hermana, mamá y mi prima. Las saqué a todas, pero no vi a mi papá ni a mi tío ni a su mujer», narró, compungido, el joven.

Los dueños de la empresa afectada (Fedegas) son de Medellín y están en Barrancabermeja para atender a las víctimas. Foto: Melissa Múnera

Explicó que la explosión se originó en su inmueble, pues su papá trabajaba con gas. Con lágrimas e impactado por lo sucedido desconoce el por qué sucedieron los hechos.

Por su parte, Diana Castaño, fiscal del barrio Pozo 7, contó que conocía a la familia en dónde operaba el expendio de gas.

Dijo que eran cuatro personas que habitaban la vivienda que quedó totalmente destruida. La familia era compuesta por una pareja de esposos y sus dos hijos, 12 y 18 años.

Con los que vivían en esa casa teníamos una amistad, conocíamos a su esposo y esposa, e hijos, no sabemos nada, no sabemos quiénes fallecieron, lo único que se ha encontrado restos de personas

«La candela estaba alta, superaba los cinco metros. Los cilindros explotaban uno tras otro, fue mucha angustia y pánico. Todo quedó vuelto nada. Mi hijo vivió el momento trágico. Con los que vivían en esa casa teníamos una amistad, conocíamos a su esposo y esposa, e hijos, no sabemos nada, no sabemos quiénes fallecieron, lo único que se ha encontrado restos de personas que no se han identificado, tenían dos hijos, uno 12 años y otro de 18″.

Entre tanto Adith Romero, subrecretario de gestión de riesgo de Barrancabermeja, contó que no se sabe las circunstancias de esta tragedia.

«Estamos tratando de localizar a los desaparecidos, pero no aparecen dentro de las personas que están en clínicas. La cuarta persona de la familia está en un centro de salud. Las tres personas en delicado de salud son niños que trasladaron a Bucaramanga y están graves», contó el funcionario

Los dueños de la empresa afectada (Fedegas) son de Medellín y están en Barrancabermeja para atender a las víctimas.

El alcalde de Barrancabermeja indicó que revisaron los papeles de esta entidad y, al parecer, operaba de manera ilegal.



En lugar recogieron 500 cilindros, de los cuales estallaron 14.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Enviada especial de EL TIEMPO

En Twitter: @MelyMunera