Barrancas, entre la angustia y nuevas estrategias para encontrar al padre de Luis Díaz

Rabia, zozobra y angustia son las palabras que más usan por estos días los habitantes de Barrancas (La Guajira) por el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz.

El municipio está, aproximadamente, a dos horas de Riohacha, cuenta con una extensión de 742 kilómetros cuadrados y la extracción del carbón dinamiza la economía local.

Pero con la proyección que le ha dado ‘Lucho’ a esta población ante el mundo, un ‘mar’ de camisetas rojas de Liverpool con el número 23 en los pequeños negocios invade el comercio y pequeños y grandes la quieren lucir.

El fútbol paralizaba las actividades de los barranqueros, especialmente cuando Díaz Marulanda entraba en acción. De lo contrario, eran los ‘pelaos’ de la cancha del barrio Lleras, al frente de la casa del “hijo ilustre”, quienes se ponían a jugar su partido.

Sin embargo, desde el pasado sábado 28 de octubre, cuando secuestraron a los padres del guajiro, el ambiente de Barranca se tornó enrarecido: el silencio y la soledad predominan en las pequeñas calles.

Los muchachos no se convidan para jugar el partido que acostumbraban, ya no suena el silbato del árbitro, la pelota se detuvo, no han visto el sol salir, solo la lluvia acompaña los días grises y Luis Manuel Díaz se mantiene en cautiverio.

Hay hermetismo y miedo

Centro de Barrancas. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Uno que lo conoce personalmente sabe que es una persona humilde, que no merece eso

En los barrios, hay total hermetismo y miedo. Los vecinos no pueden ver un vehículo desconocido rondar por el pueblo, porque les genera temor. El vallenato ya no suena como antes, prefieren bajarle el volumen al equipo de sonido.

Tampoco falta la visita de uno que otro curioso a preguntar si ya apareció el ‘profe’, como es conocido ‘Mane’, desde que entrenaba a niños y adolescentes en las escuelas de fútbol, buscando talentos, como el que logró identificar en su hijo Luis Díaz.

“Hay tristeza y melancolía, porque es un man del pueblo. Uno que lo conoce personalmente sabe que es una persona humilde, que no merece eso. Eso es muy triste para Colombia y el mundo, porque la buena imagen que tiene Barranca en el mundo se ha empañado con el secuestro”, dice Widman Javier Lora Tapia.

El hombre asegura ser amigo de parrandas de Luis Manuel, lo recuerda especialmente cuando se animaba a interpretar canciones vallenatas, además de su interés por formar jóvenes futbolistas.

Pancartas en las casas de Barrancas

Casa de Luis Díaz, en Barrancas. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

El día que corrió el rumor del secuestro pensó que era “mamadera de gallo”, hasta que la familia lo confirmó. No lo podía creer, por eso ahora exige su liberación y no pierde la fe volverlo a ver pronto.

“El día que lo liberen será una fiesta, Dios quiera que así sea”, expresa el hombre, de 52 años, quien vive desde hace tres décadas en Barrancas.

Y es que, según cuentan los habitantes de este municipio, resulta increíble que alguien que es muy conocido y querido en el pueblo resulte víctima de este flagelo, por lo que, además de la marcha que se cumplió el martes 31 de octubre, también se han desplegado carteles en casas y negocios pidiendo que liberen a ‘Mane’.

“Da rabia esto. (Luis Manuel Díaz) es una persona de bien, una persona humilde que se ha levantado de la nada. Que ha sido lucha constante y ha sacado a sus hijos adelante con esfuerzo propio”, señala Dorys Vargas, una confeccionista en la zona céntrica.

La mujer asegura que este hecho ha afectado al pueblo, que, según recuerda, se ha destacado por su gente pujante y trabajadora, sin intención de hacer maldades.

“El pueblo se ve solo, la manifestación en la misma lluvia se ve. Es como si se estuviera demostrando que hay tristeza, que hay llanto, que hay dolor, a través de la naturaleza”, señala Vargas.

Aumenta el polígono de búsqueda

En entrevista con EL TIEMPO, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, destaca que a los 230 comandos que participan en la búsqueda se han sumado un grupo de investigadores de la Dijín, de la Policía Judicial, técnicos forenses, técnicos en fotografías forenses y analistas.

“Aquí hay un trabajo coordinado con las Fuerzas Militares. El Ejército Nacional se ha hecho presente con un importante componente en tierra y la Fuerza Aeroespacial Colombiana con un componente aéreo”, asegura el alto oficial.

Agrega que la Policía tiene un componente con tres perfiles: los comandos jungla, que van por tierra haciendo un barrido de los lugares por donde pudo haber sido llevado Luis Manuel Díaz.

En ese sentido, indica que han hecho registros en algunas casas de la zona aledaña a la Serranía del Perijá.

Director de la Policía Nacional, general William Salamanca. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Autoridades aseguran que sigue en Colombia

Decidimos ampliar el polígono de búsqueda y ese polígono ahora va de oriente a occidente, de 10 kilómetros

En el segundo perfil, están: los investigadores, los hombres de inteligencia, los analistas y los cartógrafos. Mientras que el personal de Policía Judicial acompaña la labor de campo. El Gaula de la Policía y el Gaula Militar apoyan la labor de la Fiscalía.

“Ayer (martes), al finalizar el día, decidimos ampliar el polígono de búsqueda y ese polígono ahora va de oriente a occidente, de 10 kilómetros; y de sur a norte, de 22 kilómetros; para poder ampliar la operación”, explica.

De acuerdo con las investigaciones, el general William Salamanca confía en que Luis Manuel Díaz continúe en territorio colombiano, negando así que lo hayan trasladado a Venezuela.

Asimismo, dice que se ha reunido con los seres queridos del secuestrado para conocer más detalles de la víctima, como la última vestimenta que usó al momento de los hechos, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Mientras tanto, en la casa de los Díaz, constantemente hay movimientos, los familiares prefieren no brindar declaraciones a los medios, para no entorpecer las investigaciones y se concentran en los teléfonos, esperando esa llamada que les anuncie la libertad de Luis Manuel.

