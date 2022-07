Covid en Colombia: 23.667 casos nuevos y 132 fallecidos en la última semana

Este jueves, el Ministerio de Salud entregó su más reciente reporte sobre el comportamiento del covid en Colombia. Según el informe, del 1 al 7 de julio se registraron 23.498 recuperados, 23.667 nuevos casos y 132 fallecidos.

Lo anterior después de realizar 123.341 (63.287 de PCR y 60.054 de antígeno).

En total, desde marzo del 2020 a hoy, en nuestro país se reportan un total de 6.008.044 recuperados, 6.198.848 casos y 140.202 fallecidos.

Actualmente, hay 25.075 casos activos.

El llamado de las autoridades

En medio de este panorama las autoridades de salud han llamado a todos los entes territoriales y prestados de servicios de salud a “mantener el esfuerzo para garantizar a la población el acceso a las vacunas”, señaló hace unos días Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía.

Al respecto, Carlos Álvarez, infectólogo, coordinador de Estudios covid-19, delegado por la OMS para Colombia, coincide en que definitivamente el aumento de muertes registrado en las últimas semanas confirma que el país está atravesando un pico epidemiológico. «Como siempre el caso de los fallecidos empieza a notarse dos o tres semanas después del pico epidémico», explicó Álvarez.

«Esto nos hace un llamado de atención a no bajar la guardia. Tenemos que seguir en el proceso de vacunación. Hay un porcentaje todavía de la población que no se ha vacunado ni siquiera con una dosis y también un porcentaje importante de población en riesgo que no se ha aplicado una tercera o cuarta dosis», reiteró el experto que aclaró que el pico de contagios no ha finalizado y que la vacunación debe ser una prioridad, así como el autocuidado.

Álvarez también mencionó que el clima actual no ayuda, dado que la mayoría de personas pueden presentar síntomas leves que podrían considerar un resfriado (gripa). Por este motivo, enfatizó en que es fundamental para las personas autogestionar su propio riesgo.

«Las medidas de autocuidado sirven tanto para covid como para otros tipos de enfermedades respiratorias. Se hace un llamado a usar el tapabocas no de forma obligatoria, pero voluntaria especialmente en espacios cerrados», explicó el experto.

ELTIEMPO.COM con información de Salud.