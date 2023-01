Crece el impacto por casi dos semanas de cierre de la Panamericana

En una humilde vivienda del barrio Pandiaco, Marybel Rocío Pachajoa le mete más leña al fuego.

Está arrodillada frente a la olla tiznada, en medio de las brasas, casi a ras del suelo, metiendo más bloques de madera, algunos que le han regalado vecinos y en construcciones cercanas de esta zona del norte de Pasto y otros que ha sacado de un área donde hay trozos, en medio de árboles.

El humo inunda la pequeña cocina, mientras ella explica que no hay gas o si lo venden está muy caro desde que la montaña se vino abajo sobre la carretera Panamericana, en el kilómetro 75, a la altura de Rosas (Cauca), aquel 9 de enero de este año.

Desde entonces, en estas casi dos semanas de parálisis de la vía para el tránsito y transporte de gas, alimentos y hasta medicamentos, Marybel no tuvo otra opción que la de recurrir a la leña para preparar los alimentos de su hija, su nieto que es un bebé y la madre de ella, una mujer enferma, de 89 años.

Ella y cientos de pastusos, como también lo hace Olga Lucía Pianda, también en el norte de la capital nariñense, están cocinando con leña. Es la manera más barata ante la crisis que deja pérdidas económicas superiores ya a 1,5 billones de pesos entre Cauca y Nariño.

Hasta la oferta de empleo se comienza a debilitar en esta región del suroccidente del país, porque algunas empresas ya anunciaron que los frentes de trabajo que habían abierto se tienen que cerrar, por el deslizamiento de tierra.

El panorama laboral en la región también se torna crítico, el sector de la construcción que en los últimos años había mostrado una buena dinámica, ahora empieza a sufrir con la suspensión de algunas obras, principalmente en ciudades como Pasto, Ipiles y Tumaco.

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, propuso que “el Gobierno Nacional asuma el sobrecosto en transporte de gas, alimentos e insumos desde y hacia el departamento”.

Además, instó a acelerar la construcción de la variante San Francisco – Mocoa, en Putumayo, como alternativa para agilizar el transporte, debido a filas interminables de vehículos con viajeros desesperados que arriesgan sus vidas en trochas junto a abismos para llegar a Popayán, de ahí a Cali y luego, al interior del país.

A su vez, coincidió con los gobernadores de Cauca, Elías Larrahondo, y del Valle, Clara Luz Roldán, con gremios de estos departamentos en que el Gobierno Nacional debe autorizar una declaratoria económica, ambiental y social en esta zona del país para lograr recursos que permitan enfrentar la crisis.

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, dijo: “Estamos solicitando apoyo no solo en temas sociales, también en los económicos, de orden público y ambientales porque son que han recibido golpes en estos departamentos”.

Enfatizó en que el Gobierno debe esmerarse en resolver, estructuralmente, las problemáticas de la región. “Ojalá queden incluidos en el nuevo ‘Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida’”, sostuvo. “Se están creando alternativas, con el fin de atender a las familias afectadas en una reubicación no solo de vivienda, sino de proyectos que permitan reactivar la economía”, dijo el gobernador caucano.

Ante la petición de que el Estado declare la emergencia económica, social y ambiental, tras la parálisis en la vía Panamericana, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, respondió: “Es una solicitud que trasladaré al presidente de la República (Gustavo Petro) y al gabinete. Lo que sí hay que decir es que todo el Gobierno está trabajando con la Unidad de Gestión del Riesgo”.

Aseguró que las medidas se están tomando. “Lo que estamos pidiendo es tiempo”, anotó.

En la empresa Avante SETP (por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto), que pertenece a este municipio, informó que ante el cierre total de la vía que de Pasto conduce a Popayán se registra un desabastecimiento de insumos y materiales por lo que se ve obligada a suspender todos los frentes de trabajo.

Según el gerente de Avante, Lucas Teodoro Ortiz, con la suspensión de obras se ven afectados 200 empleos directos que habían sido creados por los consorcios que ejecutan las obras de la entidad, mientras que alrededor de 2.000 empleos indirectos van a correr la misma suerte en un corto plazo.

Sobre las obras que se paralizan de manera irremediable mencionó el patio taller de Briceño, el patio taller de Chapal, la glorieta Chapal, la construcción vial y renovación del espacio público en el corregimiento de Catambuco, la instalación de paraderos cubiertos y el mejoramiento del espacio público en el parque de Lourdes.

“Desde Avante se estará atento a las medidas que instaure el Gobierno Nacional para mejorar la difícil situación que atraviesa el sur del país”, recalcó el funcionario.

Desde la seccional de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se informó que en dos semanas se agotan las existencias de insumos en 85 proyectos de vivienda activos, los cuales generan 9.000 empleos directos y otros 22.000 en toda la cadena de valor.

Empiezan los despidos

Según la directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Nariño, Eugenia Zarama, un total de ocho concesionarios de vehículos estaría cerrando sus servicios en Pasto en los próximos días.

“Ya empezaron a despedir personal porque la gente no tiene combustible, no tiene cómo llevar sus carros, entonces, ¿qué tienen haciendo a sus trabajadores?”, recalcó la dirigente gremial y agregó que no se está en condiciones de movilizar los vehículos en estructuras que se llaman niñeras porque las dos vías habilitadas entre Cauca, Nariño y Putumayo no permiten la movilidad de grandes y pesados camiones y tractomulas.

“Una niñera pesa siete toneladas, pero no se puede maniobrar por su misma estructura, eso es simplemente exponer a la muerte al conductor”, comentó.

Aseveró que varios de los propietarios de almacenes y negocios en Pasto “ya están enviando a vacaciones a su personal, habiendo entrado hace pocos días de la época de descanso”. Añadió que “hay otros que piensan en despedir personal”.

Para enfrentar la grave situación que se avecina en el campo laboral, el diputado de la asamblea de Nariño, Jesús Armando Eraso, propuso a los funcionarios de los gobiernos municipal y departamental que presenten una oferta institucional de empleos que se generan y los que se podrían estar perdiendo.

“Hago un llamado de una cumbre de altos funcionarios nariñenses en Pasto y que cada uno presente la oferta institucional de sus dependencias de cara a la crisis que estamos viviendo”, dijo el asambleísta.

Otro de los sectores más golpeados en Nariño es el avicultor, el cual ya reporta una escasez de insumos necesarios para la producción de aves, principalmente, en los concentrados, lo que impactaría a 2,5 millones de aves que lo requieren para el engorde.

Según un informe de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), en Nariño hay 140 granjas para la cría de pollos y de huevos, cuyas aves necesitan diariamente entre 340 y 350 toneladas diarias de alimento que no han podido llegar al departamento.

El gerente comercial de la empresa Pollo al Día, Álvaro Mejía, considera que se hacen esfuerzos para ingresar la materia prima y el alimento balanceado de las casas comerciales a través de la vía Mocoa, San Francisco y Pasto.

“Sin embargo, tenemos incrementos de casi 300 por ciento en los precios, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos los avicultores”, indicó.

Sobre los altos precios del huevo en la región los atribuyó al ingreso desde Ecuador por contrabando.

Actualmente, el precio de un huevo oscila entre 800 y 1.000 pesos.

Entre tanto, la Federación de Transportadores de Carga (Fedetranscarga) informó que el costo de los fletes se incrementó en un 400 por ciento. “No tenemos rutas. La afectación es enorme y vemos que hubo esfuerzos iniciales, pero hoy solo está la solución del ‘Columpio de la muerte entre Nariño y Putumayo”, dijo el vicepresidente de la entidad, Arnulfo Cuervo.

Explicó que el trayecto es una trocha casi que intransitable y en parte eso ha disparado el costo de los fletes, es más tiempo y más riesgo. “No es lo mismo hacer el recorrido con un vehículo que en un viaje puede llevar 35 toneladas, a uno que solo pueda movilizar cinco”, añadió el directivo.

Piden no iniciar clases en colegios

La gobernadora del Valle espera que se presenten soluciones para la carretera propuesta y así la afectación a la economía sea menor, afectación que alcanza a esta región de donde viajeros desde la Terminal de Cali tratan de llegar al Cauca y a Nariño.

El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, dijo que urgen acciones inmediatas ante la crítica situación para el traslado de alimentos, gas y hasta medicamentos desde Nariño y Cauca por la única vía arterial, como es la Panamericana, cerrada a la altura del kilómetro 75, desde el pasado 9 de enero, cuando fue el alud.

Por el aislamiento de Nariño con el resto del país, las autoridades de este departamento le pidieron al Gobierno Nacional la suspensión del ingreso a clases en las instituciones oficiales de la región.

La medida afectaría a 61 de los 64 municipios no certificados de la región.

El secretario de Educación de Nariño, Jairo Hernán Cadena, indicó: «Hemos pedido al Ministerio de Educación el aplazamiento del calendario escolar teniendo en cuenta las condiciones de nuestro departamento».

Dijo que la solicitud es que los estudiantes vuelvan a clases el 6 de febrero próximo y no el próximo lunes como estaba programado.

La directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa, manifestó: “Pedimos al Gobierno soluciones para la vía Panamericana que son cruciales». Señaló que esta es una de las columnas vertebrales en movilidad del suroccidente nacional que debe tener mayor atención. Se espera que se pueda abrir lo antes posible.

El director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Edwin Maldonado, opinó: «Manifestamos nuestra preocupación ante el ministro de Transporte, porque no se tiene claridad sobre proyectos estratégicos de la región y solicitamos que se reactive la mesa técnica para revisar avances».

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, expresó: “Es fundamental tener en cuenta las medidas precisas para reactivar el abastecimiento en Cauca y Nariño” y espera que el Gobierno pueda cumplir, luego de haber escuchado el clamor de diferentes sectores.

Créditos para empresas y emprendedores

La bancada parlamentaria con el gobernador de este departamento, Elías Larrahondo, delegados de la Defensoría del Pueblo Regional Cauca, organizaciones sociales, y líderes gremiales y empresariales expresaron en una sola voz: “La existencia de comunidades incomunicadas por el daño de las vías que aún no han sido evacuadas, la inclemencia del clima y las afectaciones a la productividad en todas las escalas evidencia un panorama preocupante y vaticina una debacle social y económica en los departamentos de Cauca y Nariño».

Por ello, estos actores pidieron al Servicio Geológico Colombiano que, en el menor tiempo posible, entregue resultados técnicos sobre el estudio hecho en la zona del desastre que permita establecer la realidad de la problemática ambiental que hoy tiene incomunicado al sur del país.

Aspiran, además, al acceso a créditos con acompañamiento técnico y compra de productos primarios con empresas y emprendedores.

Estas peticiones quedaron establecidas en la mesa del Bloque Regional Parlamentario del Pacífico que se reunió el jueves pasado con el ministro de Transporte.

