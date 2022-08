Debate ante archivo de proceso a Diego Molano por muertes en paro

La Fiscalía ante la Corte Suprema deteminó el archivo del proceso contra el exministro de Defensa Diego Molano por su presunta responsabilidad en la muerte de manifestantes.

Abogados de víctima pedirán que esa decisión sea revisada por un juzgado de Control de Garantias y con veeduría de organismos internacionales.

En el Paro, que se desató desde la madrugada del 28 de abril del 2021, de acuerdo con cifras de Indepaz, se reportó la muerte violenta de 44 personas en Cali.

En la lista estaban jóvenes, comerciantes, desempleados y un pensionado de la Policía que recibieron impactos en distintas circunstancias durante las protestas que se prolongaron más de dos meses en la capital del Valle del Cauca.

También murieron un investigador de la Fiscalía y dos policías.

Los abogados Élmer José y John José Montaña presentaron denuncia contra el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, «por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, tortura, desaparición forzosa y terrorismo».

En la denuncia se plantea que el Ministro asumió el control del orden público en Cali, al tomar la función del alcalde Jorge Iván Ospina.

La Fiscalía delegada ante la Corte, a la que se le asignó el caso, llegó el pasado 29 de julio al archivo del proceso al considerar que no había pruebas para señalar al Ministro de esos delitos.

Para el abogado Élmer Montaña, el Fiscal no estuvo en territorio y atendió la información entregada por el Ministerio de Defensa.

«La Fiscalía regala impunidad al ex ministro Molano y prohíbe que difundamos la decisión. No se equivoque, Molano, usted no va a quedar impune», escribió Montaña, quien publica la providencia pese a lo que señaló el Fiscal.

Para el abogado, el Fiscal no recorrió a Cali y no legitimó el material probatorio que refleja la permisividad de la Policía durante el paro nacional.

«Hay material suficiente para demostrar la permisividad del exministro al asumir el mando de la Policía y el Goes de Cali durante el paro nacional, por lo que se puede pedir una reapertura del proceso», dijo Montaña.

El abogado recordó que están siendo procesados el comandante Operativo de la Policía Metropolitana, el comandante del Goes, entre otros.

