Denuncian a agencia de viajes en Tunja por presunta estafa de $150 millones

Agencia Ceeport Travels & Resorts es una empresa que ofrece servicios turísticos y planes para viajeros, a nivel nacional e internacional, en la ciudad de Tunja; cuestión por la que su clientela principalmente está ubicada en Boyacá.

En las últimas horas ha sido fuertemente criticada por una denuncia de María Rodríguez en la radio colombiana, quien asegura que pagó cinco millones y medio de pesos por un viaje a San Andrés por el cual la empresa no le habría respondido.

Según dijo en entrevista con la emisora nacional ‘W Radio’, conoce la agencia desde 2021 porque durante ese año contrató con ellos un viaje a Santa Marta que le fue brindado sin contratiempos.

En esta ocasión, las cosas no salieron con base en lo planeado por ella y su familia: «Acercándose la fecha de mi viaje a San Andrés, la señora María Eugenia López, que actúa como representante legal de la empresa, me contactó directamente para el trámite de viaje. No me hizo entrega de pasabordo, ni reserva del hotel. Intento contactarla varias veces, pero me salió con evasivas hasta que finalmente el 10 de enero no volvió a contestar«.

Todos estos casos podrían estar en unos $150 millones

Según contó a ‘W Radio’, en su búsqueda de respuestas por medio de redes sociales encontró a más víctimas de la empresa en cuestión: «Entre ellos, el de una escuela de danza de Nobsa que son 14 personas que no pudieron viajar a México por un valor de 18 millones de pesos«.

Además, está el caso de un ciudadano de Duitama que pagó seis millones para viajar a San Andrés con su familia y habría sido estafado; así como el de una pareja que reside en el municipio de Chiquinquirá que habría pagado 40 millones por el viaje de sus hijos. No les habrían respondido tampoco.

(No deje de leer: Solo cuatro días después de regreso al país, asesinan a hombre en Palmira).

Rodríguez aclaró que interpuso un recurso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como una denuncia por estafa ante la Fiscalía General de la Nación; ya que la empresa aparece vigente ante Registro Nacional de Turismo y la Cámara de Comercio de Tunja: «Quiero alertar a las personas para que esta señora no siga estafando y que las autoridades tomen cartas en el asunto«.

¿Qué responde la Agencia Ceeport Travels & Resorts?

En entrevista con EL TIEMPO, el teniente retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, Marcos Parra, quien desde hace dos años se desempeña como director de Operaciones de Ceeport Travels & Resorts, aseguró que fue quien transportó a María Rodríguez y a su familia hacia Santa Marta a finales de 2021.

La señora Rodríguez empezó una campaña de difamación a través de redes sociales diciendo todo tipo de presuntas calumnias e injurias

El exmilitar dijo que el 27 de diciembre de 2022 recibió la solicitud del viaje de María con destino a la isla de San Andrés, que se llevaría a cabo del 11 al 14 de enero: «Procedí a emitir los tiquetes de vuelo y verificar la disponibilidad hotelera a través de la plataforma del hotel, ya que para este mismo día tenía programadas dos familias más con el mismo servicio«.

Al darse cuenta de que no tenía disponibilidad para esas fechas, según testificó, llamó personalmente a las dos familias y les preguntó si era posible reprogramar sus viajes: «Una me contestó que no podían reprogramar y que, por favor, les efectuará la devolución del dinero. Yo les daría razón en 8 días, ya que este trámite normalmente se tarda 30 días». Por su parte, el otro grupo familiar le habría solicitado reprogramar en dos semanas.

«Acto seguido, la directora comercial le manifestó a la señora Rodríguez que ya tenía emitidos sus tiquetes, que a pesar de que no son reembolsables le permitiera reprogramar al menos dos días. La señora Rodríguez manifestó de forma grosera y amenazante que si no le cumplíamos tal como estaba programado se nos ‘iba a ir hasta el fondo'», explicó en entrevista con EL TIEMPO.

(Puede leer: Periodista de TV denunció en vivo que fue víctima de violencia intrafamiliar).

Según él, el vuelo salía a las 2:30 p. m. y fue reprogramado por la aerolínea para las 4:30 p. m. Siendo las 7 a. m. del día 11 de enero, Rodríguez habría enviado el siguiente mensaje a la gerente comercial de la agencia: «Agradezco me devuelva el dinero, pese a que bloqueo de Facebook yo ya tengo sus fotos para exponerla en redes sociales por estafadora (SIC)».

Parra señaló a Rodríguez de llevar a cabo una campaña de difamación a través de redes sociales por medio de injurias y calumnias: «Estafadores, ladrones, ratas y más insultos. Luego buscó a medios de comunicación locales para manifestar esto mismo, a la fecha con mucho éxito, pues lleva miles de reproducciones en diferentes plataformas. También involucró a más personas en esto a través de un grupo de WhatsApp».

Eso sí, se comprometió a devolver el dinero de quienes no pudieron llevar a cabo sus vuelos a causa de las reprogramaciones, precisando que está abierto al diálogo y a la conciliación civilizada con los denunciantes.

Más noticias en EL TIEMPO

Fan forma fila de días para comprar boletos de RBD y su tarjeta no pasa

La niña de 8 años heredera de un emporio de diamantes que decidió ser monja

El ‘holocausto olvidado’ perpetrado por nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Tendencias EL TIEMPO