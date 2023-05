Denuncian que Clan del Golfo ingresa a colegios de Santander para impedir clases

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, lanzó una alerta de que el Clan del Golfo cada vez más ingresa con poder al departamento. Los municipios principalmente afectados son Carmen y San Vicente de Chucurí, en donde se pide mayor pie de fuerza.

Pero lo más alarmante y preocupante es que en Puerto Olaya, Cimitarra, este grupo criminal se está metiendo con la educación. El mandatario indicó que los subversivos ingresan a los colegios a amenazar a los docentes delante de los niños para que no dicten clases.

«Este grupo ha llegado a los salones de clase, a amenazar y torturar a los profesores, para que no hagan clases, delante de los niños. No podemos seguir permitiendo esto, todo en la magdalena medio está afectado», contó el gobernador Aguilar.

Explicó que el río Magdalena ha sido un puente fácil para que estos delincuentes crucen y generen zozobra en esa zona.

«Aprovechan el río Magdalena para retornar desde Antioquia y sur de Bolívar, están usando a los niños; los están instrumentalizando para que hagan parte de este grupo delincuencial. No quieren que vayan a las clases y torturan a los profesores para que no haya presencia, no haya educación y queden a la deriva. Pueden ser víctimas de este grupo», dijo.

Por la situación tan alarmante, esta semana se hará un consejo de seguridad en Cimitarra para evitar que se genere deserción escolar y situaciones de orden público.

El gobernador ha pedido en varias ocasiones al Gobierno nacional aumentar el pie de fuerza en el Magdalena medio ante el poder que ha cogido este grupo armado.

