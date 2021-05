Desde Miami, Silvestre Dangond llama al diálogo y a dejar la violencia

Silvestre Dangond, reconocido cantante de música vallenata, se pronunció este sábado desde su residencia en Miami (Estados Unidos), en torno a la reforma tributaria que estudia el Gobierno Nacional y al turbulento momento que vive Colombia tras las recientes protestas en contra de esta medida.

El músico aseguró que esta situación sobrepasa cualquier opinión dividida que tengan respecto a él y dejó claro que, aunque no respalda estas medidas tributarias, le duele que destruyan al país con estos actos vandálicos.

(Además: Multitudinaria marcha pacífica y alegre en Cali en el Día del Trabajo)

“A mí también me afecta la reforma. Me duele lo que pasa en Colombia, lo que se vive sobrepasa cualquier opinión dividida que pueden tener sobre mí, porque donde quiera llego digo con mucho orgullo que soy colombiano que vengo de un pueblo (Urumita La Guajira)”, recalcó el cantante.

Resaltó, además, el diálogo como mecanismo de entendimiento, ya que según él ‘las cosas terminarán arreglándose’.

“No entiendo por qué le hacemos daño al país. Si buscáramos el diálogo las cosas fueran diferentes, las cosas se terminan arreglando”, subrayó Dangond.

A renglón seguido, añadió a manera de ejemplo “Yo cuando peleo con mi mujer no tengo por qué tocarle un pelo”, comentó.

(Lo invitamos a leer: Manizales y Chinchiná estarán militarizados desde esta noche)

Lo que más lamenta el ídolo musical, es la pandemia de coronavirus que afronta el país, la falta de insumos, la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y los posibles contagios después de estas marchas.

“Ya casi no hay oxígeno, uci y esos vándalos que llegan a sus casas van a aumentar el covid-19 en sus familias y habrá más muertos”, enfatizó.

Finalmente, envió un mensaje de concordia e invitó a los colombianos a plantearse otra alternativa diferente a la violencia.

“Que yo me calle no quiere decir que esté de acuerdo. Lo que quiero es no causar división. ¿Por qué no buscamos otro camino?, lo que quiero es unir como lo hago con mi música, como cuando estoy en un concierto, cantando y bailando ante miles de seguidores”, aseveró.

Señalando una línea negra dibujada en su brazo derecho remarcó: “La gente nunca está contenta ni con lo bueno ni con lo malo o con lo regular, siempre habrá un desacuerdo. Por eso me hice esta línea”, puntualizó.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más noticias en Colombia

En abril La Guajira reportó 257 muertes por covid-19

Añoranzas del Festival de la Leyenda Vallenata en medio de la pandemia