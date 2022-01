Dónde practicarse pruebas covid en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena

Las tres capitales más importantes del Caribe colombiano, que reciben el 2022 repletas de turistas y con múltiples fiestas, también se alistan para un nuevo pico de la pandemia. Hoy, con la amenaza de la variante Ómicron.

Autoridades de la salud de estas tres ciudades capitales insisten en que hoy más que nunca es necesario practicarse la prueba y vacunarse.

Barranquilla cuenta con un total de 722 camas para Unidades de Cuidados Intensivos

Con cierre al 31 de Diciembre del 2021 Barranquilla cuenta con un total de 722 camas para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles.

La ocupación de camas UCI en la capital del Atlántico es del 45.4 por ciento, así:

42,1 por ciento de Patologías no covid-19; 0,6 por ciento sospechosos de covid-19 y el

2,8 por ciento es para los confirmados con covid- 19.

La ocupación de camas uci en otros municipios del Atlántico es del 8,6 por ciento.

En Barranquilla las principales sedes de las EPS están listas para continuar con la vacunación masiva en el 2022, y los puntos habilitados para la realización de pruebas son:

Mutual Ser en la cancha de béisbol La Victoria (Calles 45 con carrera 13 E); Parque Las Nieves (Carrera 18 con Calle 24).

Famisanar: Carrera 50 No 84- 110 local 1

Coomeva: Bellavista (Carrera 56 No 72- 129) y Torre Atlantic (Carrera 53 No 80- 198, piso 1. De lunes a viernes, de 7 am a 2 pm).

Coosalud: Salud Social Calle 17 con carrera 17.

Nueva EPS: Parque Venezuela( Carrera 43B no 87- 30), Parque de los Andes (Carrera 27 No 61- 08).

Magisterio, Fondo Pasivo: Clínica General del norte Andes ( Calle 58, carrera 25).

Sanitas Cai, sector Buena Vista (Carrera 55 No 99 – 42, de 8 am a 4 pm).

Sura, Centro Comercial Viva (Carrera 53 con calle 90, sótano 3, de 8 am a 4 pm).

Salud Total, Rey Fals Carrera 1 No 45 e 22 y Carrera 43 con calle 72. Barrio el Recreo (Carrera 41 con Calle 61, esquina).

Caja Copi, camino Simón Bolívar (Calle 23 No 5- 60)

A corte 30 del diciembre, en Barranquilla se han aplicado 2.134.602 dosis en total.

1.122.241 primeras dosis, incluidas 111.624 dosis en menores de 3 a 11 años.

759.483 segundas dosis.

146.438 dosis únicas.

106.440 dosis refuerzos.

Hoy, curramba registra 905.921 personas mayores de 12 años con esquemas completos de vacunación. La ciudad suma un total de 1.300. 000 habitantes, según el último censo.

Se siguen realziando pruebas covid en varios sectores de la ciudad. Foto: Carlos Ortega/EFE

Santa Marta ha tenido un aumento leve de casos de covid-19 pero la situación sigue controlada

En la ciudad hay 15 puntos de vacunación habilitados y se realiza la búsqueda activa de casos en los barrios.

Santa Marta aunque en los últimos días ha tenido un aumento leve de casos de covid-19, la situación todavía sigue controlada, según han informado las autoridades sanitarias.

La ciudad se mantiene en alerta naranja hospitalaria con una ocupación de camas UCI del 54,3 por ciento, es decir que de 219 espacios habilitados para pacientes críticos quedan 100 disponibles.

El secretario de salud distrital, Henrique Toscano insistió en la urgencia de acudir a vacunarse a aquellos que no lo han hecho, e incluso de los que necesitan ya el refuerzo de la dosis para evitar efectos letales.

Debido a que la ciudad ya superó el 80 por ciento de vacunados, Toscano considera que el pico de contagios que está comenzando no generará un efecto letal o grave.

“Lo que esperamos es que el número de casos que requieran hospitalización sea bastante reducido, y eso solo será posible con la vacuna”, advirtió el secretario de salud.

Santa Marta actualmente tiene dispuestos alrededor de 15 puntos de vacunación, siendo el coliseo del Buen Vivir la zona principal para aplicar los biológicos.

El resto de lugares habilitados para inmunizar son los centros comerciales Ocean Mall y Arrecife, y las sedes de las IPS San Gabriel, Promagdalena, Casalud, Natalis, Bienestar y La Candelaria.

Así mismo como estrategia para rastreo de casos, la Secretaría de Salud Distrital realiza permanentemente pruebas de forma aleatoria en los barrios y zonas céntricas de la ciudad. Esta actividad ha permitida ubicar y aislar personas positivas de covid-19 al igual que todo su núcleo familiar.

En la ciudad de los 71.790 casos confirmados, 2018 fallecieron y 121 se encuentran activos, de los cuales 100 están con hospitalización en casa y 21 están internados en clínicas.

Cartagena está llena de viajeros y

se prepara para un nuevo pico de la pandemia

En las últimas horas se presentaron 135 casos positivos y cero fallecidos por covid-19.

Johana Bueno, directora del DADIS, invitó a las personas que presenten síntomas relacionados a la Covid-19, o aquellos que sean sospechosos o casos probables, y en especial quienes hayan tenido contacto directo con una persona diagnosticada.

“Nuestro llamado es a que no se queden en casa si presentan síntomas. La invitación es que se acerquen a los 14 puntos de toma de muestra COVID-19, que están distribuidos en toda la ciudad de Cartagena con un amplio horario de atención” añadió la directora del Dadis.

Estos son los puntos de tomas de muestra, según las EPS MUTUAL SER, SURA, SALUD TOTAL, SANITAS, COOSALUD, COMPENSAR Y FAMISANAR:

IPS HEALTH CARS

Sede Health Cars. Barrio España. Carrera 44C Nº 29 – 114. Centro Médico Estríos, primer piso. Horario: 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y 01.00 p.m. a 05.00 p.m.

De lunes a viernes.

FAMISANAR:

IPS LOGROS

Santa Lucía CRA 70 # 31b/60 Manzana I lote 5. (Punto de referencia: Notaría 5.)

Horario: 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

De lunes a viernes.

Teléfono: 3127874767

No se requiere cita previa.

IPS LAFONT EN CASA

Castillo Grande. Av. Piñango Calle 5a número 655.

Horario: 08:00 a.m. a 4:00 p.m.

De lunes a viernes.

Teléfono: 3116609445 – 6659333 ext. 101-107

Se requiere cita previa.

MUTUAL SER:

IPS CAMINOS

Sede Ronda Real. Sede contributiva, local 235D. Tercer piso

Barrio Olaya Herrera. Calle 31C. Nº. 52 -26, sector Once de noviembre

Barrio La Consolata Mz H Lote 4. Referencia: Entrada Barrio San Fernando.

Horario: 06:00 a.m. a 11.00 a.m.

De lunes a viernes.

IPS CRECER

Barrio El Prado. Calle 30 No.34-24

Barrio Bruselas. Transversal 39 No.26-32

Barrio Amberes. Carrera 44 No. 28-105

Horario 07:00 a.m. a 07.00 p.m.

De lunes a viernes.

IPS CUIDANDO SEGURO EN CASA

Oficina Mutual Ser, Barrio Canapote. Calle 60 Nº. 16-17

Horario 08:00 a.m. a 11.00 a. m.

De lunes, miércoles y viernes.

En esta sede se atienden solo a las personas afiliadas a Mutual Ser. Los afiliados a Coosalud, Sanitas, Sura y Salud Total pueden acceder a la toma de muestras domiciliarias.

COOSALUD:

Oficina Coosalud Olaya Herrera

Barrio Olaya Herrera. Calle 31D #52 – 136

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m

Lunes a viernes.

Oficina Coosalud Barrio el Pozón

Barrio El Pozón. Calle La Paz Mz 169 – L12 Sector Ciudadela.

Horario: 08:00 a.m. a 11.00 a.m.

Lunes, miércoles y viernes.

Droguería Evedisa, en el Centro Comercial Olaya Plaza

Barrio Olaya Herrera. Sector Estela, calle 32B – Centro Comercial Olaya Plaza

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m

Lunes a viernes.

IPS Fundación Coosalud

Olaya Herrera Sector 11 de noviembre. CRA 56 Nº. 31b – 28

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m, lunes a viernes

Sábados de 08:00 a.m. a 11.00 a.m.

Somedyt IPS, sede Líbano

Barrio República del Líbano. Calle 31b · 49 – 09 Sector Cuatro Vientos

Horario: 07:00 a.m. a 03.00 p.m.

Lunes a viernes.

Somedyt IPS, sede Los Alpes

Urbanización Los Alpes, transversal 74 #31C – 59

Horario: 07:00 a.m. a 12.00 m.

Lunes a viernes.

IPS Salud Sion

Barrio Santa Lucía. Mz E lote 20 69 a 85

Horario: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 03.00 p.m.

Sábados de 08:00 a.m. a 11.00 p.m.

Seysol Group S.A.S

Mamonal Centro Empresarial Bloc Port local 40

Horario: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 03.00 p.m.

Sábados de 08:00 a.m. a 11.00 p.m.

Cartagena

