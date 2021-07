El caso de joven ciclista arrollada en Boyacá que sigue sin justicia

Las recientes noticias sobre la muerte de Julián Esteban Gómez –el niño que fue protagonista en el homenaje a Egan Bernal cuando ganó el Tour de Francia del 2019 y murió arrollado por una tractomula este domingo– han hecho que las heridas que desde el 2019 permanecen en el corazón de Francy Elena Ortiz se abran de nuevo.

Danna Balentina Méndez Ortiz, su hija de 15 años, murió en agosto del 2019 al ser arrollada por un vehículo cuando entrenaba con seis ciclistas más en la vía Duitama-Paipa, en Boyacá.

“Lo de ese niño me removió todo otra vez, todo lo de mi hija –señala Francy Elena–. Es feo porque uno no quiere que ninguna familia pase por eso, es horrible, solo uno sabe lo que duele”.

Danna tenía solo 15 años y ya era considerada una promesa del ciclismo femenino nacional. Foto: Archivo particular

Sobre los avances en el caso de Danna Balentina, su madre sostiene que no ha habido ninguna condena y el proceso parece que quedó congelado, pues nunca más se les llamó para conocer avances o procesos.

Por lo anterior, espera que el caso de Julián Esteban no sea igual y que tanto para él como para Danna Balentina haya justicia.

“Eso es lo que le duele a uno, porque a través de redes sociales hay muchos conductores que me dicen que tras el caso de mi hija han sido más precavidos con los ciclistas, pero ahora que pasó lo del niño me doy cuenta de que no todos son prudentes –señala la afligida madre–. Aún falta más conciencia”.

Desde su vivienda en El Pital, Huila, Francy Elena clama por justicia, pues sostiene que el conductor sigue manejando su camión y no ha recibido ningún castigo por los hechos registrados en la mañana de aquel domingo, cuando, según testigos, el conductor arrolló a la joven que había sacado su brazo para avisarle que no adelantara al grupo.

Tras 23 meses, la familia de Danna Balentina espera que el proceso no quede en el olvido, pues con el reciente caso del pequeño Julián Esteban, temen que los siniestros viales sigan destruyendo familias y robándole al país la oportunidad de impulsar a sus talentos.

“Dónde está la justicia de Colombia –se pregunta Francy–. No entiendo cuánta gente más tiene que fallecer en manos de conductores imprudentes. Duele demasiado este país que convirtió sus vías en caminos de puros muertos, ¿nuestros hijos no tienen derecho a vivir?”.

Un homenaje para Danna

El próximo 3 de noviembre Danna Balentina hubiera cumplido 18 años. La joven era una promesa del ciclismo, pues ya había competido a nivel local e internacional mostrando notable destreza y talento, pero también soñaba con estudiar medicina y tener una fundación para ayudar a los niños y niñas de las calles.

Ahora, tras su muerte, se espera que el 3 de noviembre sea la fecha para inaugurar una estatua en honor a la joven ciclista.

“Desde la Alcaldía están impulsando la iniciativa –explica la mamá de Danna Balentina–. Será una obra de 500 kilos de bronce y cuatro metros de altura, será Danna en su bicicleta y va a estar aquí en El Pital”.

Maqueta del monumento a Danna Balentina. Foto: Cortesía

La obra se encuentra a cargo del escultor Emiro Garzón, pero por la pandemia y la falta de recursos como el cobre, la obra se encuentra frenada.

“Esperamos que nos puedan ayudar con esta obra –sostiene Francy Elena–. Es un homenaje para ella y para que las autoridades se den cuenta de que no podemos permitir que los ciclistas sigan siendo vulnerables en las carreteras. Con un castigo ejemplar hacemos bastante”.

La familia de Danna Balentina ha organizado varias recolectas para poder culminar con la obra, además, también espera contar con ayuda para conseguir el bronce y ver materializada la obra.

En medio de la espera por la obra, Francy Elena aprovecha para clamar una vez más por justicia para Danna Balentina y Julián Esteban, para que ninguna familia vuelva a sufrir por hechos de este tipo en las carreteras del país.

