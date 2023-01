El creador de pesebre único en el mundo recibió condecoración

En la Venecia antioqueña, terruño montañero donde se pasean campesinos pujantes a lomo de mula, desde hace 16 años uno de sus hijos, Luis Fernando Betancur Merino, le entrega a su pueblo un regalo con el que en 2022 buscó un récord Guinness.

Se trata de un pesebre que fue inscrito para conseguir el récord del pesebre costumbrista a escala 1 en 20 más grande en el mundo. Como cada año se ubica en una de las naves del Santuario San José de Venecia.

Comenzó siendo un nacimiento dentro de un pueblito paisa a escala de 50 metros cuadrados que hoy ya superó los 250 metros cuadrados.

Cuenta el genio detrás de esta obra que se roba todas las miradas, donde están representados los oficios existentes en los pueblos antioqueños, que desde muy pequeño fue cercano a la iglesia, sirvió como acólito y allí se le despertó su gusto por Navidad y la admiración por San Francisco de Asís, quien, cuenta la historia, se encargó de recrear el primer nacimiento en 1223.

Su Villa Navideña, como también le llama, que estará exhibida hasta el 22 de enero, tiene aproximadamente 100 edificaciones nuevas y una gran novedad: relatos bíblicos como el Arca de Noé, la Torre de Babel, el Edén y el bautismo de Jesús.

El pesebre ocupa toda una nave del santuario. Foto: Cortesía

Cada una de ellas nace de su ingenio y son elaboradas en un cuarto que tiene en su casa de Medellín y que, posteriormente, traslada a una bodega de tres niveles en su finca de Venecia para, durante todo noviembre, llevarlas hasta la iglesia para su ensamble final.

En él también aparecen edificaciones de arquitectura palaciega, comunes en Europa, pero que también hay en Colombia y Antioquia, como es el caso del Museo El Castillo.

“Yo el pesebre no permito que me ayuden porque eso se va convirtiendo en un rompecabezas gigante. Cada muñequito lo coloco, cada edificación, cada cosa del pesebre. Ya cuando termino sí permito y necesito que me ayuden y lo hace mi familia, y es a poner musgo artificial”, recalca.

El padre Édison Ortega, párroco del santuario, cuenta que llegó hace 15 meses a este municipio del Suroeste antioqueño y esta fue la segunda Navidad donde ofició, además, como custodio del pesebre.

“Le cuento que ha sido maravilloso acompañar esta experiencia, es una experiencia de fe, no solamente para alegrar el alma de la Navidad, sino también para motivarnos en hacer siempre las cosas bien, como lo va mostrando el pesebre, donde todo está bien hecho”, comenta el padre quien ha recibido a extranjeros que llegan para conocerlo.

Según Óscar Sánchez, alcalde de Venecia, desde los Guinness les manifestaron que en la categoría a la que lo inscribieron no tenían registros de otro igual, “lo que deducimos que es el más grande del mundo en su estilo”.

Betancur Merino, su creador, recibió antes de ayer por parte de la Asamblea de Antioquia una condecoración.

Laura Rosa Jiménez Valencia

EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa

