El drama de los afectados por los bloqueos de las vías del país

El paro nacional, que comenzó el 28 de abril, tiene en jaque la movilidad del país por cuenta de los bloqueos que se han instalado en las principales vías nacionales.

Esta situación ha dejado millonarias pérdidas, siendo afectados no solo grandes compañías si no humildes campesinos. De igual forma, algunas personas han tenido problemas de salud porque no se han podido desplazar o los insumos para sus tratamientos están agotados.

EL TIEMPO recopiló tres testimonios del drama que están viviendo algunas personas por no poderse desplazar.

El drama de la diálisis

Marco Antonio Segura, quien reside en Popayán y tiene 62 años, requiere de un tratamiento de diálisis peritoneal.

“Mi esposo está muy delicado de salud y por los bloqueos hemos pasado días muy tenaces. A él se le hacen cuatro diálisis peritoneales y no le puede faltar ni una sola. Esas se las hago yo en la casa, mi hijo me ayuda, y resulta que en el bloqueo no dejaban pasar los insumos médicos ni oxígeno para las clínicas. Esto fue un caos terrible, fueron muchos días de mucha preocupación, de llorar mucho”, cuenta María, su esposa.

En la Unidad Renal del hospital Universitario San José, a los pacientes se les hace hemodiálisis, tres veces por semana, pero a Segura, al tener peritoneal, se le debe hacer cuatro.

“La persona que lo trata buscó por todo lado y finalmente el 13 de mayo logramos que por avión se trajeran insumos. Sin embargo, como ya estaban escasos, ya no le hacían cuatro diálisis, sino tres. Eso le afectó muchísimo, se descompensó, se le empezaron a hinchar las manos, las piernas. Como él tiene derrames pleudares, se le fue ese líquido a los pulmones, respirando mal, fue terrible”. María dice que esos insumos duran solo un mes y teme por la salud de su esposo.

Así realizan bloqueos en el Valle del Cauca. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

‘La cosecha se pudre frente a nuestros ojos’

Rodrigo*, un pequeño agricultor de la vereda de Puerto Santander, en el municipio de Fuentedeoro, Meta, teme que le embarguen la finca y lo dejen en la calle con su familia.

El campesino cuenta que debido a los bloqueos en las vías principales del departamento no ha podido sacar su cosecha, que cultivó con su familia, y ya tiene encima los plazos para pagar los millones que le prestó el banco.

“Cada seis meses debemos pagar un porcentaje del préstamo que le hicimos al Banco Agrario para nuestra cosecha de plátano y yuca, pero esta vez no hay cómo pagar nada y solo queda esperar que nos embarguen y nos quiten todo”, dijo Rodrigo.

Este agricultor ha perdido solamente en la última semana alrededor de 51 millones de pesos en cargamentos de yuca y plátano.

El plátano se le pudrió porque no se puede sacar de la finca y la yuca se dañó debido a –además de los bloqueos– las constantes lluvias en el sector.

“En plátano son más o menos 26 millones de pesos perdidos en las cuatro hectáreas en las que teníamos sembrados miles de racimos, y en yuca eran siete hectáreas, que todas ya se pudrieron y ni siquiera pudimos sacar de la tierra”, señaló el agricultor.

Además, Rodrigo relató que aunque no le ha pasado lo que a otros campesinos de la zona, quienes denuncian que han sido intimidados por personas armadas cuando han intentado sacar sus cosechas y buscar gasolina trasladándose por trochas, sí ha estado atrancado en varios bloqueos y ha sentido mucho temor por lo que ve allí.

“Hemos intentado participar en las mediaciones establecidas con las personas que hacen los bloqueos para que nos dejen sacar nuestros productos o abastecernos de gasolina. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible llegar a ninguna solución con ellos y eso que desde hace más de una semana se supone que el gobierno departamental está dialogando con los transportadores para poder resolver la situación”, concluye.

Bloqueos en Cali. Foto: Fotos Santiago Saldarriaga Quintero. EL TIEMPO

El agricultor espera que pronto el Gobierno llegue a un acuerdo y puedan empezar a vender de nuevo sus productos.

“No solo es perder el dinero y endeudarse, es el dolor de que toda una familia trabajó en esto y luego la cosecha se pudre lentamente frente a nuestros ojos”, dice.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Liliana no tiene para sus gallinas

Liliana Fernández es una agricultora que tiene una parcela con gallinas, cilantro y árboles frutales en el corregimiento Villacarmelo, al occidente de Cali, y vive una situación difícil por los bloqueos, pues no puede alimentar a sus animales. Liliana explica que el transporte público de ‘gualas’, como se les dice en Cali a los camperos, se afectó y apenas esta semana vino a restablecerse.

“Eso dificulta porque la gente aquí traslada sus productos en las gualas, y al no tener transporte, se buscan otras maneras”, dijo, y señaló que no es lo mismo, por los bultos que hay que desplazar. Pero salir por gasolina también ha sido difícil. En moto se ha salido por otros caminos y dando más vueltas, detrás de la montaña del acueducto de La Reforma para llegar a la vía a Jamundí.

“Mi hermana tuvo que esperar un día completo un punto de combustible”, sostuvo Liliana.

De otro lado, esta campesina entiende que la situación es peor para otros avicultores de la zona, quienes han tenido que pensar en regalar sus gallinas o venderlas porque no hay alimentos para animales.

“Yo tengo 20 gallinas, hay otras personas con 200, les estamos dando desperdicios de lo que comemos para no sacrificarlas. También tenemos que ir a las casas para ver quién tiene algo de maíz”, dijo la señora Fernández.

