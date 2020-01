El lío que impidió posesión del alcalde de Caucasia, Leiderman Ortiz

Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño, empezó el año con la imposibilidad de que su alcalde electo, Leiderman Ortiz, se posesionara, tras una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ratificada, el 19 de diciembre de 2019, por el Consejo de Estado, luego de que una ciudadana presentara una demanda, según la cual Ortiz estaba inhabilitado para ser elegido.

Ante esta situación, y en aras de que el municipio no quede con el vacío administrativo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, nombró como alcalde encargado a Félix Olmedo Arango Corre.

Asimismo, el mandatario departamental le solicitó al Partido de la U que dentro de los 10 días hábiles posteriores al primero de enero presente una terna para la designación de un alcalde para Caucasia, hasta que el Consejo de Estado resuelva el recurso de apelación en contra del auto que decretó la suspensión provisional de la elección de Ortiz o hasta que se produzca un fallo definitivo.

El caso es una polémica que vive el municipio, pues Ortiz asegura que la ciudadana demandante actuó de mala fe y amañando los hechos para perjudicar su elección, razón por la cual, él interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por fraude procesal.

Ortiz, quien es un reconocido periodista de la región y ha recibido múltiples amenazas de muerte, contó que el meollo del asunto está en un contrato que firmó con la alcaldía de Caucasia, en noviembre de 2018, cuando no tenía aspiraciones de ser alcalde, para elaborar una cartilla con información institucional.

​

“Firmamos dos contratos, uno para mí y otro para el secretario de Hacienda de ese momento. Pero, ese mismo día rompimos ambos contratos porque me pidieron hacer la cartilla en un material mucho más costoso. Ese mismo día rompimos las dos copias”, sostuvo Ortiz.

El periodista aseguró que el contrato nunca se ejecutó, nunca recibió dinero por el mismo y que hay actas y grabaciones que así lo demuestran.

Firmamos dos contratos, uno para mí y otro para el secretario de Hacienda de ese momento. Pero, ese mismo día rompimos ambos contratos

Ortiz también indicó que el 29 de noviembre de 2018 fue firmado el documento de resciliación, que deja sin efecto jurídico el contrato que ya había sido roto.



“Pero esa acta que demostraba que el contrato nunca fue vigente no se la presentó la ciudadana que me denunció al Tribunal Administrativo de Antioquia ni al Consejo de Estado, la justicia está engañada”, manifestó.

Pero, lo más extraño que le parece a Ortiz es que cuando él y su abogado fueron a revisar el expediente de su caso, encontró una copia del contrato para elaborar la cartilla, a color, sin firmas en cada punta de la hoja y con su firma al final del mismo.

​

“No entiendo cómo había copia si en frente de mí se rompieron los dos contratos firmados, que, además, eran a blanco y negro. Contratamos un especialista en detección de firmas falsificadas y, efectivamente, me dijo que esa no correspondía a mi firma. Eso también lo denuncié ante la Fiscalía”, dijo Ortiz, quien fue elegido con 16.002 votos, 3.875 más que el segundo más votado.

Ortiz hizo su posesión simbólica en la parroquia del municipio.

Para el 2 de enero de este año fue programada la primera audiencia por la denuncia interpuesta por Ortiz en la Fiscalía. Aunque el abogado de Ortiz asistió, esta no se realizó debido a que la fiscal informó que había vacaciones colectivas en la entidad.

De acuerdo con Ortiz, la situación en la que está implicado es una jugada en su contra porque al ganar las elecciones se impuso ante las maquinarias políticas y por sus constantes denuncias a lo largo de los años como periodista.

“También hay temor de que yo siendo alcalde empiece a destapar cosas”, expresó Ortiz, quien actualmente cuenta con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por las reiteradas amenazas desde el pasado.

Aseguró que no siente temor de la actuación de la justicia. “Yo no he matado, no he robado ni soy corrupto, todo me lo he ganado con mi lucha, denunciando como periodista, si no les he tenido miedo a los bandidos, menos les voy a tener miedo a los corruptos”, puntualizó.

MEDELLÍN