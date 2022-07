El llamado de Cartagena a la Fiscalía por informe sobre trata de personas

Desde Cartagena llegaron las primeras reacciones al nuevo informe del Gobierno de Estados Unidos sobre la trata de personas de 2022 (Informe TIP), que se dio a conocer este martes.

En el documento, se cuestionó la lucha de Colombia para enfrentar este y otros delitos, como el turismo sexual infantil. Por esto último, detalló casos que se registraron en la capital de Bolívar.

La ciudad ha hecho reiterados llamados a la Fiscalía para que se lleven a cabo algunos procesos. No ha sido muy fácil

“Las fuentes informaron que hubo complicidad en el departamento de policía y la oficina del fiscal general en la ciudad de Cartagena, en los que prevalecía el tráfico sexual de niños, incluido el turismo sexual infantil, que involucraba a explotadores colombianos y extranjeros”, sostiene el informe.

Por lo anterior, la secretaria del Interior del Distrito, Ana María González, cuestionó a la Fiscalía por la poca respuesta a los llamados que ha hecho la administración distrital para enfrentar este flagelo en conjunto.

“La ciudad ha hecho reiterados llamados a la Fiscalía para que se lleven a cabo algunos procesos. No ha sido muy fácil el trabajo en equipo con la Fiscalía. Sí es muy importante que analicemos bien, de manera interinstitucional, lo que puede estar pasando”, dijo la funcionaria a EL TIEMPO.

Las estrategias para enfrentar esta situación en la ciudad

Agregó que desde hace dos años realizan una mesa transnacional con diferentes autoridades para diseñar estrategias, con el propósito de prevenir y luchar contra este flagelo en la ciudad.

“Una de las cosas que sí logró la administración del alcalde William Dau fue atraer la atracción y la colaboración internacional hacia el tema de la explotación sexual infantil en la ciudad y probablemente esta (publicación del Informe TIP) fue una de las consecuencias de esa gestión”, manifestó González.

La secretaria del Interior adelantó que, como estrategia, se aproxima un proyecto que será operado por una firma estadounidense. Ya fue presentado ante el Concejo Distrital y está destinado específicamente a la lucha contra la explotación y la trata.

Las debilidades de las instituciones en este proceso

La información del Icbf no coincide con la información de la Fiscalía, que a su vez no coincide con la información de la Policía

Al momento de solicitarle registros de estos casos para verificar el panorama en la ciudad, la funcionaria reconoció que esta es precisamente “una de las grandes debilidades”.

“Resulta que la información del Icbf no coincide con la información de la Fiscalía, que a su vez no coincide con la información de la Policía, que no coincide con la información de las entidades sin ánimo de lucro, que son expertas en el tema”, aseguró González.

En ese sentido, dijo que una de las tantas cosas a trabajar será en la trazabilidad de los procesos.

Al ser mencionada en el informe y cuestionada por el Distrito de Cartagena, este medio consultó a la Fiscalía para conocer su posición al respecto, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

CARTAGENA

