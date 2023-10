El triple asesinato que conmociona a Santa Marta

Santa Marta se sume en la consternación, el asombro y la indignación tras el brutal asesinato de tres miembros de la familia Arón Cuza, incluyendo a una niña de tan solo 10 años. Las autoridades y la comunidad en general buscan respuestas a este atroz crimen que ha dejado a todos sin palabras.

Luis Aarón Viloria, de 35 años, fue uno de los fallecidos en este acto cruel. Graduado en derecho por la Universidad Cooperativa de Colombia y especializado en derecho administrativo en la Universidad del Magdalena, se encontraba trabajando en esta última institución.

Amigos y compañeros de trabajo lo recuerdan como una persona alegre, sociable y respetuosa, lo que ha dejado perplejos a quienes lo conocían.

Una prima expresó: «Él no tenía problemas, era un hombre sano, muy familiar y trabajador. No llevaba una vida lujosa y su enfoque estaba en sacar adelante a sus dos hijas».

Luis Aarón también estaba involucrado en política, respaldando a su sobrino Cesar Pacheco Aarón en su campaña para la Asamblea. Cesar es hijo de su hermana Claudia Patricia Aarón, actual diputada y ex candidata a la gobernación del Magdalena. Claudia expresó su dolor en redes sociales, describiendo a su hermano mayor como alguien que siempre la apoyó y protegió.

“Siempre me apoyaste, siempre me acompañaste, siempre me amaste, siempre me protegiste, mi hermano mayor. Solo yo sé todo lo que vivimos, no me pude despedir de ti, pero siempre te amaré”, dijo la diputada.

En otra publicación lamentó la muerte de su sobrina de 10 años que también cayó en el atentado y aseguró “princesa mía, claudia. Me arrancaron parte de mi vida”.

Luis deja una hija de dos años con Andrea Cuza, quien ha tenido que enfrentar el dolor más grande al perder por la violencia a su esposo, hija mayor y madre.

Andrea, visiblemente desconsolada, busca respuestas al destino que le arrebató de forma tan cruel a tres de sus seres queridos más queridos.

La señora Piedad era muy atenta y servicial. Siempre la veíamos rodeada de sus nietos

Por su parte Piedad Peñaranda, la abuela, vivía en el barrio La Esperanza y disfrutaba de su tiempo libre cuidando a sus nietos y visitando a sus hijos. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer amable y amorosa con amigos, vecinos y familiares.

“La señora Piedad era muy atenta y servicial. Siempre la veíamos rodeada de sus nietos. Amaba mucho estar con ellos. Por eso quiso aprovechar esta semana de receso para pasar tiempo con los niños cerca al lugar donde la mataron”, dijo un vecino.

La niña de 10 años, Claudia Helena Arón Cuza, cursaba quinto grado en el colegio Elisa Diazgranados. Sus profesores la describieron como una niña ejemplar y modelo a seguir, destacada por su amistad, ternura, alegría y excelencia académica.

La institución educativa emitió un comunicado expresando sus condolencias y luto por la pérdida de Claudia Helena.

Toda la ciudad se ha unido en el rechazo de este triple asesinato. La Alcaldía, la Gobernación y la Policía se han comprometido a llevar a los responsables ante la justicia, ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes ayuden a capturar a los autores de este horrendo crimen.

Las investigaciones están en marcha, y la comunidad exige justicia por estas tres vidas arrebatadas de manera tan violenta.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv

[email protected]