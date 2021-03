Estos son los 58 sitios para vacunarse contra el covid en Barranquilla

Como una forma de agilizar el proceso de vacunación contra covid-19, el Distrito de Barranquilla ya dispone de 58 puntos para atender, en estos momentos, a los adultos mayores de 75 años de edad en adelante que aún no han podido aplicarse la primera dosis.

El punto principal es el estadio Romelio Martínez, en la calle 72 con carrera 44, donde se atiende desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m., sin agendamiento a las personas de 75 y más años, afiliados a cualquiera de las EPS, tanto del régimen subsidiado como del contributivo.

El Distrito dispuso, además, de puntos de vacunación, con previa cita, en los seis Caminos (Suroccidente, Metropolitana, Bosques, La Luz-Chinita, Simón Bolívar y La Manga, Adelita de Char y Ciudadela 20 de Julio).

También están habilitados Los Pasos de los barrios San Luís-Universal, Las Flores, La Playa, Galán, La Villa, La Pradera, Carlos Meisel, San José, Carrizal, Nueva Vida, Rebolo, El Ferry y Julio Montes.

A la red hospitalaria se suman las instalaciones de IPS, EPS, clínicas, Caja de Compensación, laboratorios clínicos, la Segunda Brigada del Ejército y la Base Naval.

Las autoridades de salud del Distrito reiteran que tener un buen ritmo de vacunación covid-19, con 39.229 dosis aplicadas en Barranquilla a corte 20 de marzo.

“Está funcionando, la gente está acudiendo con calma, sin prisas y está recibiendo una atención adecuada. Igual que este tenemos más de 40 puntos en el resto de la ciudad que vamos a ir abriendo poco a poco para llegar a la meta de 5.000 y 7.000 personas diarias vacunadas”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo, durante la inspección el punto de vacunación del estadio Romelio Martínez.

El mandatario destacó el inicio de este plan piloto para vacunación covid-19 de los adultos mayores de 75 años.

“Con este proceso de vacunación estamos salvando vidas, estamos asegurando que primero lleguemos a la población de mayor riesgo, a los mayores de edad y personas con comorbilidades”, agregó Pumarejo.

Las personas deberán acudir con un solo acompañante y atendiendo las medidas de autocuidado como son uso de tapaboca y distanciamiento físico.

De igual forma, se pueden comunicar para cualquier inquietud a la línea telefónica 4010204 de la Alcaldía Distrital.

Estas son las direcciones

ESTADIO ROMELIO MARTÍNEZ: CALLE 72 CARRERA 46 ESQUINA

CAMINO SUROCCIDENTE: CARRERA 12 # 110-91

CAMINO SALUD METROPOLITANA: CALLE 78 CRA 2 SUR

CAMINO BOSQUES DE MARÍA: CALLE 64 B # 9 D-66

CAMINO SIMON BOLIVAR: CALLE 23 No 5 -50

CAMINO LA LUZ CHINITA: CARRERA 17 B CALLE 13

CAMINO LA MANGA: CARRERA 21 D # 78-55

PASO JUAN MINA: CALLE 7 # 6 -33

PASO SAN LUIS – UNIVERSAL: CALLE 96 CRA 1 G

PASO LAS FLORES VÍA: 40 # 107-15

PASO LA PLAYA: CRA 12 # 13-09

PASO GALÁN: CRA 2 SUR ESQUINA

CAMINO DISTRITAL ADELITA DE CHAR: Calle 50 # 20 – 91

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO: CALLE 47 A 3 A SUR 49

HOSPITAL BARRANQUILLA: CALLE 33 No 33 – 09

PASO LA VILLA: CALLE 94 # 6 G – 55

PASO PRADERA: CRA 31 # 113-51

PASO CARLOS MEISEL: CALLE 73 # 25 B-06

PASO SAN JOSÉ: Carrera 21 # 39 – 59

PASO CARRIZAL: CRA 4 # 49 E-15

PASO NUEVA VIDA: CALLE 49 # 8 SUR – 64

PASO REBOLO CALLE: 16 # 29-44

PASO EL FERRY: CRA 7B # 6 esquina

PASO LAS NIEVES: CRA. 14 # 24 -98

PASO JULIO MONTES: CRA 23 # 27 – 16

CLINICA SAN IGNACIO: CALLE 75B No. CARRERA 6 E

UBA PRESTIGE SALUD TOTAL- PUNTO 1: CRA 47 N.82-220

UBA PRSTIGE SALUD TOTAL- PUNTO 2: CRA 47 N.82-220

IPS SURA BOSTON: Cra 45 N.53-127

SURA MURILLO: CALLE 45 No. 10B – 38

SURA PRADO: CARRERA 50 No. 79 – 179

IPS FAMILIA SALUD INTEGRAL: CARRERA 54 No. 59 – 267

SURA VIVA 1A IPS SAN JOSÉ: CALLE 45 No. 21 – 18

SURA VIVA 1 A: CALLE 85 CALLE 85 No. 50 – 30

HOGAR SALUD: CARRERA 56 No. 72 – 129

CENTRO MEDICO NUEVO HORIZONTE: CRA 47 N.84-72

CENTRO MEDICO COLSANITAS: Cra 50 N.82-168

BIENESTAR IPS – UNIDAD AMBULATORIA MURILLO: CALLE 45 No. 14 – 99

BIENESTAR IPS – SEDE NORTE NUEVA EPS: CARRERA 49C No. 85 – 121

BIENESTAR IPS – UNIDAD AMBULATORIA: CARRERA 44 CARRERA 44 No. 47 – 54

BIENESTAR IPS – UNIDAD AMBULATORIA CARRERA: 58 CARRERA 58 No. 72 – 105

ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE: CRA 48 # 72 – 105

UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA LOS ANDES: CALLE 57 # 25 – 105

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM: CARRERA 53 # 70 . 112 LOCAL 01

FONDO PASIVO CARRERA: 16 No. 47 – 78

CLINICA CEHOSAM CARRERA: 43 No. 70 -144

CLINICA SAN DIEGO: CALLE 51 No. 39 – 07

CIMEDICAL: CARRERA 49 C No. 82 -120

LABORATORIOS ABBA: CARRERA 49 C No. 84 – 97

CLÍNICA LA MISERICORDIA: CARRERA 74 No. 76 – 105

EJERCITO: CALLE 78 No. 68 – 60

BASE NAVAL: VÍA 40 CALLE 58

SALUD SOCIAL: CALLE 17 No. 18 – 23

CLINICA IBEROAMERICA: CALLE 86 No. 50 – 26

CLINICA LA ASUNCION CALLE 70B No. 41 – 94

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

