Extorsión, el delito que más perturba a los barranquilleros

En Barranquilla las cosas en materia de seguridad no andan bien desde hace rato. En esta ocasión los generadores de la alteración del orden público no es delincuencia común, sino la confirmación que en la capital del Atlántico hay presencia de organizaciones criminales que durante más de una década permanecieron en silencio y que están acabando con el imaginario que está es una tierra libre de violencia, de gente chévere, donde no pasa nada.

Hoy la percepción de inseguridad entre los barranquilleros es creciente ante los casos frecuentes de crímenes, atracos, amenazas y extorsiones que sacuden esta capital.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, ha explicado que el buen momento que atraviesa la ciudad se ha convertido en un imán, que desafortunadamente no solo atrae a inversionistas, sino a las organizaciones delincuenciales.

Agentes del Gaula y funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla visitan las tiendas del centro de la ciudad, entregando información sobre como prevenir la extorsión. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

En la última medición de la percepción de inseguridad en Barranquilla, tomada en agosto, el 60 por ciento de los encuestados manifestó sentirse inseguro. Se mantienen los niveles de percepción negativa ya evidenciados en la pasada encuesta, aplicada en febrero de este mismo año (63 %). Los niveles más agobiantes en materia de percepción se identifican en los barrios del sur, que es donde se concentran los mayores índices de pobreza y cinturones de miseria.

La extorsión es el delito que más perturba la tranquilidad e imagen de la ciudad en estos momentos, y que se convirtió en un problema mayor, que obligó la reacción e intervención del Gobierno Nacional.

Unos 40 negocios han cerrado en Barranquilla y su área metropolitana, y otro número no menor ha sido mal vendido por sus propietarios, ante la presión de organizaciones criminales que les exigen el pago de vacuna para dejarlos trabajar.

Se conocen casos de tenderos que ante el temor de alguna retaliación contra sus familiares o sus negocios, sumado a la falta de confianza en las autoridades, negocian el pago de extorsiones que se traduce en una botella de ron o el pago de hasta 5 millones de pesos, que se disfraza con la protección de seguridad.

De estas extorsiones pareciera que no se salva nadie. Tenderos, pequeños comerciantes, y ahora los transportadores de buses urbano, en que los conductores han llevado la peor parte al ser quienes reciben directamente las amenazas y les toca trabajar bajo la zozobra de ser atacados en algún recorrido.

La situación ha generado la renuncia de muchos, que hoy prefieren manejar taxis o ser mototaxistas a seguir conduciendo un bus bajo el riesgo de ser amenazados o atacados. Algunas empresas aseguran que el servicio se encuentra en un 75 por ciento y hay escasez de conductores.

Entre enero y septiembre, las autoridades locales reportaron 83 denuncias por extorsión, nueve menos que en el 2019 y dos más que en el 2020. Soledad es el municipio del área metropolitana que aparece con más casos, después de Barranquilla, con 21 casos.

El 28 por ciento de estos casos ha sido por llamada telefónica, el 26 de manera directa, y el 14 por redes sociales. En Barranquilla está claro que esas llamadas extorsivas salen de la cárcel El Bosque o Modelo.

La Policía ha identificado como responsables a la banda denominada como ‘Los Rastrojos Costeños’, una disidencia de las autodefensas. 61 de sus integrantes están bajo las rejas, entre esos sus principales cabecillas.

La respuesta de las autoridades

La reacción de las autoridades no se ha hecho esperar. En un mes, la Policía incrementó el pie de fuerza y de investigadores, y dispuso de nuevas estrategias para contrarrestar delitos como la extorsión.

En 30 días de la intervención del plan ‘Contigo Barranquilla’ se han logrado las capturas de 584 personas, se han incautado 10 armas de fuego, se han realizado 68 allanamientos, se han incautado 34.700 gramos de estupefacientes y se han recuperado 50 vehículos que habían sido reportados como hurtados.

La gobernación y alcaldía doblaron el pago de la recompensa, que llegó a 100 millones de pesos por el número uno de los más buscados, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, cabecilla de ‘Los Rastrojos Costeños’, capturado en el municipio de Melgar (Tolima) este miércoles.​

También fue abatido Víctor Carlos Pérez de Alba, alias ‘La máquina del mal’, el segundo al mando de ‘Los Rastrojos Costeños’, por quién se ofrecían 50 millones de pesos. A esto se suma la captura de 11 miembros de esta organización, que ocupan mandos medios.

Entre 2016 y 2018 el Gaula de la Policía ha logrado incautar 5.114 celulares en cárceles del país. Foto: Gaula

Desde Barranquilla, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, ha estado presidiendo consejo de seguridad y movió sus generales. La semana pasada asumió como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla el brigadier general Luis Carlos Hernández, en reemplazo del brigadier general Diego Rosero.

La gobernación y la alcaldía, más allá de la entrega de vehículos, motos y equipos de tecnología a la Policía, también están construyendo nuevas estaciones, mientras que desde el Gobierno Nacional se esperan la llegada de recursos para ampliar los cupos de internos en las cárceles locales.

También han sido trasladados a otras ciudades internos que seguían ordenando extorsiones desde los centros de reclusión de esta capital.

Esta semana que termina Barranquilla respira con más tranquilidad, los golpes y capturas a esta organización delincuencial se convierte en un buen mensaje para una ciudad que lleva rato golpeada por bandas criminales, un flagelo que nunca se pensó que llegaría a estas tierras.

