‘He resucitado y ahora estoy aprendiendo a caminar’, Raimundo Angulo

Tres meses internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) a causa del coronavirus han sido la prueba más difícil de vida que ha enfrentado Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de la Belleza, quien sobrevivió a la pandemia.

Así lo dijo en entrevista con EL TIEMPO el hombre de 76 años, quien se constituye en uno de los colombianos septuagenarios que logran sobrevivir al virus.

Angulo, quien tuvo durante semanas en vilo al país y al mundo del espectáculo, relató lo poco que recuerda de la UCI y cómo han sido sus días después de esta segunda oportunidad que le dio la vida.

“Estoy en Cartagena, aprendiendo a caminar porque esa fue la secuela más grande que me dejó la enfermedad, estoy haciendo mis terapias y aspiro a estar caminando en mes y medio”, dice el exalcalde de Cartagena.

Jeimy Paola Vargas, Raimundo Angulo y Laura González, durante un evento en Cartagena, antes de la pandemia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero de esos días, en los que los colombianos estuvieron pendientes de su salud, no se acuerda de nada. Es como si no los hubiera vivido.

“No me acuerdo de nada de lo que pasó durante esa larga estadía en cuidados intensivos, pero ese limbo vacío en el tiempo lo tomo como una ventaja enorme, porque no me di cuenta de la tragedia y los días difíciles que pasaba”, añade Angulo.

Después de la UCI, estuvo en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde comenzó a recuperarse de las secuelas que dejó el virus en su cuerpo. Y hoy, casi cinco meses después de haber salido del hospital, sigue en ese proceso.

Lleva cuatro meses aislado, encerrado, sin ver el sol ponerse sobre lo que más ama, Cartagena de Indias.

“Salí pesando 45 kilos, ya voy por los 65”, dice antes de soltar una carcajada y mostrar que está más vivo que siempre.

“Definitivamente, el coronavirus ha sido la experiencia más dura que he vivido. Hace 34 años me habían operado de un aneurisma, para lo cual me habían abierto una parte de la cabeza… pero lo vivido en la pandemia definitivamente ha sido lo más fuerte”, señala.

Pero sigue en la lucha y hoy, tras superar el virus que ha acabado con la vida de más de 60.000 colombianos, se siente tan vivo que ya está pensando en volver a trabajar.

De hecho, está esperando a ver la evolución de la pandemia para comenzar labores y planear el siguiente reinado de belleza, bien sea virtual o presencial. Son posibilidades que se están estudiando.

“Espero pronto volver a trabajar por el Concurso Nacional de la Belleza y su área de responsabilidad social. Solo nos resta esperar el avance de la pandemia y que las actividades se inicien, no sabemos si vamos a hacer el reinado de manear virtual o presencial… lo único real es que ya tenemos a la primera candidata: la señorita Sucre”, añade.

Raimundo Angulo espera con anhelo la vacuna y tiene claro que la pandemia no se ha ido.

Por eso se sigue cuidando, así como cuidando a los suyos, porque sabe que cualquier descuido podría ser mortal.

Él, aunque no recuerda muy bien sus días en un hospital, tiene claro que no quiere volver ni tener a alguno de sus familiares allí. “Soy modelo 44, y esto no es como la varicela, que si ya te dio no repites, por ello es importante la vacuna y seguir las recomendaciones de las autoridades de la salud”, concluye el presidente del Concurso Nacional de la Belleza.

