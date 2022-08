‘Influencer’ payanés asegura que fue secuestrado y extorsionado

A través de su cuenta de facebook, el creador de contenido Miguel Ángel Villanueva López, conocido como el ‘Loco Villa’ que fue encontrado este sábado 20 de agosto tras varios días de ser reportado como desaparecido, explicó que habría sido víctima de secuestro.

«Me dan una cita… me reciben la plata, me dan un jugo y de un momento a otro me desperté en una habitación completamente cerrada con una puerta de hierro y yo comienzo a gritar, entonces me dicen que tengo que darles 100 millones de pesos”, explica Villanueva.

El influenciador payanés de 31 años indicó que, habría pasado hasta siete días sin comer, producto del rapto.

“Pasaron algunos días y me hicieron escuchar el salmo que mi hija me dedicó, la verdad se me partió el corazón… y yo no quería dar la plata porque no quería dejarla sin un futuro pero en tal caso decidimos dar 70 millones para que me liberaran», contó en medio de lágrimas.

“En este momento estoy quebrado, no tengo nada. Debo pagarles a mis proveedores”, agregó Villanueva quien dio una cuenta de Nequi y de Bancolombia para colaboraciones.

“Quiero seguir ayudando a los más necesitados y quiero pedirte a ti que me ayudes, cualquier ayuda que me puedas brindar será bien recibida”.

La cuenta de Nequi es 3127383828 y la cuenta de ahorros de Bancolombia 261 22907251.

Este sábado en horas de la mañana, a través de una fotografía en redes sociales, se confirmó el hallazgo del instagramer en Santander de Quilichao, norte del Cauca.

“Gracias a Dios está vivo. Ya lo liberaron, se encuentra en el hospital de Santander de Quilichao. Su estado de salud es delicado, ya que lo tuvieron 7 días sin comer. Muchas gracias por todas sus oraciones”, es el mensaje que se lee con la foto.

En la imagen se ve a Villanueva acostado en una camilla y con una cánula en la mano derecha.

La desaparición del estudiante de derecho se reportó el pasado 13 de agosto, luego de que según señalaran familiares, alrededor de las 6:30 de la tarde de ese día saliera de su residencia ubicada en el nororiente de la capital caucana.

El Loco Villa que cuenta con más de 17,6 mil seguidores en Instagram, es reconocido no sólo por sus videos con enfoque social, apoyando nuevos talentos juveniles desde los colegios sino también por apoyar en campaña al hoy presidente de la República Gustavo Petro.

MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN