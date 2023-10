Joven que se hizo viral por ciclorruta en Cali revela por qué estaba alterado ese día

Conocido por sus denuncias sobre lo que sucede en su ciudad, Andrés Tegedor nuevamente vuelve a ser sensación en redes sociales por compartir una denuncia en la empresa en la que trabaja.

De acuerdo con el hombre, él se encontraba ofendido y aborrecido debido a que su jefe lo echó durante una incapacidad causada por un accidente de laboral.

“Tengo que ir a la Oficina de Trabajo a que me revisen unos papeles, ya que ayer tuve un accidente laboral y mi jefe me echó”, dijo el joven.

Según el testimonio de Andrés, debido al accidente laboral le dieron cinco días de incapacidad.

Y contó: “Fui a la EPS y resulta que no estaba afiliado. Me atendieron por Sura, pero ahora voy a la Oficina de Trabajo a presentar los papeles que me enviaron porque el jefe me echó. Me dijo que fuera hoy por mi liquidación y que no me iba a dar más trabajo porque no le sirve una persona incapacitada”.

Andrés iba contando mientras se dirigía a la Oficina. Señaló que pondría una queja para ver cómo se solucionaba el problema.

La respuesta que obtuvo de la Oficina de Trabajo

El joven compartió otro video en su cuenta de TikTok, en él dejó saber que no obtuvo la mejor respuesta.

“Acabo de venir a la Oficina de Trabajo a solucionar ese problema con estas empresas de hoy en día que se aprovechan de nosotros”, dijo.

Y agregó: “Pensaba que tenía EPS y no tenía ESPS. No me habían pagado la EPS por eso estaba aborrecido. Hoy estoy más aborrecido porque vengo a la Oficina de Trabaja y que no hay personas para atenderme”.

El joven contó que le dieron un correo y un número. “Ustedes saben que uno envía eso y es una demora. O sea si no tiene asesores, porque no contratan asesores. ¿Qué pasa con el Gobierno?”.

Y finalizó: “O sea que por no hacer esta denuncia, puedo perder hasta mi trabajo y la indemnización que estoy luchando en la empresa por el accidente. Estoy aborrecido, ofendido e indignado. Esto les pasa a muchos colombianos. No podemos seguir permitiendo esto. Tenemos que hacer algo”.

Reacción de los internautas

El video de Andrés fue compartido por X. Desde la red social, miles de internautas han estado enviando comentarios de apoyo para que se resuelva la situación.

“Un abogado en Cali que apoye este parcero a poner a correr al empleador. No hay derecho a tanta irregularidad”, “ese man es un héroe de verdad, denuncia irregularidades y hay que viralizarlo y ayudarlo” y “quiero que alguien le ayude a demandar a su empresa y que otra persona le dé un trabajo”, fueron algunos de los comentarios.

