Jóvenes denuncian que hombre los amenazó mientras practicaban ‘skate’

La discusión por el uso de un andén frente a un concesionario en Cali generó polémica en redes sociales.

El hecho fue grabado por jóvenes deportistas que se encontraban practicando skate en el lugar. El espacio es un andén que también tiene parqueadero exterior.

En el video de un minuto y medio se aprecia una camioneta blanca estacionada frente a un concesionario de vehículos. Un ciudadano abre la puerta trasera, lateral derecha y saca una cartera.

Imagen de ciudadano que porta arma de fuego

Luego se aprecia que toma un arma con la mano derecha, se la pasa a la mano izquierda, da unos pasos y la guarda en el bolsillo izquierdo. Sigue avanzando hacia el negocio.

«Estamos no sé dónde…en uno de carros..», dice un joven fuera de cámara y agrega: «El señor nos viene a amenazar con una pistola Y dice que si no nos vamos a ir, que no sé qué».

Entonces, el ocupante del carro , que ya ha sacado un celular, habla en dirección a quien graba el video: «Esto es propiedad privada. Les estoy pidiendo de buena manera que se quiten de acá».

El interlocutor, con la voz en off, le pregunta: ¿Pero por qué nos va a amenazar con una pistola?».

«Yo no los he amenazado con ninguna pistola», responde el señor que se muestra sorprendido cuando a sus espaldas salta un joven en la tabla de la patineta.

«Así de mal es lo que estamos haciendo, para sacarnos a bala«, insiste el muchacho.

Y el señor le responde: «Les estoy pidiendo, de buenas maneras, que se retiren».

Finalmente el hombre se monta a su vehículo y se va.

