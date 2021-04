La tragedia de la madre que tiene 3 hijos atrapados en mina de Caldas

Diego Fernando, Milton Alexis y Edwin Felipe, de 29, 26 y 24 años, son los tres hermanos que hoy llora la familia Tabarquino Morales. Los tres salieron, como era costumbre, a trabajar en minas de oro en zonas que limitan entre los departamentos de Caldas y Risaralda.

La mañana del 26 de marzo partieron con rumbo a la mina tipo cúbico que está ubicada en la vereda El Bosque de Neira, Caldas, muy cerca al corregimiento donde vivían: Irra, de Quinchía, en Risaralda. Se despidieron de su mamá, su papá y sus hermanos, sin imaginar que no regresarían.

(Además: Así va rescate de mineros que llevan seis días bajo el agua en Caldas)

Los hermanos son tres de los 11 mineros que quedaron atrapados el viernes 26 de marzo tras el colapso de una mina en Neira. Pese a los esfuerzos no ha sido posible rescatarlos y, según habitantes de la zona, es muy poco probable que estén con vida. Dicen que se ahogaron, pues el agua del río Cauca entró a la mina.

Rosa Morales es su madre y hoy, junto con su esposo y sus otros cinco hijos, los busca incansablemente. Pese a la tristeza que la embarga, tiene toda la energía para ir hasta la zona donde ocurrieron los hechos cada día. Asegura que el único consuelo será darles una digna sepultura.

“Anhelamos eso y, en medio de la desesperación, le pedimos a Dios que nos dé fortaleza de soportar la espera y lograr encontrarlos. No sabemos cuánto tiempo dure, pero tengo fe de que no quedará ni un cuerpo ahí y todas las familias que estamos sufriendo podremos enterrarlos”, le dijo Morales a EL TIEMPO.

Familiares de los mineros dicen que están sin esperanzas de encontrarlos con vida. Ahora piden darles una cristiana sepultura.

(Lea también: Crece angustia por la suerte de los mineros atrapados en Caldas)

Diego y Milton eran solteros, vivían con ella. Edwin ya era casado y vivía en otra casa con su esposa. Ninguno era padre todavía, pero dejan un enorme vacío en su casa.

“Queremos que los recuerden por su alegría y su amabilidad, no por esto que estamos viviendo. Los tres eran trabajadores y chéveres con la gente, por eso sé que todos los van a echar de menos”, comentó.

Los Tabaquino Moreno son mineros de toda la vida, en la familia, desde el padre hasta el menor de los hijos se ha dedicado a la extracción de oro. Y aunque conviven a diario con el peligro de trabajar en minería subterránea, no esperaron nunca una tragedia semejante.

“Uno sabe que el riesgo es mucho, pero todos los días los despachaba con la certeza y la fe de que en la tarde volvían. Nunca me imaginé pasar por esto y espero que no me toque otra vez, no quiero perder a otro de mis hijos”, expresó la madre.

Como madre, Rosa quiso que sus hijos tuvieran otras opciones de vida, pero las condiciones económicas de Irra no lo permitieron; allá el 90 por ciento de los habitantes vive del oro. En varias ocasiones fueron recolectores de café en fincas cercanas, pero el trabajo era más y no tan bien remunerado.

(En otras noticias: Video: Fredy Guarín involucrado en riña en Medellín)

Yo me siento cansada, pero no puedo dormir, su imagen me llega todo el tiempo, y la zozobra de no saber dónde están me perturba. Sé que no los olvidaré, pero espero que con los años pueda aceptar esto

“Encontrar empleo acá es difícil y la pandemia lo puso peor. Con el tiempo ya escogieron la mina porque, en un día de suerte, se sacaban en un rato lo que se hacían en toda la semana en la finca”, explicó.

El dolor la embarga, pero se mantiene serena. Cree que es porque tiene la conciencia tranquila, no solo los educó, sino que nunca se calló el amor que les tenía.

“A veces pienso que no me queda mucho remordimiento porque les di amor, luche por ellos y les di todo lo mejor de mí. Como yo les daba amor, ellos me correspondían, me abrazaban, me daban besos. Me da alegría pensar que tuve que esperar a perderlos para decirles cuánto los quería”, comentó la mujer.

(También le recomendamos: Mujer habría grabado y enviado video de cómo abusaban de su hija)



Sepultar a sus hijos es lo único que anhela ahora, después de eso espera volver a conciliar el sueño y recobrar la tranquilidad que perdió hace seis días.

“Yo me siento cansada, pero no puedo dormir, su imagen me llega todo el tiempo, y la zozobra de no saber dónde están me perturba. Sé que no los olvidaré, pero espero que con los años pueda aceptar esto”, añadió la madre en medio de su tristeza.

La búsqueda de estas personas continúa, los organismos de socorro, los rescatistas de salvamento minero, las familias y el gremio de mineros informales siguen en la zona, pero la esperanza de que estén con vida se diluye a la par que corre las aguas del río que les dio todo, pero que también se los quitó.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales

Otras noticias de Colombia

– Los mensajes de WhatsApp que delataron al sádico ‘monstruo de Guarne’

– Nuevo millonario: cayó el Baloto en Bucaramanga

– Lo que se sabe del ganador del Baloto en Bucaramanga