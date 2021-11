Los recuerdos que aún viven de la tragedia del Chapecoense

La noche del 28 de noviembre de 2016 cambió todo para los habitantes de La Unión, un municipio de clima frío, donde crían vacas y cultivan de flores, enclavado entre las montañas del Oriente antioqueño.

Un avión de la compañía LaMia, que llevaba a jugadores, directivos y periodistas del Chapecoense, un equipo brasileño de fútbol que iba a jugar la fina de la Copa Suramericana con Atlético Nacional, se estrelló en unos de sus cerros faltándole cinco minutos para llegar a su destino final, el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

El avión se quedó sin combustible y cayó en una zona conocida en ese entonces como el cerro Gordo. Allí murieron 71 personas y 6 ocupantes sobrevivieron milagrosamente.

Cinco años después, el recuerdo de la tragedia en este pueblo parece que hubiera sido ayer. En la casa de la cultura del municipio, llamada Félix María Restrepo Londoño, en honor a uno de los ciudadanos más ilustres del pueblo, se abrió este 22 de noviembre una pequeña exposición que muestra 14 objetos que la comunidad recogió del avión siniestrado de ese entonces.

Así quedó el avión donde viajaba el equipo del Chapecoense.

Un sistema de luces, un aparato que indica la ruta del avión; el controlador; partes del fuselaje; una silla maltratada de un pasajero y hasta los compartimentos para servir la comida, hacen parte del recuerdo del avión que cualquier unitense, como les dicen a los habitantes de La Unión, y cualquier visitante puede apreciar.

Los objetos están bajo la mirada de una foto de gran formato con la alineación del equipo brasileño durante ese torneo sudamericano de fútbol y que contribuye aún más con la nostalgia con su mensaje: ‘Campeones en el cielo’.

Ha estado en nuestros corazones, de hecho todavía se ven las peregrinaciones al lugar. Son momentos en que recordamos en nuestras casas

«Estas piezas fueron recuperadas durante el momento del accidente de 2016 por la comunidad unitense cuando íbamos a mirar el avión que estaba allá y traíamos cositas para tenerlas como un recuerdo y hoy, después de cinco años, tenemos esta muestra itinerante acá en el municipio donde estamos mostrándole a la comunidad ese recuerdo», comenta Marco Vallejo, director de la Oficina de Turismo del municipio de La Unión, mientras mira las fotografías de la auxiliar de vuelo, Ximena Suárez y del periodista Victorino Miranda que hacen parte de ese recuerdo en la exposición.

Vallejo comenta que el accidente ya hace parte de La Unión y cada año se hace un homenaje. «Ha estado en nuestros corazones, de hecho todavía se ven las peregrinaciones al lugar. Son momentos en que recordamos en nuestras casas», dice.

Este es de los pocos lugares que hacen una conmemoración a los 71 muertos, pues en cerro Gordo, en donde cayó el avión, a unos 40 minutos en vehículo del casco urbano, solo hay maleza.

El alcalde del municipio, Edgar Alexander Osorio, así lo reconoce. «Allá no hemos hecho un monumento, todavía no hay ninguna especie de espacio para tener ahí como donde puedan llegar los familiares y recordar a sus víctimas y eso a mí me tiene preocupado porque inclusive antes de arrancar mi administración lo tenía en la mira y lo tengo todavía. Pero volviendo a lo mismo, por toda esta situación no pudimos y no hemos podido pero ahora sí queremos retomar y es nuestra idea», comenta.

Foto del equipo brasilero Chapecoense antes de abordar el avión que lo traería a Colombia. Foto: Mauricio Serna / EL TIEMPO TELEVISIÓN

La problemática económica y social que trajo consigo la pandemia del covid-19 retrasó, según el alcalde, lo que sería la transformación del lugar en donde cayó la aeronave. El lote pertenece a Olmedo Martínez, un poblador que, de acuerdo con la Administración Municipal, está dispuesto a vender siete cuadras para que el lugar sea algo así como un camposanto.

«Eso está en el proceso de avalúo y aquí nosotros nos tenemos que someter a este», precisa el alcalde, quien espera en los dos primeros meses de 2022 al menos ya esté «toda la papelería legalizada» con la compra del lote.

La idea de Osorio es al menos tener ya un lugar para que los constantes visitantes nacionales y extranjeros encuentren allí un lugar para reconectarse con el recuerdo y dolor pero, por ahora, no es así.

Sin embargo, algunos habitantes de la vereda Pantalio no dejan morir el recuerdo del siniestro. Los vecinos de ese cerro, al que muchos también llaman cerro Chapecoense, así lo sienten y en algunas casas ondean o tienen colgadas en sus paredes la bandera de Brasil.

Visitantes a Cerro Chapecoense han hecho en la zona monumentos, altares y adornos florales en honor a las 71 personas fallecidas. Foto: Guillermo Ossa

Así ocurre, por ejemplo, en la finca Mirador del Chapecoense, habitada por una pequeña familia que tomó como propia esta tragedia para conmemorar lo sucedido en su verde y fría vereda. Allí, en un jardín empedrado, se hizo una pequeña réplica del avión y hay objetos, entre ellos muchos llaveros y pequeñas partes del avión, un balón de fútbol y una fotografía de los jugadores del equipo brasileño, ya sin color por las constantes lluvias que han caído.

Allí, el año pasado, se hizo el acto de conmemoración por los cuatro años del accidente.

Unos 10 minutos más adelante, entre la pequeña vía que tiene un tramo pavimentado y otro destapado, también hay otro lugar especial para el recuerdo. Jaime Carmona, su propietario, lo llamó como Ecoparque Chapecó Donde Gordo Lindo y abrió sus puertas el 17 de noviembre de 2020.

La autoridades aéreas de Antioquia señalaron que el vuelo alcanzó a declararse en «emergencia» y con fallas eléctricas antes de caer. Foto: Archivo particular

A simple vista es como cualquier estadero antioqueño, con mesas y sillas de madera, con caballos en alquiler y carnes y bandeja paisa dentro del menú. Pero allí se está construyendo todo un santuario de la tragedia muy cerca al cerro del accidente.

Encajado entre las faldas de dos montañas, una gran cruz de color blanco se posa en medio del verde de los árboles. Debajo de ella, hay clavadas 71 cruces hechas con madera inmunizada decoradas con un acrílico con los nombres de cada uno de los muertos del vuelo.

A un costado, se está construyendo una capilla de 80 metros cuadrados, hecha en madera y piso de cemento. Su avance va en un 95 por ciento y se espera que en el mes de diciembre arranquen allí las eucaristías.

Vamos a hacer la capilla porque mucha gente llega al sitio donde fue la tragedia y no hay ni dónde poner un veloncito

«Vamos a hacer la capilla porque mucha gente llega al sitio donde fue la tragedia y no hay ni dónde poner un veloncito. Visité a monseñor, al obispo, le pedí permiso de hacer la capilla, me autorizó y me vine a hacerla y he tenido donaciones de amigos, de los turistas que vienen. Algunos me han dado donaciones y emprendí este proyecto», cuenta Carmona.

En estos últimos 12 meses han llegado a su negocio varios extranjeros, incluso brasileños. Hace 15 días, recuerda, llegaron delegados de la Asociación Chapecoense de Fútbol.

«Eran los dueños y la señora lloró, mirando las cruces recordaba a los futbolistas. Llegó a un punto en que lloró mucho. Decía: este futbolista nos alegraba, nos daba seguridad para ganar, mientras miraba una de las cruces», comenta el hombre, quien espera que este homenaje que hace en el ecoparque sirva para que el recuerdo no muera.

Conmemoración de los cinco años de la tragedia

Este domingo, 28 de noviembre, en La Unión se hará la conmemoración de los cinco años del accidente.

«Nos van a acompañar personas de Brasil, algunas de las que sobrevivieron al accidente; también nos acompañarán la Gobernación de Antioquia y el consulado brasileño», detalla el alcalde.

Será a las 9 de la mañana en la escuela rural de Pantalio. Habrá una eucaristía y unas palabras protocolarias. Se espera que las casas del municipio pongan banderas de Brasil y de Colombia para recordar este fatídico accidente que ya marcó la historia de este lugar del Oriente antioqueño.

DAVID ANDRÉS CALLE Atehortúa

Enviado Especial de EL TIEMPO a La Unión (Antioquia)

En Twitter: @DavidCalle1