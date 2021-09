Más de 3 años tardó el retorno completo de las familias a Puerto Valdivia

Fue el 12 de mayo del 2018 cuando la vida de los habitantes aguas abajo de Hidroituango cambió para siempre.

El destaponamiento del túnel de desviación derecho ocasionó una avenida torrencial nunca antes vista llevándose parte del corregimiento de Puerto Valdivia y poniendo en riesgo a 17.184 personas distribuidas en 5.626 familias de Valdivia, Tarazá y Cáceres.

Conforme se iba recuperando la obra se disminuía la mancha de riesgo permitiendo que, poco a poco, los habitantes de las zonas más alejadas comenzaran a retornar a sus territorios.

Pero no en Puerto Valdivia, que seguía en la mancha de riesgo. En la orden emitida el 16 de mayo de 2018 fueron evacuadas de sus hogares de manera preventiva 2.255 familias.

Desde entonces pasaron 3 años, 3 meses y 25 días y este 9 de septiembre, EPM informó que se completó el regreso de la totalidad de las familias evacuadas, haciendo la salvedad que el proceso de retorno se hizo de manera paulatina comenzando en octubre del 2018 con el regreso de 934 familias. Con corte 31 de marzo del 2021 estaban pendientes de retornar 55 familias.

“Hicimos el cierre del proceso de retorno, pero eso no quiere decir que todas las familias aceptaron las condiciones, ya sea porque se fueron para otra parte o porque siguen en algún litigio particular con la empresa, que es un proceso diferente. Esta situación se da con 123 familias”, aclaró Ana Milena Joya, gerente Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería de EPM.

Gladys Elena Tamayo, habitante de Puerto Valdivia y quien hace parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Pescado, manifestó que hay sentimientos diferentes entre los diversos afectados que dejó la contingencia.

“Hay quienes están tranquilas, pero hay otros que tienen su inconformidad por equis o ye razón, ya sea porque no supieron cómo hacer la reclamación o por otras razones. En mi caso, acepté las disculpas que me pidió EPM, pero la idea es que no nos dejen solos y se terminen todos los proyectos”, indicó Tamayo.

Para Johana Hernández, del sector Tapias Remolinos, contó que celebraron con sancocho comunitario el poder retornar al lugar en el que ha vivido por más de 30 años y en el que nacieron sus hijos.

“Tuvimos un apoyo para arreglar la vivienda, en el barrio hicieron senderos peatonales y pusieron acueducto para 73 casas y también tenemos un parque”, expresó la mujer.

Lo que falta

Robinson Miranda Gómez, Director Ambiental, Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, expresó que las inversiones están alrededor del 65 por ciento de todos los trabajos hechos en Puerto Valdivia, pero que, en avance físico de las obras (puentes, escuelas, centro de salud y otras), el avance es del 75 por ciento.

«Nos falta terminar los puentes Turcó, Palestina y Simón Bolívar, que esperamos que estén listos en un año; nos falta arrancar con las obras del centro de salud, el centro comunitario y la escuela porque nos falta el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para poder iniciar la construcción. Esperamos que en año y medio o dos años ya estén terminadas”, expresó Miranda

El funcionario expresó que la inversión realizada por EPM para atender las afectaciones a las poblaciones por la contingencia es, hasta la fecha, 217.000 millones de pesos, que han ido a la recuperación de estructuras, pago de indemnizaciones, pago a comerciantes por lucro cesante y convenios ambientales y sociales.

EPM expresó que también brindó acompañamiento sicosocial, suministró ayuda humanitaria con mercados, transporte para el traslado de muebles y enseres y capacitó a los hogares en temas relacionados con gestión del riesgo de desastres.

