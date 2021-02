‘Me exalté, no debí haber contestado’: Mulato, tras discutir en audios

Con la voz tranquila, Luis Eduardo Hernández, más conocido como ‘Mulato’, admite que fue un error “dejarme provocar y caer en discusiones acaloradas”, por Whatsapp con Ricardo Cabezas, que fueron viralizadas.

El choque con frases de alto calibre surgió tras la fiesta a sin protocolos en ‘El Pedazo’, un espacio de Mulato Cabaret para la rumba El bailarín y director de Swing Latino habló sobre este ‘mal paso’.

¿Cuáles son las lecciones que le deja esta situación?

Me exalté, no debí haber contestado ni haberme prestado para eso. Están haciendo de una discusión con una persona cuando uno siente que la están ofendiendo, pero no era para tanto, cuando Mulato tiene noticias más importantes para dar. Lo que tengo que contar son cosas positivas para la ciudad. En una emisora se habló de las cosas que yo dije, pero no se contó la historia completa.

Yo soy un artista, soy parte de la solución no del problema

¿Cree que se exagera en la crítica?

Por supuesto, el tema de ese audio no es nada. El tema es que quieren hacer política conmigo, quieren hacer enfrentamientos y lo quieren poner a uno como ‘conejito de indias’. Yo soy un artista, soy parte de la solución no del problema, estoy camellando para ver como sostengo mi empresa en estos momentos tan duros que estamos pasando por cuenta de la pandemia, es duro, por eso cometí ese error tan tremendo en el desespero que tiene uno de ir y salir adelante. Por eso cometimos errores en esta inauguración (Pedazo), como se dieron cuenta estamos prestos para corregirlos, de inmediato.

¿Que responde a lo de financiación de la Alcaldía?

Por eso la embarré, esas cosas me molestan mucho. Si fuera verdad, estaría callado. Me molestan porque me ven asoleándome trabajando duro… yo sigo mi camino porque no tengo tiempo para seguir rogando y prefiero seguir mi camino. Me tiene un poco dolido la forma como me llegaron a sellarme el sitio, con un show que nadie se imagina. Soy una persona que camella fuertemente, obvio, cuando me contrata Corfecali y la Secretaría de Cultura y cualquier otra gente, lo he hecho por mis méritos, por que he hecho por lo que he trabajado. Si ustedes ven que me ponen como imagen de la Feria de Cali es porque me lo tengo ganado, son muchos años de trabajo yo trabajo normal y de lo que me da la vida.

¿Lo ofenden los comentarios?

Hay excesos. Por ejemplo, hay gente que dice que llegué al Super Bowl por puras ‘palancas’. Le voy a contar una anécdota. Esa escarapela que cargaba el día de ese evento, te dicen a ti, que si tú la llegas a perder te meten como mínimo cinco años sin volver al país (Estados Unidos), por esa escarapela te investigan y hasta te hacen un proceso sobre qué color tenés tus calzoncillos… es muy difícil, soy orgulloso de mi vida artística y todo lo relacionado con la cultura, porque no me ando con triquiñuelas, ni enredos ni nada. Las cosas que me las he ganado con puros méritos.

¿Qué sigue para Mulato?

Ahora voy pensando cómo acomodar las sugerencias que me hicieron para poder funcionar como debe de ser y para unos compromisos que empiezan en el mes de agosto y unos proyectos que estamos haciendo para ver si sacamos adelante una cantidad de escuelas que están empezando en el Distrito de Aguablanca. Siempre hemos trabajado con la gente del oriente, porque esa es mi mata, aunque ahora muchos de mis bailarines de Swing Latino son universitarios con una calidad de vida mucho mejor.

Alcalde de Cali propone una mediación

Ante este conocido incidente entre dos representantes de la salsa caleña, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina propuso una mediación para resolver este conflicto.

«Le he dado instrucciones al secretario de Cultura que establezca una mesa que busque la construcción de un consenso, que no podemos tener en los diversos actores de la actividad salsera de la ciudad tensiones tan difíciles y malucas. Yo considero que son momentos de emociones que no son la línea de pensamiento de ambos líderes que se van a encontrar a instancias del secretario de Cultura y de nuestro secretario de Cultura y Convivencia Ciudadana un escenario de construcción y de resolver y zanjar la diferencia de manera no agresiva», explica el mandatario.

Ante esta iniciativa, Luis Eduardo Hernández, ‘Mulato’ respondió que «lo veo muy difícil».

Sobre el cierre temporal del Mulato Cabaret, el Alcalde de Cali explicó que «va a estar cerrado durante 10 días, se le van a colocar los comparendos respectivos, y se le está solicitando a los amigos, que de verdad son amigos deben de ser estrictos en el autocuidado, la bioseguridad, en el control del aforo de su establecimiento respectivo».

«Es para uno muy difícil sancionar a los amigos pero es algo que se debe realizar cuando se vulnera algo tan importante como el camino a la vida, que es el camino a la salud», agregó el mandatario de los caleños.

