«Me querían matar», dice colombiano tras ataque ‘racista’ en Londres

El trabajador, con raíces en el Valle del Cauca, cuenta que estuvo sin sentido en una vía durante varios minutos y quedó, por baja en temperatura, casi al borde de la hipotermia. Ahora intenta recuperarse de fracturas en costillas y una rodilla.

De acuerdo con su testimonio, en la paliza tuvo que ver el color de su piel y el hecho de ser un extranjero.

( Le puede interesar: Con firma digital falsa adulteraban permisos de usos de suelo en Cali )

«Yo vivía en Londres, pero mi anhelo era salir al campo. Un amigo me llevó y me dijo que estaban alquilando en una caravana afuera. Me gustó el sitio porque pasa un río, hay vegetación y animales. Entonces, el 26 de febrero me trasladé para allá. Y empecé a madrugar al trabajo a Londres. Al principio, me iba a pie unos 30 minutos. Cuando llegaba por la noche, mi mamá me acompañaba, a través de video, para llegar a la casa en la caravana», cuenta Freddy Bueno Romero.

En la noche de este viernes 12 de marzo salió de su trabajo y en el viaje en el tren, por videollamada, lo acompañó su hermana Martha Cecilia hasta cuando llegó al sitio donde empezaba a pedalear en bicicleta. Estaba lloviendo.

( Lea en contexto: Angustia de familia por colombiano desahuciado en cárcel de China )

«Venía un carro en reversa y yo pasé al ladito. Viajaban tres chicos. Más adelante, ya estaba avanzando para llegar a la casa, me atravesaron ese carro y me sacaron de la carretera. Yo me caí. Se bajó un tipo y me pegó un puño en la cara», cuenta el colombiano, que tiene familiares en Cali.

De acuerdo con su relato, recogió su bicicleta, salió del rastrojo y siguió caminando. «Ya se bajaron los otros dos tipos en son de atacarme. Yo dejé la bicicleta a un lado, el maletín y un bolsa con unas compras. Estaba buscando que no me golpeara uno de ellos. Otro encendió el carro, fue al fondo de la vía y se devolvió a velocidad y me arrolló», prosigue.

Freddy Bueno Romero denuncia ataque de xenofobia en Londres. Foto: Archivo particular

Bueno Romero cree que estuvo sin sentido unos 20 minutos, no se podía mover y llamó a un amigo. Así pudo ser llevado a un hospital, donde permanece casi inmóvil.

Los médicos le dijeron que presenta fractura en una rodilla y debe ser sometido a una cirugía. También presenta cuatro costillas fracturadas.

«Hago este video porque quiero justicia. Porque así como yo estoy aquí les hablo y pese a que intentaron matarme, pido que si hay un abogado o un policía que pueda ayudarme, o un periodista que me difunda mi testimonio porque esto fue por racismo: ellos me gritaban ‘negro tal tal’, ‘idiota’, ‘bastardo’, ‘extranjero de ya saben’. No digo esas palabras por respeto en las redes sociales. Que encuentren a esos tres tipos y paguen por lo que hicieron porque así mismo pueden atacar a otras personas. Nosotros salimos de nuestras tierras a forjarnos un futuro, pero nunca pensamos que nos van a ocurrir cosas así. Sé que no va a parar esto porque el racismo y la xenofobia seguirán, pero se puede poner más cuidado», dijo.

Los atacantes tenían entre 20 y 30 años. Bueno dice que nunca los había visto, pero le dejaron un dolor para toda la vida.

Freddy Bueno Romero, amante del fútbol y del campo, sufrió ataque en Londres. Foto: Archivo particular

En redes hay voces de aliento al colombiano. Gina Marcela Fernández apunta: «Es mi tío, es colombiano y fue víctima de un ataque xenofóbico en Londres, Inglaterra. Por favor, compartir y logremos que muchos lo vean para que llegue a personas que nos puedan ayudar».

Nhafer Ney Gonzalez escribe: «Personería, defensor apersonen de este caso para que a nosotros en otros países nos respeten y no se vulneren derechos humanos».

Gloria Patricia Venegas dice: «Qué tristeza, si vamos a aportar nuestro tiempo y trabajo duro a otros países para que crezca su economía y esta es la manera que pagan. Infames racistas. Freddy, desde Palmira estamos contigo».

CALI

Lea más informaciones de Colombia

‘La guerra ajena’ que no deja en paz al pueblo indígena Awá, en Nariño

Este año no habrá procesiones de Semana Santa en Popayán