Mujer dice que cacheteó a agente para que le ‘devolviera plata para gaseosas’

Una mujer llamada Dennis Ramírez está en el ojo del huracán luego de haber abofeteado a una agente de Policía en la ciudad de Valledupar.

Esto se habría registrado luego de que, mientras iba en un carro junto a su esposo, este dio un giro prohibido en la capital del departamento del Cesar, motivo por el cual la Policía de Tránsito decidió hacerle un comparendo.

(Además: Sismo de magnitud 4,5 se registró en la Costa Caribe esta madrugada).

Esta infracción se cometió, según Ramírez, debido a que ella y su esposo no conocían las calles de la ciudad, pues eran residentes del municipio de La Paz, en el departamento de Santander.

Sin embargo, aseguró que, para evitar el comparendo, decidieron negociar con los agentes de tránsito, quienes les habrían pedido supuestamente una gaseosa para lidiar con la temperatura del día, así como dinero en efectivo para evitar la multa.

“El señor agente me paró y me dijo que había cometido la infracción, que eso era prohibido, respondí que no sabía, que si podía me colaborara, pero manifestó que esa multa costaba más del millón (de pesos). Me dijo que bueno, pero que si le podía regalar para la gaseosa porque hacía calor y estaban en diciembre; yo no le vi inconveniente a eso. Me mandó al compañero y pregunté cuánto era, a lo que respondió que $100.000”, relató la ciudadana al medio ‘El Pilón’ de Valledupar.

Uno de los agentes le habría dicho que la infracción que cometió equivalía a mas de un millón de pesos. Foto: iStock

(Le puede interesar: En Cartagena, Policía entregó 500 refrigerios a habitantes de calle en Navidad).

Sin embargo, la agente de Policía decidió multarla pese al supuesto soborno, lo que provocó que la ciudadana se indignara. Sin esperar, fue a reclamarle a la uniformada y, en medio de la discusión, la ciudadana le propinó una cachetada, tal como se vio en un video captado por un transeúnte.

“¿Por qué tienes que pegarme?”, le dijo la agente a la señora que, en medio de la ira, le respondió: “¡Devuélveme mi plata!”.

Sin embargo, la ciudadana manifestó tiempo después que ese mismo día se había acercado a la policía de forma más conciliadora para reclamar la multa, pero que la agente supuestamente fue muy grosera con ella.

(Lea también: Joven promesa del fútbol fue asesinado en Neiva: sicarios lo atacaron a bala).

“Le dije que me devolviera la plata y se puso altanera, diciendo que hiciera lo que quisiera, que no me la iba a devolver porque no la había recibido -agregó Ramírez-. Lo hice en un momento de angustia, de rabia… La manera más correcta que vi en el momento fue acercarme a ella de buenas maneras y que me devolviera la plata”.

La agente de tránsito, por su parte, negó haber recibido dinero de la ciudadana. Además confesó que se siente muy afectada emocionalmente por lo sucedido.

Finalmente, se conoció que la multa que recibió la ciudadana fue una tipo C02, por estacionamiento en un lugar indebido, la cual equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (454.260 pesos), de acuerdo con lo expuesto en el Código Nacional de Tránsito. Así mismo, se abrió una investigación para corroborar si la agente habría recibido el soborno o no.

Más noticias

Ataques con sicarios tienen en alerta a ciudades en este fin de año

Diomedes Díaz: hay millonario ganador con números que dio manager para lotería

En video quedó grabado el robo de un desfibrilador en una clínica de Manizales

Video: mujeres se enfrentaron a cuchillo en la puerta de una cárcel de Cartagena

Edificio en construcción se desplomó y dejó 14 heridos en Pereira

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Tendencias EL TIEMPO