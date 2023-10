‘No alimentaré el odio que divide a Cali’: Alejandro Éder

El candidato a la alcaldía de Cali Alejandro Éder asegura que su principal objetivo será reconciliar a los caleños. «No seré ni soy del partido de gobierno, pero tampoco voy a ser un alcalde de oposición», asegura. «Trabajaremos de manera constructiva con el Gobierno Nacional».

Quiero que sepa que Cali es una ciudad que nos importa mucho. Y vemos, con especial preocupación, el rumbo que ha tomado bajo esta última administración. ¿Va a ganar la alcaldía, por el bien de la ciudad?



Las posibilidades son reales y trabajamos mucho para ganar el 29 de octubre, pero este no es el momento ni de triunfalismo ni de bajar la guardia. Hay que redoblar esfuerzos en estas dos semanas y en eso estamos.

Y en medio de una coyuntura muy especial. Porque van a medir fuerzas un candidato nacido en el seno de una encumbrada familia empresarial con un hombre que viene de la empresa del chance. ¿Qué es lo que tiene el famoso Chontico que lo ha llevado hasta donde ha llegado?



Yo no describiría la contienda así. Diría que en ella hemos participado diversos caleños, de todos los orígenes sociales e ideológicos. Y lo que Cali entiende de esta lección es que es prácticamente nuestra última oportunidad para que no nos dejen atrás las otras grandes ciudades de Colombia. Y si bien yo vengo de una familia empresarial que, a mucho honor, ha trabajado por el desarrollo del Valle y de Colombia durante generaciones, soy un hombre que lleva 20 años dedicado al servicio público. Me preparé para ello en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. He dirigido la Alta Consejería para la Reintegración; trabajé todos los procesos de seguridad y de construcción de paz entre los años 2006 y 2014; fui el director fundador de ProPacífico. Y esta es la segunda vez que me lanzo a la alcaldía con una propuesta sencilla y es que vamos a unir a Cali, a todos los caleños, haciendo la política limpia, de cara a la ciudadanía. Cali no tiene más tiempo para perder.

Me gusta mucho lo de unir a Cali, porque una de las características de la actual alcaldía es que nunca se había visto más dividida la ciudad que hoy. Está peligrosamente polarizada. ¿Cómo va a lograr esa unidad?



Yo voy a reconciliar a Cali. Estos cuatro años han sido terribles, inclusive se han alimentado las divisiones desde el poder público. Además, somos una ciudad que está muy cerca de las zonas de mayor conflicto en el país, capital del suroccidente colombiano y del litoral Pacífico, y aquí también se refleja todo ese conflicto de nuestra región. De ahí la importancia de trabajar para reconciliar a Cali, buscando una verdadera integración de las dos ciudades: la del oriente, las zonas de ladera y de todo el centro de Cali. Vamos a buscar además potencializar la máquina económica caleña, porque la ciudad sigue siendo un polo de desarrollo industrial de nuestro país, pero necesitamos articular mejor la cadena productiva, para que todos los caleños puedan participar en ella. Y, sobre todo, necesitamos reencontrarnos; en mis años de trabajo en el proceso de paz, como alto consejero para la Reintegración, generamos espacios de reconciliación comunitaria, simplemente promoviendo la interacción cultural, deportiva, inclusive las actividades económicas de distintos sectores. Y solo cuando una sociedad logra encontrar ese espacio de convivencia es que verdaderamente puede lograr su máximo potencial.

Pero estará, si es alcalde, al frente de una de las ciudades que, como usted mismo lo reconoce, reúne la mayor cantidad de problemas imaginables: mafias, oficinas de cobro, negociaciones con el narcotráfico. Las protestas terminaron siendo violentas por la polarización social… Eso se volvió una confrontación de clases sociales. ¿Cómo va a resolver todos esos problemas y, además, reconciliar a la ciudadanía?



Tenemos todos esos problemas, pero también tenemos muchas fortalezas. Nuestro clúster industrial o empresarial es el principal clúster de exportación del país. Tenemos una red de hospitales que están entre los mejores de América Latina, incluyendo la Fundación Valle de Lili, la Clínica de Imbanaco, la Clínica de Occidente. Tenemos de las mejores universidades del país. Y contamos con un recurso humano, unos caleños, unas caleñas, que trabajan duro todos los días y que logran mantener a Cali, a pesar de todas las dificultades, como una de las ciudades más importantes de Colombia. Lo que haremos primero será empezar a reconciliar a la ciudad, yo como alcalde, dando ejemplo. A mí no me van a escuchar alimentando el odio que divide a distintos sectores de la ciudad. Lo segundo, vamos a continuar los esfuerzos que se iniciaron luego del paro en 2021, donde el sector privado, con ProPacífico y el sector universitario, y muchos otros sectores se juntaron para atender y resolver algunos problemas juntos.

Por ejemplo, en Cali hay un gran problema de hambre; hay 600.000 personas, en una ciudad de dos millones y medio, que se acuestan sin comer tres veces al día. Pues vamos a fortalecer la red de comedores que hace dos años empezó a retomar el tema. Trabajaremos también para nuestros jóvenes: en las comunas más vulnerables de Cali hay alrededor de 171.000 jóvenes que se sienten excluidos; pues vamos a lanzar un gran programa de integración social y económica donde puedan recibir atención psicosocial, formación académica, formación para el trabajo, todo orientado hacia la empleabilidad. Y aprovechar la máquina productiva del Valle, además, para enlazar en la cadena a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, nuestro objetivo de reconciliar a Cali partirá de la base de unir a la ciudad porque no la podemos seguir entendiendo como una Cali sectorizada entre los que viven en el norte, o en el sur, o en el oriente, o en ladera. No. Aquí todos somos caleños y tenemos que trabajar para que todos los caleños estemos bien.

Hablemos un poco de problema por problema. Por ejemplo, el de la seguridad. En lo que va corrido del año, tengo entendido que ha habido 753 homicidios. No se ha logrado en mucho tiempo que esa cifra baje de mil al año. Pero pasan cosas absurdas, como que disminuyeron los recursos destinados a la seguridad… Y hay como 400 vehículos, entre autos y motos, asignados al sector que no se reemplazaron y están varados. De las 3.000 cámaras de seguridad, más del 60 por ciento están dañadas, ni siquiera están interconectadas con la central de policía. ¿Cómo va a manejar ese problema?



Priorizándolo. Mi primer acto como alcalde el 1.º de enero va a ser presidir un consejo de seguridad para lanzar el plan Cali Segura, que es una política para recuperar rápidamente la seguridad en Cali. Vamos a sacar a la Fuerza Pública a la calle, poner puestos de control en las entradas de la ciudad, distribuidos en distintos sectores, con policías, con guardas de tránsito, para ejercer el control territorial. Que los ciudadanos vean a la autoridad y se sientan más tranquilos y que los delincuentes se guarden… Segundo, vamos a montar una fuerza de tarea especial, con el objetivo específico de desarticular a las bandas de ladrones que tienen azotada la ciudad. Esto en los primeros seis meses y, simultáneamente, comenzar a arreglar las cámaras de seguridad que están dañadas, que son el 80 por ciento del total.

Y gestionaremos más recursos para la seguridad: pasaremos de 60 a 120.000 millones de pesos. Y con los aliados internacionales de Colombia a los que les interesa combatir el narcotráfico, vamos a gestionar los recursos necesarios para invertir en tecnología, en inteligencia, y para renovar el parque automotor de la Fuerza Pública.

Transporte: cuando comenzó a funcionar el MIO, se habían planeado 1’000.000 de pasajeros al día, pero hoy solo se montan 250.000. En la protesta pública se vandalizó el MIO; el 95 por ciento de las estaciones se destruyeron y muchos de sus vehículos. Ha aumentado el transporte ilegal con sus correspondientes mafias. ¿Cómo hará viable el MIO?

Hay que reconocer que el MIO fracasó, pero no por eso hay que desmontarlo. Y hay que entender por qué está tan mal. Porque esta administración no le ha pasado los recursos necesarios para la operación. Hace 4 años, el MIO movía a 450.000 personas y los informales a 250.000. Hoy esos números están al revés. Como alcalde, nosotros vamos a tomar tres pasos comenzando en enero. Primero, poner al día la deuda que tiene la alcaldía con Metrocali, que son los recursos con los cuales se paga la operación del MIO. Esta alcaldía hace un año no pasa los recursos para la operación. Además, les exigiremos a los operadores que saquen los 800 buses que hoy podrían estar rodando: actualmente hay apenas 400, 450. Segundo, vamos a destinar un escuadrón específico de guardas de tránsito para acompañar el sistema, para que no lo bloqueen, para que no invadan el carril del MIO y pueda fluir.

Pero lo más importante, lograr un sistema integral e integrado de transporte público, uno donde las gualas, o los camperos que suben a las laderas de Cali y las busetas, se integren y puedan ser alimentadores del sistema. Y de esa manera, un pasajero que vive en zona de ladera, por decir algo en Terrón Colorado, que hoy tiene que pagar dos o tres pasajes, podría pagar un pasaje, montarse en una guala, bajar a la estación del MIO y hacer transbordo. Así se tendrá un transporte seguro, económico y oportuno. Y fortaleceremos el transporte formal.

Cali, como usted lo mencionaba atrás, tiene fama de tener una de las redes hospitalarias más fuertes del país, no exenta de escándalos, claro, como nada en Colombia, pero se le reconoce su excelente nivel. ¿Cómo va a hacer para defender la atención en salud de los caleños de la reforma que avanza en el Congreso?



Tendremos que observar muy bien la reforma. No soy un candidato de izquierda, no seré ni soy del partido de gobierno, pero tampoco voy a ser un alcalde de oposición. Trabajaremos de manera constructiva con el Gobierno Nacional. Necesitamos, sí, un sistema de salud más eficiente, pero esperamos que en esa búsqueda no se desmonte lo que hoy funciona bien.

Otro chicharrón es Emcali. El agua de la ciudad se supone que es una de las mejores del país, pero un 60 por ciento va por una tubería de asbesto. ¿Cuánto cuesta cambiarla? Además, están los escándalos de siempre: Emcali como caja menor de los políticos. Los sindicatos reciben en prebendas 40.000 millones anuales. Más los contratistas, que son ya una oficina. ¿Cómo manejará el problemita?

Emcali es una empresa pública y así debe permanecer. Pero debe ser una empresa que se administre con criterio empresarial, generando valor para su accionista, que es Cali. Eso lo que requiere principalmente es que tengamos una muy buena gerencia. Uno de sus principales problemas es que en 30 años ha tenido más de 20, 25 gerentes, ninguna empresa funciona así. Segundo, a Emcali le acaban de condonar una deuda de 1,7 billones de pesos y esos recursos están condicionados a que reinviertan en la empresa. De manera prioritaria, en la recuperación y fortalecimiento del acueducto, el principal generador de ingresos de Emcali, pero que hoy tiene pérdidas del 48 por ciento. E iremos recuperando la red de alcantarillado. Gran parte de la razón por la cual la vías en Cali están tan malas es que lo que está por debajo también está mal. Si empezamos a administrar a Cali con un criterio empresarial, pues necesitamos ir creciendo las ventas de Emcali. Actualmente, la ciudad está rodeada por 15 zonas Zomac, las más afectadas por el conflicto, donde se permiten obras por impuestos, como acueductos, generación y distribución eléctrica, que son los negocios de Emcali.

A medida que se construyan las obras, será Emcali la que las administre y de esa manera podremos ir expandiendo sus operaciones. Emcali tiene muchos problemas, pero todavía estamos a tiempo de recuperarlos. Los caleños necesitamos un acuerdo de ciudad, para poner a las empresas públicas a funcionar como debe ser para que generen grandes dividendos.

Usted va a recibir un endeudamiento de 2 billones de pesos, de los cuales apenas 150.000 millones se van a pagar este año…



Pues 150.000 millones este año y a partir del año entrante toca hacer aportes a capital, que suman casi 400.000 millones de pesos. Lo que vamos a hacer el 30 de octubre es hablar con los bancos que le han prestado plata a Cali, para que renegociemos los términos de la deuda y no se tengan que hacer aportes a capital desde el primer año. A mí sí me preocupa mucho el nivel de endeudamiento en que han dejado a la ciudad; y que nos dejan además 25 megaproyectos que no tienen clara su financiación.

Una última pregunta. Su esposa, Taliana, conmovió mucho al país con un video que hizo, con lágrimas en los ojos, pidiendo menos agresividad en la campaña. Ella es una mujer de gran carisma. ¿Qué papel jugaría en su futura alcaldía?



Ella juega el papel más importante en mi vida: mi esposa, la mamá de mis hijos y mi principal consejera. Es la primera persona con la que hablo por la mañana, y la última con la que hablo antes de dormir. Será el mejor apoyo posible para que podamos lograr las transformaciones que queremos en nuestra ciudad.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO