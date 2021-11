‘No se ha hablado de bloqueos’: Hermes Pete, líder indígena

Hermes Pete, exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, aclaró que en ningún momento las comunidades han hablado de bloqueos. Además, aclaró que con respecto a un video que circula en redes sociales sobre la llegada de la Minga a Cali, este está editado con la intención, según afirma, de generar zozobra en la ciudadanía.

“No pasan la entrevista completa, la explicación del por qué, en donde explicamos de cómo los precios se han ido elevando, la emergencia humanitaria que se está viviendo dentro de los territorios”, dice el líder.

Aclara que la pelea no es con los ciudadanos ni con la policía, “la pelea aquí es contra las políticas, contra el sistema que hoy agobian y que no garantizan lo mínimo del derecho a la vida. Por eso, como defensores del territorio, defensores de la vida, los hemos invitado a la juntanza, a seguir proponiendo algo diferente para este país».

Es una movilización, no se ha hablado de bloqueos

Agregó: «En esa medida, estaremos visibilizando lo que sigue ocurriendo en nuestros territorios, masacrándonos, persiguiendo a la gente y en esa medida decirle a la ciudad de Cali, a Bogotá y a las ciudades donde habrá la manifestación, que es una movilización, no se ha hablado de bloqueos”.

Dice que algunos han tergiversado la información para generar terror y “xenofobia”.

Con respecto a lo que se afirma en el video que fue difundido en redes, en el que se señala que si el gobierno no avanza con las garantías no habrá navidad, asegura que no la habrá, pero para el Palacio de Nariño si no les cumplen.

“El video está editado y cortado, pero no es para la ciudadanía. Así que total tranquilidad y para los que gozan de navidad, la gozarán, pero hay mucha gente en este país que ni siquiera tienen navidad por la pobreza, por el abandono estatal que existe en nuestro país”, finalizó.

Esta semama, integrantes del Cric, se levantaron de la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional.

Aseguraron que no hay voluntad para implementar la política indígena en materia de tierras, por lo que los comisionados decidieron levantarse de la discusión en la Comisión Mixta del Decreto 1811.

“Nos levantamos de la mesa porque uno de los sistemas más importantes es el de la Autoridad territorial económico ambiental (ATEA), si el gobierno no tiene claro esta política para comunidades Indígenas, es mejor dejar de discutir. El gobierno dilata y evade la respuesta real que queremos escuchar frente a la pregunta sobre la implementación o no de la política para nuestras comunidades”, aseguró Nini Jhoana Daza, comisionada indígena del norte del Cauca.

Jhoe Sauca, autoridad indígena del pueblo Kononuko, calificó como una burla la actitud del viceministro del Interior, Carlos Baena, por evadir los temas expuestos respecto a la política indígena.

“En la pasada comisión mixta en la UAIIN se expuso, se dio a conocer la política Indígena en todas sus dimensiones, pero parece que el viceministro del interior Carlos Baena, no la comprendió, pues en su exposición solo evadió el tema, eso es indignante, sentarse en un espacio de discusión y que el interlocutor en este caso el gobierno, ni lee, ni comprende, mejor dicho, ni le interesa”.

Las comunidades no descartan una nueva movilización nacional.

MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

