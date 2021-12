Polémica: Alcalde de Pereira autoriza ‘dar de baja’ a criminales

El pasado 9 de diciembre, Carlos Maya, alcalde de Pereira, anunciaba el cartel de los delincuentes más buscados de la capital risaraldense. En el anuncio se podían evidenciar los rostros de cuatro personas requeridas por las autoridades por delitos vinculados al homicidio.

Que les demos de baja si es el caso

Fue en esa rueda de prensa donde el mandatario ordenó a la Policía Nacional “dar de baja” a aquellos delincuentes que se opongan a los operativos de seguridad ciudadana que tiene planeada la Alcaldía de la ciudad para controlar el aumento de la inseguridad en esa parte del país.

«Si hay fricciones con ellos e intentan fugarse, yo he autorizado, inclusive, con el respeto de los derechos humanos, pero dependiendo de la confrontación y garantizando el uso de la fuerza, que les demos de baja si es el caso para garantizar la seguridad ciudadana de todos los pereiranos», expresó Maya en rueda de prensa.

¿Qué está pasando en Pereira el Alcalde Carlos Maya ordena a dar de baja a unas personas prófugas de la justicia?

En que ciudad estamos, acaso acá no existen los Derechos humanos. ESCUCHEN POR FAVOR. pic.twitter.com/4q2qykQ02q — Ana María Durango (@AnaMariaD07) December 10, 2021

El mandatario también mencionó que habrá una millonaria recompensa para aquellos ciudadanos que den información que pueda ser útil para la captura de las personas expuestas en el cartel de búsqueda.

Las declaraciones del alcalde Carlos Maya calaron fuerte en grupos defensores de los derechos humanos, que le reclamaron más prudencia a la hora de dar declaraciones.

Los defensores indicaron que si bien las personas sindicadas son acusadas de asesinato, la violencia no debe mitigarse con más violencia.

Otras polémicas declaraciones de Carlos Maya

No es la primera vez que Maya realiza declaraciones de este estilo, pues el pasado 16 de diciembre de 2020 también reclamó a la Policía Nacional el uso de la fuerza bruta para capturar a los delincuentes.

En el marco de una conferencia de prensa para exponer a los más buscados de la ciudad, pero esta vez en diciembre de 2020, Carlos Maya volvió a hacer un llamamiento a sus efectivos de seguridad para que hicieran uso de la fuerza letal si alguna de las personas investigadas se resistía a los procedimientos de captura.

Carlos Maya, alcalde de Pereira. Foto: Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Con el objetivo de que, a través de las agencias institucionales y la Policía Metropolitana, podamos lograr capturarlos y si es necesario darlos de baja”, expresó Maya hace un año en conferencia de prensa.

Tras el anuncio, internautas y defensores de derechos humanos expresaron su inconformidad. Algunos trinos llegaron a tildar al mandatario de “negligente” por su supuesta falta de rigurosidad a la hora de atender otros aspectos urgentes que demanda la ciudad.

Sin embargo, otros internautas mostraron su apoyo a las medidas del alcalde e invitaron a otros dirigentes políticos a seguir los “lineamientos” del máximo dirigente de los pereiranos.

En otra ocasión, en el marco de la protesta social del pasado mes de mayo, Carlos Maya nuevamente provocó sentimientos encontrados entre los ciudadanos de la capital risaraldense, pues hizo un llamado a gremios y efectivos de seguridad privada para “crear un grupo común de seguridad para hacerle frente a los vándalos”.

“Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana. Pereira no se detiene y no se detendrá. No la vamos a dejar en manos de los violentos”, expresó en conferencia de prensa Carlos Maya.

Puede escuchar las declaraciones desde el minuto 3:35 al minuto 4:10.

El anunció tomó más relevancia cuando personas vestidas de civil asesinaron al estudiante Lucas Villa en el viaducto Cesar Gaviria Trujillo, en la ciudad de Pereira. Algunos activistas del paro nacional lo acusaron de haber promovido la violencia contra los manifestantes.

Por su parte, Maya se refirió al tema pidiendo disculpas si en algún momento se malinterpretó su mensaje, pues su anuncio nunca intentó promover que los civiles tomaran las armas para defenderse.

“Esa afirmación, esa pretensión nunca ha buscado que los particulares se armen y defiendan sus propios intereses. Por el contrario, yo estoy seguro que las armas deben estar solamente en cabeza del Estado”, expresó en entrevista con ‘Blu Radio’.

“Esa apreciación mía obedece a que la seguridad ciudadana no debe obedecer solamente a la Policía Metropolitana y al Alcalde de Pereira, todos tenemos que trabajar en un frente común para lograr la seguridad ciudadana (…) ese ejercicio ni más faltaba promueve que la gente se arme y se defienda por su propia cuenta, lo que pretende es que todos somos responsables de la seguridad.” agregó en conversación con ‘W Radio’.

