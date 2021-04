Quieren hacer habitable un tradicional parque del centro de Medellín

En los últimos años, el centro de Medellín ha sido la zona más violenta de la ciudad. En 2020, en esta zona se registraron 5.482 de los 17.924 casos de hurto a personas, lo que equivale al 30,58 por ciento del total.

En cuanto a homicidios, ese mismo año fue la comuna con más homicidios de la ciudad, con 58 casos.

Sin embargo, una estrategia para intentar cambiar la realidad de esta zona de la ciudad es atrayendo personas para que vivan allí.

Eso es, precisamente, lo que busca el Plan Parcial San Antonio, que la actual administración municipal quiere desarrollar y que está siendo socializado en el concejo de la ciudad ya que, para poder concretarlo, es necesario desafectar unos bienes públicos de la alcaldía, algo que solo avalar esta corporación.

“El parque requiere una intervención, este es un proyecto que gusta, que es necesario. Todos quieren que el Centro tenga una nueva cara y el hecho que llegue vivienda implica nuevos servicios y tener gente viviendo allí implica que haya más seguridad y nuevos manejos ecológicos”, opinó el concejal Sebastián López, coordinador de ponentes del proyecto de Acuerdo 50 de 202, que busca ese objetivo.

Medellín es la tercera ciudad del mundo más densamente poblada y prácticamente ya no tiene suelos para expansión

Por su parte, Wilder Echavarría, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada de desarrollar el Plan Parcial, contó que la realización de este plan contribuye a lo estipulado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2014, que indica que la ciudad debe crecer hacia adentro.

“Medellín es la tercera ciudad del mundo más densamente poblada (tiene un promedio de 19.700 personas por kilómetro cuadrado) y prácticamente ya no tiene suelos para expansión. El centro de Medellín tiene bondades para este crecimiento, tiene cerca los corredores viales más importantes de la ciudad como las avenidas Regional, San Juan y la Oriental, sumado al corredor masivo del Metro y el tranvía de Ayacucho”, indicó Echavarría.

Lograr desarrollar este Plan Parcial, requiere una previa gestión de desafectación de suelos, así como la caracterización social, técnica y jurídica del territorio, que es la etapa en la que está actualmente.

De aprobarse esto, seguiría un proceso de gestión asociada del suelo, culminar los estudios, diseños técnicos y presupuesto del espacio público, así como la respectiva aprobación ante las autoridades competentes.

Agregó el gerente, que con el Concejo ya han tenido más de cuatro sesiones de estudio y una sesión de socialización. Se espera en los próximos días llegar a la primera y segunda plenaria donde se espera que se apruebe el proyecto.

“Ya hemos hecho el ejercicio con los moradores y hemos tenido buena acogida en la mayoría. De aprobarse, pasaríamos a llamar a los inversionistas interesados para comenzar a actuar. Todo plan parcial tiene 10 años de vigencia, porque son apuestas de largo aliento que tiene la ciudad, pero creemos que con este proyecto en mínimo 2 años tendremos iniciados una o dos de las tres Unidades de Actuación Urbanística”, expresó Echavarría.

El área de intervenir es aproximadamente 39.000 metros cuadrados. Foto: Jaiver Nieto

Y es que el potencial de construcción en el tradicional parque San Antonio, que tiene más de 30 años, es para construir entre 231 y 452 unidades de vivienda, el área de espacio público efectivo actual pasaría de 16,681.4 m2 a 21,628.1 m2 y las zonas verdes aumentarían de 18,2 % a 26,7%.

Aclaró el directivo que, si bien el Plan Parcial contempla 39.000 metros cuadrados, equivalente a unas 4 hectáreas, de ese total, se busca desafectar 2.131 metros cuadrados (5,46 por ciento del total), que comprenden cinco matrículas públicas.

“Un Plan Parcial pone reglas de juego para revitalizar un territorio que llegó a su techo en su desarrollo urbano, con nuevas normas, para que su vocación se dinamice. En todos los planes parciales se busca que sean los privados los que traigan los recursos. En este caso, que es de iniciativa pública, se pretende que, con el pago de obligaciones urbanísticas que son recaudadas por la alcaldía, se hagan las obras de urbanismo en la mancha central del parque”, indicó el gerente de la EDU.

Dudas sobre los Planes Parciales

Si bien en renders y proyecciones todo se ve muy bien, a los concejales les preocupa el historial que ha tenido la ciudad con los Planes Parciales que, como el caso Naranjal, han estigmatizado esta figura.

“Nosotros esperamos y tenemos la expectativa de que este no sea un fracaso de ciudad. Medellín no merece falsas expectativas de planes parciales que no se van a ejecutar, se tiene que contar con que la comunidad afectada, que vive del Parque, pueda tener una solución”, manifestó el concejal López.

Un problema de la renovación urbana en Medellín es que se está haciendo para estratos

5 y 6 y así no estamos resolviendo nada

Por su parte, el concejal Daniel Carvalho opinó que “un problema de la renovación urbana en Medellín es que se está haciendo para estratos 5 y 6, y así no estamos resolviendo nada. Por lo que es importante analizar cuáles son los habitantes que queremos llevar al centro ¿cuál es el perfil demográfico de esos habitantes que esperamos?”.

Al respecto, Echavarría aclaró que se trata de dos planes parciales con condiciones muy diferentes.

“Lo principal es que en San Antonio no hay moradores habitacionales, todos son propietarios o arrendatarios. Otra cosa, la ciudad en ese entonces no contaba con una clara política pública de protección a moradores, que es un acuerdo que implica, entre otras cosas, que los inversionistas tendrán que entregar recursos a los moradores, para protegerlos y darles mejores condiciones en sus negociaciones. Este Plan Parcial lo contempla”, explicó el gerente de la EDU.

El Centro de Medellín, el lugar que es transitado en promedio diario por más de un millón de personas, tiene el potencial para no volverse un lugar de paso, sino de residencia para lograr, por fin, cambiarle la cara a un sector inseguro.

