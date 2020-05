San Andrés lanza un SOS para salvar su economía en estado crítico

Teniendo en cuenta que alrededor del 80 por ciento de la economía de San Andrés se mueve directa e indirectamente por el turismo, el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, junto a sus secretarios de Turismo y Salud, se vienen reuniendo con diferentes representantes del sector para buscar salidas a la crisis generada por la covid-19.

La reunión sostenida por el mandatario y representantes de Posadas Nativas, Clúster de Turismo, Cotelco, Anato y Cámara de Comercio, entre otros, llegó a la conclusión de plantear a nivel central, un rescate económico que permita mantener la empleabilidad y, además, no dejar de promocionar la isla como destino turístico.

El mandatario dijo que, a pesar de la disposición de estos gremios de no despedir personal, y del esfuerzo gubernamental, implementando exenciones en el pago de la energía y aseo para todo el Departamento, no es suficiente “porque la recuperación económica será muy lenta y no se podrá garantizar hasta tanto no se solucione el tema de la pandemia”.

Al respecto, Jennifer Yepes Brun, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, especificó que en las islas son cerca de 7.000 establecimientos afectados, 2.000 de ellos orientados concretamente al turismo, y de los cuales dependen aproximadamente 20.000 personas. Según el último censo del Dane, San Andrés tiene unos 65 mil habitantes.

(Le recomendamos: Las duras revelaciones del director de la cárcel de Villavicencio)



Por eso, a corto plazo, se busca irrigar la economía del departamento para que circule dinero y dinamice la economía; mientras que, a mediano plazo, el rescate financiero sea el salvavidas para el pago de nóminas y mantener la empleabilidad. De otra parte, la entidad está dinamizando la innovación empresarial con programas de reconversión y emprendimientos.

Agencias de viajes

También, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Capítulo San Andrés, hizo presencia en dicho encuentro con su presidente, Susan Stroemer, quien aseguró que la reactivación de la economía en las islas será muy lenta y que la gente tendrá que ser muy consciente de ello prepararse anímica y financieramente.

“Como industria, hicimos aportes (en la reunión) sobre lo que pensamos deben tener las islas para el futuro; lo más importante es el tema del aseo y la sanidad. La gente que vaya a viajar de ahora en adelante, debe estar pendiente de su salud y si el sitio le inspira confianza, por eso hay que ofrecer la seguridad de un sitio donde la atención médica esté garantizada”, afirmó.

(Le puede interesar: Dónde y cómo puede hacerse la prueba del covid-19 en su ciudad)



Al concluir dicha reunión, el Secretario de Turismo, Sebastián Ospina Archbold, le dijo a EL TIEMPO que “la preocupación más grande es el tema de la liquidez financiera, pues no han habido turistas en casi dos meses; y la isla y sus habitantes viven de esta economía directa o indirectamente”.

Además del rescate económico, Ospina Archbold garantizó que se seguirá realizando promoción del destino y que se planea un trabajo mancomunado, para hacer mantenimiento a los distintos atractivos turísticos a fin de que, una vez se reabra la actividad, se tenga adelantado el tema del ornato y embellecimiento, garantizando todas las medidas de seguridad y pensando primeramente en la salud de la población.

Riesgos y temores

Ospina Archbold también recordó que la industria turística fue la primera afectada con la aparición de la covid-19 y será la última en recuperarse, porque no es considerada vital para la vida humana.

También fue enfático en decir que el caso del archipiélago de San Andrés es muy distinto al de otros destinos turísticos colombianos, como Cartagena o Santa Marta por ejemplo, puesto que primero, se puede llegar por carretera y segundo, esas regiones han desarrollado otro tipo de industrias y que inclusive exportan otro tipo de productos e insumos.

“Nosotros perdimos esas bondades con el paso del tiempo, dedicándonos exclusivamente al Turismo, sin prever que una situación de esta magnitud nos fuera a afectar en algún momento”, anotó.

El secretario de Turismo, por último, fue categórico en asegurar que el Departamento Archipiélago se encuentra en un momento clave, “un punto ‘cero’ –dijo– para reestructurar la hoja de ruta que dicte el rumbo de la industria de ahora en adelante”.

“¿Si este no es el momento, cuándo? Si por el aeropuerto no está entrando nadie” –se preguntó– “Por eso, desde la Secretaría estamos conformando un equipo para repensar el destino, para analizar hacia dónde debe ir el sector y para sacar adelante los temas de Política Pública de Turismo y de Marca Región. ¡Es el momento, es ahora!”, concluyó.

(Además: La pesadilla de una exreina que superó contagio de covid-19)

Empiezan protocolos para reabrir el aeropuerto

Este lunes 11 de mayo, el Secretario de Sistemas Operacionales de la Aeronáutica Civil, general Gonzalo Cárdenas Mahecha, se reunió de manera virtual con distintos actores del sector turístico y económico de San Andrés, así como representantes del Gobierno Departamental, para tratar el tema de la reapertura del aeropuerto.

En el aeropuerto de San Andrés trabajan en las adecuaciones para poder reabrir sus operaciones. Foto: El Isleño

Por espacio de casi dos horas, tanto Cárdenas Mahecha, como varios de los presentes en la reunión, entre los que se encontraban el Secretario de Turismo, Sebastián Ospina Archbold; la Presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio, Jennifer Yépez y el gerente de Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, Josu Lujan, entre otros, intervinieron haciendo énfasis en la necesidad de reabrir tanto el aeropuerto ‘Gustavo Rojas Pinilla’ de San Andrés, como ‘El Embrujo’ de Providencia, eso sí, bajo estrictos protocolos en los que deberán trabajar todos de la mano, para garantizar la salud de la ciudadanía y reactivar su economía.

Cárdenas Mahecha afirmó que la Aerocivil no ha dejado de trabajar, a pesar de la incertidumbre de no saber cuándo se reabrirán los aeropuertos del país, decisión que le compete al Presidente de la República. De hecho la actividad no ha parado, pues siguen habiendo vuelos humanitarios, de ambulancia o de transporte no comercial, todos los días.



“En una primera fase, no habrá comercio en los aeropuertos, se habilitará una sola puerta, se marcará la distancia social en las sillas, filas, baños y todo tipo de servicios; todo tendrá una distancia protocolaria de bioseguridad, que aguarda por la firma del Ministro de Salud”, expresó el funcionario.

Además sostuvo que lo más importante hoy es que todos se apropien del aeropuerto y las condiciones necesarias para la reapertura y para volver atraer a los viajeros. “Hay que darles garantías suficientes para que vuelvan, el aeropuerto de San Andrés debe ser el más limpio de Colombia, libre totalmente de Coronavirus y, en esa medida, estamos haciendo las cosas bien, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad”.

EL ISLEÑO

Consulte aquí todas las noticias y lo que ocurre en San Andrés y Providencia.