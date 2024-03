‘Son unos cobardes’: desgarrador relato de la nieta de Carmelina, asesinada en Cauca

Un remordimiento de consciencia y dolor en su pecho embargan a Francy Liliana Pequi, al relatar cómo murió su abuela, Carmelina Yule, en medio de un ataque de las disidencias de las Farc a un resguardo indígena, el pasado sábado en la vereda La Bodega, del municipio de Toribío, norte del departamento del Cauca.

Francy, desconsolada y con la voz entre cortada, siente que pudo haber hecho más por su abuela y cuenta que todo pasó muy rápido, cuando intentaban evitar que este grupo armado se llevara a la fuerza a un menor de edad.

Autoridades indígenas piden que el asesinato de Carmelina Yule Paví cometido por las disidencias de las FARC no quede impune, al tiempo que denunciaron que la caravana que llevaba el cuerpo de la lideresa fue atacada por ese grupo armado en el departamento del Cauca.

“Yo volteo a mirar y mi abuela estaba asomándose, entonces yo le digo a un señor que lo coja (haciendo referencia al menor) y que no lo soltara. Él temblaba y yo le dije cójalo con berraquera, que no nos disparan si nosotros los tenemos a ellos, se lo pasé al señor y salí corriendo por mi abuela, pero el señor del susto lo dejó ir”, dice Francy.

La joven dice que le insistió a su abuela, Carmelina, que abandonaran el lugar. “Yo llego donde mi abuela y le digo, vámonos que aquí la van a matar, aquí le disparan. Ella me contestó: ‘ustedes tienen niños chiquitos, ustedes son los que tienen que cuidarse, váyase (…)’”. A lo que Francy le respondió, “yo de aquí no me voy sin usted”.

En medio de las balas que no cesaban, Francy salió corriendo, buscando un lugar seguro para Carmelina. “Yo llegué y en la parte de atrás de una casa, había un lavadero y dije aquí está el escondite para mi abuela, cuando fui corriendo a traerla, mi hermano gritaba, ‘mataron a mi abuela’ (…) fui y ya estaba tirada ahí”.

Velación de Carmelina Yule Paví, lideresa indígena fallecida el pasado domingo debido a un ataque de disidentes de las FARC, en Toribío, Cauca.

Carmelina, quedó gravemente herida y fue llevada a un centro asistencial en Cali, pero al otro día falleció.

Luego de algunos días del atroz hecho, Francy, junto a otros líderes indígenas y comunidad de la vereda La Bodega, rinden homenajes a la mayora, Carmelina Yule, una de las líderes indígenas que fue capaz de enfrentarse a un grupo armado hasta los dientes para evitar que la violencia se llevara a otro menor.

“A la gente que hizo esto, les digo que son unos cobardes, dispararnos a nosotros que no teníamos armas. Dicen que son cuidadores de nosotros, es mentira, no estoy de acuerdo con la guerra que han ocasionado hacia nosotros”, señala Francy.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, ha estado denunciando, desde el 2023, en medio de movilizaciones y a través de redes sociales, que muchos de estos menores están siendo arrebatados de sus familiares para ser reclutados y que esto se ha recrudecido en los últimos meses. “Sabemos que puede haber muchas situaciones en la familia y en la comunidad, pero eso no implica que se estén llevando a nuestros niños y niñas para este conflicto armado”.

Pero Francy, quien también hace parte de la CRIC, asegura que lo ocurrido con su abuela, le da más fuerzas para no desfallecer en su propósito y seguir con el legado de su abuela, por un territorio en paz.

“Ahora más que nunca vamos a seguir adelante, vamos a ser parte de la ‘Guardia’, así nos amenacen y nos digan que si nos ven con algo del CRIC, nos van a matar. Bien pueda, vengan, mátenos, si quieren, pero vamos a seguir luchando por el proceso y por los jóvenes porque yo quiero dejarles un futuro bonito a mis hijos”, dice Francy, aún con esperanza, en medio de la zozobra.

LAURA CRISTINA GARCÍA VÉLEZ

Subeditora de EL TIEMPO

CALI