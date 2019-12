‘Traían muertos y los vestían con prendas militares’: testigo de fosas

No recuerda la fecha exacta, pero sí el horror que le produjo el suceso. Después de ello, Roberto* cayó enfermo y fue incapacitado 15 días. Con esfuerzo, hace memoria y cree que era un día de mediados de 2004, cuando él y otros dos hombres recibieron la orden de cavar un hoyo en el cementerio Las Mercedes, ubicado en Dabeiba (Antioquia), el lugar donde la JEP investiga si hay restos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Ese día, cuenta, a la morgue municipal llegaron cuatro cuerpos de personas asesinadas: tres hombres y una mujer. Les dijeron que eran guerrilleros muertos en combate. A uno de ellos, Roberto ya lo había visto, no había entablado relación con él ni sabía con certeza si pertenecía a la guerrilla, pero asumió que así era. Ese muerto era el que tenía la peor herida, que le desfiguró el rostro. Otro era un hombre muy joven.

Roberto y los otros dos fueron contratados para abrir las fosas y dice que era común que encomendaran este trabajo para sepultar cadáveres que aparecían en la zona y que nadie reclamaba.

“Nos mandaron a enterrar a esa gente, abrimos un hueco muy grande, de 4 de ancho por 4 cuatro de largo y un metro de profundidad; y estábamos alistándonos para llevarlos allá, cuando llegó un comandante del Ejército con 15 soldados y nos dijeron que los vistiéramos”, asegura Roberto.

A la mujer le pusieron un uniforme de policía, al hombre de la herida en el rostro, un camuflado, pero a los otros dos los dejaron en ropa interior. Los soldados les tomaron fotos a los cadáveres. Después, la tierra los cubrió a todos, juntos en el mismo hoyo.

“Y les colocaron unas armas y un bolso camuflado, que yo creo que estaba vacío”, dice Roberto, quien añade que estas labores las cumplían en medio de mucho miedo y tensión, lo más rápido posible para devolverse a sus casas.

Hoy, siente temor ante la llegada de funcionarios de la JEP que empezaron a hacer exhumaciones de restos en el cementerio Las Mercedes, luego de que un exmilitar testificara que allí hay al menos 50 cuerpos de personas ejecutadas, entre 2005 y 2007, de manera irregular por la Fuerza Pública, como parte de los llamados ‘falsos positivos’.

Siente temor de que, sin saberlo, pudo haber estado involucrado en un macabro episodio del conflicto armado colombiano.



La investigación de la JEP, que se seguirá en enero de 2020, parte del relato de dicho exmilitar, según el cual en el cementerio Las Mercedes estarían sepultados como falsos guerrilleros, principalmente, hombres entre los 15 y los 56 años, muchos de los cuales eran llevados desde Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad.

Para Augusto González, director del Museo Casa de la Memoria de Dabeiba, siempre se han escuchado rumores de que los cuerpos que pudieron llegar al cementerio Las Mercedes eran de personas de otros lugares del departamento, como Medellín.

Hasta el momento, los funcionarios de la JEP han exhumado siete esqueletos completos de personas que podrían ser víctimas de estos delitos, además de otros fragmentos de huesos que corresponderían también a posibles víctimas. Hace falta que se cumpla la plena identificación, labor en la que trabaja el Instituto de Medicina Legal.

Así, se podrán cotejar informaciones para saber a quiénes corresponden los cuerpos y determinar si fueron asesinados por la Fuerza Pública para luego hacerlos pasar como guerrilleros o si se trata de otras personas que cayeron en manos de otros grupos armados como las Farc y las Auc.

En vista de que no es posible determinar aún cuáles víctimas de ‘falsos positivos’ estarían en el cementerio Las Mercedes, estas pueden estar reportadas en la lista de desapariciones forzadas, que en Antioquia sumaron 1.345 en 2005, 934 en 2006 y 864 en 2007, según datos de la Unidad para las Víctimas.

Estos años corresponden a los mencionados por el exmilitar en su versión a la JEP sobre fosas comunes para ejecuciones extrajudiciales en dicho camposanto.



En su relato, Roberto cuenta que en esa época Dabeiba estuvo plagada por la violencia, incluso desde la década de los 90. En todos esos años, paramilitares y guerrilleros dejaron regueros de sangre y la población civil quedó en medio.

Hoy es consciente del riesgo que corrió, sin tener conocimiento de ello, cuando cumplía labores como la de abrir la fosa para los cuatro supuestos combatientes muertos que tuvo que ayudar a sepultar.

Pero esa no fue la única ocasión en la que se vio involucrado ni tampoco fue el único poblador al que le encomendaron esos trabajos. Recuerda una vez que enterraron 28 personas, alrededor de un árbol que había en el cementerio, en el transcurso de una semana.

“La mayor parte eran NN. Enterraban hasta de a tres en un mismo hueco en bolsas de plástico. Me mandaron una vez a una ferretería que había en la calle central de Dabeiba a hacer bolsas con un rollo de plástico, una tijera y una maquinita para sellar las bolsas, me hice 35 bolsas y eso no duró una semana. Pero esa vez no apareció el Ejército a dar órdenes ni nada”, describe el hombre, quien dice que el plástico era fino, grueso y negro.

Esos cuerpos guardados en bolsas y sepultados después tampoco nadie los reclamó.

