William Dau recibe a Cartagena con la ‘dictadura de embargos y deudas’

En la Vía Perimetral, en el llamado cinturón histórico de exclusión social de Cartagena, entre la Ciénaga de la Virgen y el Cerro de la Popa, William Dau Chamat, alcalde electo para el periodo 2020- 2023, realizó el acto público de posesión de su mandato.

Fue un acto sencillo, repleto de pueblo afro, cero corbatas, sin carros de lujo, ni dispositivos recios de escoltas personales.

“¡Cartagena Pellízcate! Tenemos la oportunidad de cambiar la historia con la ayuda de todos. Dejé mi vida cómoda en el exterior porque no soportaba ver como los malandrines se robaban los recursos de la ciudad, mientras los pobres eran cada día más pobres. Hoy les pido que me acompañen, que no me dejen solo, porque el reto que tenemos es sacar a Cartagena del atraso y la miseria”, dijo a su público el nuevo mandatario.

Minutos antes de su discurso, bajo la canícula del Caribe colombiano, en un acto simbólico rodeado de niños, rompió unas cadenas hechas con cartón como una metáfora de lo que será su gobierno que tiene dos pilares: derrotar y erradicar la corrupción y el clientelismo, y acabar con la miseria que vive la mayor parte de la población.

Llamó al Concejo a trabajar en equipo por Cartagena, aunque reconoció que sólo tiene un aliado entre los cabildantes, y espera que los 10 nuevos trabajen con ética e independencia.

“A los concejales les digo, en una mano tengo una rama de olivo pero en la otra el garrote. No voy a vender la administración ni a permitir clientelismos por OPS y burocracias a cambio de proyectos. Sólo pido que cumplan con su trabajo: ¡Zapatero a tu zapato!”, señaló William Dau.

William Dau es abogado de la Universidad del Rosario, con posgrado en Derecho Tributario. Ha sido veedor anticorrupción por más de 20 años. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

En su discurso resaltó la forma como se eligió a su gabinete, quienes están en las diferentes secretarías por meritocracia.

“Tenemos un gabinete de lujo, conformado por profesionales de todos los estratos. Gente honesta de principios y con toda la capacidad de gestión, que nunca habían accedido a cargos públicos porque no vendieron su conciencia y no pertenecieron ni se vendieron a maquinarias ni clientelismos”, sumó, antes de presentar a su gabinete.

Mucho pueblo afro, cero corbatas, y sin carros de lujo, ni dispositivos recios de escoltas personales. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

La posesión de Dau fue ante todo una fiesta, en la cual incluso se le vio bailar champeta, el ritmo típico tradicional cartagenero, al lado de las comunidades.

William Dau aseguró que recibe la ciudad bajo una “dictara de embargos” y que los primeros seis serán duros, “tal vez el primer año también sea duro, porque los malandrines no se van a quedar quietos, no esperaban que les íbamos a quitar el poder, los agarramos con los pantalones abajo, por eso no están entregando toda la información, pero no soy pendejo. Les pido que me acompañen y verán que los tres años siguientes serán los mejores de Cartagena”, Sumó Dau, de 67 años.

Prometió que luchará para que no haya más peajes y dijo que el proyecto de para el corredor portuario y la quinta avenida de Manga, es un proyecto que no le conviene a la ciudad y que sectores poderoso “quieren meter por la puerta de atrás”

Entre el público estaban sus cinco hijos, y él presentó a sus dos mellizos de 15 años, por quienes se fue del país hace 15 años luego de amenazas de corruptos.

William Dau es abogado de la Universidad del Rosario, con posgrado en Derecho Tributario. Ha sido veedor anticorrupción por más de 30 años, a la vez que se ha desempeñado como abogado y auditor de importantes empresas nacionales e internacionales.

La jornada se cerró con un concierto de Champeta con algunos de los mejores exponentes del género que pone a gozar a los cartageneros.



John Montaño

Redactor de El TIEMPO

Cartagena

En Twitter @PilotodeCometas