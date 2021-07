10 grandes frases de Maxi en ‘La que se avecina’

Alcanzar la fama de forma tardía no fue ningún impedimento para que Eduardo Gómez siguiese luchando para labrarse un camino como actor sin importar la edad, regalándonos grandes momentos durante su carrera. Nacido el 27 de julio de 1951, desarrolló gran parte de su trayectoria interpretativa en el ámbito televisivo, medio con el que se dio a conocer gracias al personaje de Mariano Delgado en ‘Aquí no hay quien viva‘. Su trabajo en la aclamada comedia emitida en Antena 3 le convirtió en un rostro popular y le permitió impulsar su carrera. De hecho, tiempo después seguiría ligado a los proyectos de los hermanos Caballero participando en ‘La que se avecina‘, donde se metió en la piel de Máximo Angulo.

Durante seis temporadas permaneció en dicha ficción dando vida al que fue el primer conserje de Mirador Montepinar y, posteriormente, el camarero y uno de los socios del bar Max & Henry. Daba igual el trabajo que desempeñase porque se caracterizaba por su falta de interés para cumplir con sus responsabilidades. Además, sus vecinos y amigos le consideraban una especie de gurú, fama que adquirió gracias a las anécdotas e historias que inventaba y que le aportaban un toque de sabiduría. Lamentablemente el actor fallecía el 28 de julio de 2019, dejando para el recuerdo sus inolvidables interpretaciones como la de Maxi, por lo que desde FormulaTV queremos rendir nuestro particular homenaje a Eduardo Gómez recordando algunas de las mejores frases y expresiones que nos regaló con su interpretación en ‘La que se avecina’.

1 «¿Qué somos? ¿Leones o huevones?»

El actor Eduardo Gómez en ‘La que se avecina’

Todo lo que Maxi Angulo se proponía lo lograba, aunque para ello a veces tuviese que realizar actos moralmente reprobables o lidiar con planes o situaciones que en la mayaría de los casos terminaban mal e incluso rozaban el surrealismo. Sin embargo, a sus vecinos y amigos no les importaba las consecuencias de seguir los consejos de Maxi y le trataban como un ejemplo a seguir. Así pues, no solo era un vividor que sabía adaptarse a cualquier situación para sacar provecho, también tenía madera de líder. Gracias a sus advertencias e ideas sus vecinos y amigos tenían un camino a seguir para intentar solventar sus problemas, también recibían el apoyo moral necesario para echarle coraje y valor a la vida. Su mítica frase «¿Qué somos? ¿Leones o huevones?» siempre quedará como un grito de guerra y valentía.

2 «Si quiere un trío me haces un llama-cuelga»

Eduardo Gómez como Maxi en ‘La que se avecina’

Cuando se trataba de sexo Maxi nunca perdía una oportunidad. Engañar a una mujer ciega haciéndole creer que era un millonario con una mansión o hacerse pasar por un comandante para acostarse con la madre de Maite fueron solo algunas de las artimañas que utilizó para tener una noche de pasión. Sin embargo, sus mentiras no siempre le funcionaban, por lo que otra de sus conocidas estrategias era intentar que sus amigos accedieran a hacer un trío con él. De este modo, con todo el descaro del mundo, cada vez que Enrique, Amador o alguno de sus vecinos anunciaban que iban a tener una noche de sexo, Maxi les recordaba que él estaba disponible si necesitaban a alguien para hacer un trío, que solo tenían que hacer una llamada perdida y él se presentaba donde hiciese falta para unirse a la acción.

3 «A ver, mente fría, pensemos»

Maxi aconsejando a sus amigos en ‘La que se avecina’

Nada más poner un pie en Mirador de Montepinar Maxi demostró tener una personalidad muy marcada y los ideales muy claros. No solo luchó por sus derechos desde la primera temporada, también simulaba poseer un carácter bastante filosófico que le daba un aire de persona sabia y culta, o por lo menos eso creían sus vecinos. Tal y como sucedía en ‘Aquí no hay quien viva’, el personaje encarnado por Eduardo Gómez era la cabeza pensante del grupo que formaba con Amador, Vicente, Leo y Javi. Todos ellos se reunían en el bar y, caña en mano, intentaban encontrar soluciones a sus problemas, siendo el propio Maxi el que siempre les obligaba a para un momento para pensar y recapacitar. Así fue como se ganó a pulso el mote de «Mente fría», pues en su mano estaba la capacidad de que todos pensaran hasta dar con la respuesta a los problemas.

4 «El estrés, la pandemia del siglo XXI»

Guillermo Ortega y Eduardo Gómez en ‘La que se avecina’

Con el paso del tiempo Maxi fue dando rienda suelta a esa supuesta capacidad de reflexión y ese pensamiento que tanto admiraban Amador y compañía. Tras todas esas locas ocurrencias se escondía un gran conocimiento sobre la vida en general, por lo que de vez en cuando nos dejaba ideas mucho más cuerdas de lo que podíamos imaginar viniendo de una persona como él. Sin ir más lejos, desde el primer episodio ya nos regaló una de sus grandes frases reflexionando sobre los grandes problemas de la vida. En concreto, al ver a Joaquín (Guillermo Ortega) agotado y alterado por perder continuamente a posibles compradores del piso piloto, Maxi recordó en voz alta que el estrés es una de las peores pandemias del siglo XXI.

5 «Los políticos son como los preservativos, siempre hay que tener uno en el bolsillo por si acaso»

Maxi conversando con Enrique en ‘La que se avecina’

En el momento en el que perdió su trabajo como conserje y Enrique se quedó solo tras la marcha de Araceli, Maxi no dudó en aprovechar la situación en la que se encontraba su amigo para instalarse en su casa y hacerle compañía. Durante la convivencia tuvieron sus más y sus menos, pero ambos formaban una peculiar unión que tenían que conservar al ser socios del bar. Además, a Maxi no le importó tener como compañero de piso y de trabajo a un concejal, más bien todo lo contrario. Para él los políticos eran necesarios hasta el punto de que consideraba vital tener a uno de su parte por si en algún momento necesitaba tirar de sus influencias para recibir una ayuda extra, comparándolo con la seguridad que aporta tener un preservativo en el bolsillo para estar preparado ante cualquier situación que se pueda presentar.

6 «De niño tuve una profesora que se llama Juani nos pegaba con la regla en las nalgas, con ella tuve mi primera erección»

Maxi en casa de Enrique en ‘La que se avecina’

Por todo aquello que contaba sobre su pasado, daba la sensación de que Maxi no había tenido una infancia tranquila y que había crecido envuelto en cientos de infortunios que hacían que su vida fuera toda una caja de sorpresas. De esta forma, en el instante menos esperado, Maxi hacía acto de presencia para relatar una de sus apasionantes historias que incluían desde acciones insólitas y surrealistas hasta anécdotas divertidas. Todos escuchaban atentos sus relatos con los que era capaz de dejar a cualquiera con la boca abierta, como aquella vez que contó que tuvo su primera erección con una profesora que les aplicaba castigos físicos.

7 «Pues ya ha probado la carne humana, este perro no vuelve a comer pienso»

Maxi con algunos de los vecinos en ‘La que se avecina’

Cuando en la tercera temporada Izaskun y Mari Tere instalaron una alarma en su piso para protegerse de posibles ladrones olvidaron la presencia del perro guardián que acababan de adquirir para aumentar su protección. De este modo, cuando Maxi y el resto de los vecinos acudieron a ver qué sucedía cuando la alarma comenzó a sonar se encontraron con las dos ancianas y el animal. Aparentemente el perro parecía tranquilo e incluso inofensivo, pero Antonio no tardó en comprobar la ferocidad del nuevo inquilino del bajo. Mientras era atacado, el resto se dedicaba a contemplar la situación mientras Maxi hacía una divertida aclaración reconociendo que iba a ser complicado que el perro volviese a comer pienso después de catar la carne humana.

8 «¿Sabes lo que pesé al nacer? 900 gramos. Me dejaron al lado de la estufa y yo me aferré a la vida»

Maxi en su bar en ‘La que se avecina’

Las anécdotas y las historias sobre su pasado eran todo un clásico en las conversaciones con Maxi. La mayoría de las cosas que contaban eran mentira, pero eso no le impedía soltar por la boca toda clase de palabrería con tal de impresionar a sus oyentes. Una de las más recordadas es su historia sobre cómo logró sobrevivir al nacer. Aunque nadie sería capaz de creer algo tan espectacular, Maxi no titubeó a la hora de relatar que tras pesar 900 gramos al nacer le dejaron al lago de una estufa a modo de incubadora, por lo que tuvo que ser él mismo quien se aferrara a la vida para salir adelante en esas circunstancias tan asombrosas. Otra cosa no, pero a Maxi nunca la faltaba la imaginación.

9 «Rechacé una oferta de Chicho para salir en el ‘Un, dos, tres…’, me equivoqué, claramente»

Maxi en la primera temporada de ‘La que se avecina’

El primer trabajo que desempeñó Maxi cuando llegó a Mirador de Montepinar fue el de conserje. De hecho, su presencia en la urbanización fue para realizar dicha labor, algo que no le terminaba de entusiasmar, pero que le permitió conocer a Enrique y llegar a un acuerdo con él para montar el bar Max & Henry, del que se hizo cargo y en el que ejerció como camarero al mismo tiempo que seguía como conserje. Como podemos comprobar, no tenía ningún problema para defenderse en cualquier profesión y, por lo que él mismo contaba, a lo largo de su vida había realizado todo tipo de trabajos e incluso había perdido grandes oportunidades laborales por tomar decisiones equivocadas, como aquella vez que, supuestamente, rechazó una oferta del mismísimo Chicho Ibáñez Serrador.

10 «Ana Rosa, mi vida»

Maxi con Ana Rosa en ‘La que se avecina’

Desde que conocimos a Maxi en la primera temporada descubrimos que no había tenido mucha suerte en el amor. Su matrimonio fallido con Izaskun ya era una seña clara de que su corazón todavía trataba de encontrar a la mujer indicada. Aunque tuvo algún que otro interés durante varias temporadas, finalmente encontró la felicidad en el terreno amoroso gracias a Ana Rosa. Para todos era muy raro ver al hombre feliz con la compañía de una muñeca hinchable a la que había puesto nombre, pero rápidamente asumieron que no debían meterse en esa relación que terminó consolidándose. De hecho, tanta fue la dicha que sentía al lado de Ana Rosa que decidió marcharse de viaje con ella en una luna de miel que se convirtió en la despedida definitiva del personaje.