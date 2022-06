4 razones por las que ‘Hermanos’ te enganchará desde el principio

Cada vez falta menos para el gran estreno de ‘Hermanos‘, la nueva ficción turca de Antena 3 que conquistará tu corazón desde el minuto uno. Aclamada por la crítica y aplaudida por el público, ‘Hermanos’ cuenta la emocionante historia de Kadir, Ömer, Asiye y Emel, cuatro hermanos que viven una vida feliz y pacífica, con los bolsillos vacíos pero llenos de amor.

A continuación te contamos las cuatro razones por las que ‘Hermanos’ te enganchará desde el primer momento y por qué no te puedes perder está ficción que se convertirá en todo un éxito.





Una historia de superación y coraje

En el arranque de la serie, Ömer, Kadir, Asiye y la pequeña Emel tendrán que superar un duro desafío, pero con el apoyo mutuo y la clave de estar siempre juntos conseguirán salir adelante como una familia.

Una historia con la que los espectadores sentirán empatía e incluso identificados. La trama, que gira entorno a cuatro jóvenes, hará que el público sienta nostalgia por los personajes. Además, ‘Hermanos’ demostrará lo importante qué es la familia y su significado.

Los cuatro hermanos se apoyarán entre ellos en todo momento y se cuidarán los unos a los otros, algo que enganchará a los espectadores desde el primer momento.





Las tramas de la serie te emocionarán

Las tramas harán que no puedas dejar de ver ‘Hermanos’, y es que la muerte de los padres de los cuatro jóvenes es solo el principio de una historia que te emocionará. El amor, la familia y la mezcla del mundo de los pobres con el de los ricos hará que no puedas dejar de ver está apasionante serie.





Emel, el personaje que te conquistará

Uno de los personajes que seguro que va a conquistar a la audiencia será la pequeña Emel. Dulce y cariñosa, desprenderá ternura y cada una de sus escenas te llenará de amor. Y es que, como ya pasó con ‘Mi Hija’, los personajes infantiles consiguen crear un vinculo muy especial con el público.

La pequeña Emel ha perdido a sus padres siendo muy pequeña pero siempre contará con el amor y el cuidado de sus hermanos mayores. Además, es muy educada y de buen comportamiento. Como es lógico extraña a sus padres y se lo recuerda a sus hermanos constantemente.





Todo un éxito mundial

Con grandes datos de audiencia en el prime time turco en sus dos primeras temporadas, este drama también está desembarcando con calurosa acogida en otros territorios de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. No es de extrañar que ‘Hermanos’ se convierta en un nuevo éxito como lo fue ‘Mujer‘ y como lo es ‘Tierra Amarga‘ o ‘Infiel‘.

Desde su estreno, y a lo largo de 2021 y 2022, ‘Hermanos’ está siendo una de las series más premiadas, consiguiendo numerosos galardones no solo en Turquía sino también fuera de sus fronteras.

Hasta el momento, entre sus muchos y destacados premios están el de Mejor Serie internacional en los International Quality Awards (Reino Unido); Premio a la Mejor nueva serie de Drama de TV y Mejor Drama ‘teen’ del año en TV en los International Awards Summit (Estados Unidos); Mejor Drama de TV del año en los Moonlife Awards (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los Bonne Vie Stars (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los 25 Gold Lens Awards (Turquía); GQ Hombre del año 2021 en Turquía al actor Onur Seyit Yaran, considerado como la ‘Estrella más prometedora del año’; Mejor actriz revelación para Su Burcu Yazgı Coşkun en los Gold 61 Awards (Turquía); Mejor actor secundario para Onur Seyit Yaran en los Gold 61 Awards (Turquía); Mejor actriz para Fadik Sevin Atasoy en The Best of Time 2022 o Mejor banda sonora en los Premios Cumbre Internacional, entre un largo y amplio listado de galardones en 2021 y 2022.

«Yo cuidaré de mis hermanos» | ‘Hermanos’, muy pronto en Antena 3 | «Yo cuidaré de mis hermanos» | ‘Hermanos’, muy pronto en Antena 3



¡Mañana no te pierdas el estreno de ‘Hermanos’, una historia que no podrás dejar de ver en Antena 3!