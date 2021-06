8 razones por las que María Teresa Campos se ha convertido en un mito de la televisión

En 1981, tras varios años dedicada al mundo radiofónico, una María Teresa Campos de apenas 40 años de edad comenzaba a coquetear con la televisión, a través del programa ‘Esta noche’, presentado por Carmen Maura. Poco a poco, se fue haciendo hueco en la pequeña pantalla, hasta que en 1986 se sumó al equipo de Jesús Hermida en ‘Por la mañana’, al frente de diversas secciones. Ese fue, de hecho, su primer gran paso para colocarse al frente del mundo televisivo como toda una profesional del medio.

Su exitosa colaboración con el popular presentador trajo consigo múltiples beneficios a Campos, entre los que destaca su sustitución de Hermida, como presentadora, al frente de un formato que fue cambiando de nombre, pasando por ‘Esta es su casa’ y ‘Pasa la vida’. Finalmente, en 1996, Campos fichó por la cadena de Telecinco para situarse al frente del exitoso programa ‘Día a día‘, un importante punto de partida para toda la impresionante carrera profesional que ha ido sumando a sus espaldas. Desde FormulaTV repasamos las razones por las que, gracias a su trabajo, Campos se ha convertido en todo un mito de la televisión española.

1 Cambió las mañanas televisivas con ‘Día a día’

Paco Valladares, Concha Velasco, María Teresa Campos y Rocío Carrasco una de las secciones de ‘Cada día’

La primera etapa de María Teresa Campos en Telecinco, al frente de ‘Día a día’, ha sido calificada por la propia comunicadora como «los años más felices de mi vida», según aseguró ella misma en la gala de los Premios Iris que tuvo lugar en 2013. A mediados de los 90, Campos se situó al frente de ese formato que, durante ocho años consecutivos, conquistó las mañanas televisivas con una mezcla de géneros y secciones que nunca antes se había dado en la televisión española y que, a día de hoy, aún prevalece en formatos como ‘El programa de Ana Rosa‘ o ‘Espejo público‘.

Campos estuvo al frente de un programa que no temía mezclar una mesa política con un corrillo sobre la prensa rosa, además de secciones con «teatrillos» que no habían sido incluidas en los matinales hasta entonces. Todo ello, junto a las potentes entrevistas que la comunicadora protagonizaba con personajes del momento, la convirtieron en «la reina de las mañanas» y a ‘Día a día’, en un formato de referencia con audiencias increíbles: a lo largo de sus 1.548 emisiones, el formato de Telecinco hizo una media de 26,1% de share, un éxito que aún se ve reflejado en las mañanas televisivas españolas a través del legado que Campos y sus compañeros han dejado tras de sí.

2 Introdujo la actualidad política en los magacines

María Teresa, el día del estreno de ‘Día a día’ en Telecinco

Tras dejar atrás su papel como presentadora en el programa de Televisión Española ‘Pasa la vida’, Campos quiso quitarse una espinita con su incorporación a ‘Día a día’: incluir una tertulia política en horario matinal. De esa manera, gracias a la insistencia de la presentadora, el programa de Telecinco incorporó la sección «Mesa de debate», una tertulia política que contaba con analistas del género e, incluso, la participación ciudadana mediante llamadas y mensajes.

Esta pionera iniciativa no tardó en convertirse en la sección más vista del formato, donde se cuidaba el prestigio de los colaboradores y su buena imagen. Asimismo, gracias a esta sección, María Teresa pudo desarrollar su faceta informativa y política, desde su papel de moderadora, al igual que sirvió de ejemplo para otros formatos que incorporaron la idea en su contenido. Una idea que, además, resultaba un tanto revolucionaria para la época, dado que, por entonces, los magacines se consideraban una ventana a un contenido superficial destinado a un público matinal al que se lo describía con términos retrógados y machistas como «marujas».

3 Fue la primera en incluir debates de ‘Gran hermano’

María Teresa Campos junto a los colaboradores del Corrillo de ‘Día a día’

Más allá del ámbito político, incorporó a ‘Día a día’ la sección del Corrillo, en cierto modo heredada de su etapa en ‘Pasa la vida’. En ella, la presentadora abordaba los asuntos del mundo del corazón junto a profesionales como Jorge Javier Vázquez, Víctor Sandoval, Terelu Campos, Lara Dibildos o Rosa Villacastín, sin olvidar el entretenimiento y el humor creados gracias a la complicidad entre sus miembros.

Lejos de quedarse en algo estático e inamovible, Campos y sus compañeros se esforzaron porque la sección se fuera renovando con el paso del tiempo, hasta que la comunicadora realizó un movimiento tan hábil como exitoso: incluir el recién estrenado formato de ‘Gran Hermano‘ a su Corrillo, para comentar lo que iba ocurriendo cada día en la casa de Guadalix de la Sierra. De hecho, este aspecto del programa también fue evolucionando con el paso del tiempo, al convertirse en una tertulia «oficial» tanto de dicho reality como de los que llegaron después, e incluso incorporar concursantes de ‘Gran hermano’ como colaboradores habituales.

4 Hizo partícipe a la audiencia

María Teresa Campos como «defensora de la audiencia» en ‘Sálvame’

Antes de dar el salto a Telecinco, al tomar el testigo de Hermida, María Teresa Campos demostró una gran maestría a la hora de acercar ‘Por la mañana’ al público televisivo, alejándose del habitual aspecto encorsetado y un tanto engolado que había mantenido el formato con anterioridad. Con su trabajo como presentadora, Campos lograba «jugar», en cierto modo, de forma cómplice, con la audiencia, la convertía en parte del formato, en lugar de en un mero espectador. Sin ningún tipo de red, María Teresa dirigía sus propios programas ante las cámaras, sin olvidar que la audiencia estaba al otro lado y la importancia que tenía para sus programas. Pasara lo que pasara en sus programas, la presentadora compartía cualquier detalle con los espectadores, con el fin de asegurarse de que estaban sumergidos en el formato tanto como los presentes en plató.

Su naturalidad, su forma de mojarse o de compartir incluso experiencias propias, hacían que el público conectara con ella, convirtiéndose así en un potente gancho junto al contenido de sus programas, especialmente en el caso de ‘Día a día’. Algo que, además, se acababa extrapolando también a sus colaboradores, puesto que todos ellos tenían la oportunidad de mostrar sus personalidades ante un público que podía ponerse o no a su lado, pero que no quedaba indiferente a sus atributos. Quizás, por todo ello, Campos se incorporó a ‘Sálvame‘ en octubre de 2010 como «defensora de la audiencia», cargo que ocupó hasta el años 2017, en el que podía escuchar los mensajes que los espectadores enviaban al formato de Telecinco y responderlos de la forma tan cercana y natural a la que los tenía acostumbrados.

5 Su gran instinto televisivo

María Teresa Campos con su Antena de Oro 2015

Campos demostró desde sus inicios en televisión tener un gran instinto sobre lo que podía o no encajar ante el público. Una prueba de ello fue su «Mesa de debate», iniciativa que fue rechazada en Televisión Española al considerar que era un contenido que, en las emisiones matinales, no encajaría. Una visión que fue echada por tierra cuando la sección se convirtió en todo un éxito. A lo largo de su carrera, Campos ha ido sumando aciertos de cara a la audiencia, como los teatrillos que ella misma protagonizaba junto a Pedro Valladares en ‘Día a día’, heredados de la etapa de ambos en Televisión Española, cuando actuaban como un matrimonio con diálogos cargados de humor.

La comunicadora llegó incluso a implicar a su hija en iniciativas similares, creando una sección de ficción en la que dejó que su hija Terelu mostrara su lado más cómico a través de la interpretación de La Script. Dicho personaje tenía el único propósito de molestar y criticar a Campos, creando así una sección que adquirió una gran popularidad entre los espectadores, que podían presencia la curiosa relación entre madre e hija. De esa forma, Campos demostró un gran instinto televisivo no solo al apostar por ideas tan curiosas como novedosas para la época, sino también manteniendo un adecuado y atrayente equilibrio entre el mundo del corazón, el de la política y el de la ficción, el entretenimiento y el humor.

6 No teme arriesgarse

María Teresa Campos en ‘¡Qué tiempo tan feliz!’

La actitud natural y directa de María Teresa Campos se plasmaba en sus programas al convertirlo en algo «vivo», algo que evolucionaba, que se adaptaba al paso del tiempo y al cambio de mentalidad. Una faceta en la que Campos no temía ser arriesgada, probando cosas nuevas con las que mantener a su audiencia e incorporar incluso nuevos miembros. Si algo no funcionaba, por descontado, era retirado. Pero no había temor alguno en la presentadora al respecto, dado que Campos apostaba por dejar atrás los formatos estáticos y «encorsetados» que, con el tiempo, se acaban quedando obsoletos.

Además de ser arriesgada en este aspecto, Campos también ha sido una profesional que no ha dudado en mojarse sobre cualquier tema, aunque en ocasiones eso le ha traído algún que otro problema más allá de las críticas que pudiera recibir de la opinión pública. Un ejemplo son las palabras que, sin tapujos, la presentadora lanzó a Paolo Vasile en una de sus primeras emisiones al frente de ‘Cada día’, en 2004, después de abandonar Telecinco. «Cállate ya, hombre, cállate ya. Vete a tu tierra y cállate ya. Si tú estás aquí porque a ti no te quieren ni allí», lanzó Campos, entre otras cosas, hasta el punto de tildar al empresario de «gilipollas». Algo que, por suerte, fue perdonado años después y que permitió que la comunicadora regresara a la principal cadena de Mediaset en 2007, tras la cancelación de ‘Cada día’ dos años antes.

7 Se adapta a múltiples formatos

María Teresa, vestida como Audrey Hepburn en ‘Las Campos’

«En la tele, o te mueves, o te mueres», lanzaba María Teresa Campos en la promoción de ‘La Campos Móvil‘, su último proyecto televisivo hasta la fecha. Una filosofía que la comunicadora ha empleado desde sus inicios, manteniendo formatos vivos en los que ella misma se convertía en toda «exploradora» de nuevas experiencias. A lo largo de sus cuarenta años de carrera en la pequeña pantalla, Campos ha sabido evolucionar para tratar de mantenerse ante las cámaras, al igual que ha sido consciente de que no siempre puedes gustar al público. «A veces no se puede luchar contra los elementos. Aunque tú pongas exactamente todo lo que ponías antes, hay cosas que no tienes y que no puedes ofrecerle al público», manifestó en una entrevista con Andreu Buenafuente, en ‘Buenafuente‘, en el año 2009, tras su poco exitoso paso por Antena 3.

Su atrevimiento y su «movimiento» han conducido a la comunicadora a pasar por numerosos formatos televisivos que, sumados a su carrera radiofónica, han hecho de ella una profesional todoterreno. De ese modo, la presentadora no solo ha estado a cargo de magacines como ‘Día a día’ o ‘¡Qué tiempo tan feliz!‘, sino que también ha ejercido de presentadora y directora en programas musicales como ‘Telepasión‘, formatos informativos y de actualidad como ‘Lo que inTeresa’ o ‘La mirada crítica‘ o más personales, como fue ‘Las Campos‘, el docureality que la veterana presentadora protagonizaba junto a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, donde mostraron su lado más desenfadado y natural.

8 Muestra una gran pasión por su profesión

María Teresa Campos pasea con Isabel Díaz Ayuso durante la grabación de ‘La Campos móvil’

Desde sus inicios profesionales en la radio a finales de los años 60, María Teresa Campos ha demostrado que es una profesional incansable y apasionada de su profesión. Más de cincuenta años después, la presentadora ha demostrado que no quiere resignarse a la jubilación. De hecho, tras varios años de apariciones esporádicas en la pequeña pantalla, a través de formatos de todo tipo, desde que se la vio en las últimas emisiones de ‘Las Campos’ en 2018, la comunicadora se animó en 2020 a crear su canal de Youtube «Enredados por María Teresa Campos».

Con dicha iniciativa, Campos recuperó su faceta de entrevistadora para grabar distintos encuentros con rostros conocidos por el público español, como los Javis, David Broncano, Jorge Javier Vázquez, Ágatha Ruiz de la Prada, Tamara o Candela Peña, entre otros muchos. Su trabajo y sus evidentes ganas de seguir ligada a su profesión, junto quizás su polémica entrevista con Isabel Gemio después de que la extremeña se pasara por su canal de Youtube, animaron a Telecinco a apostar de nuevo por ella a través de ‘La Campos Móvil’. Un formato que se convertía en el primer programa que Campos presentaba en televisión desde hacía varios años pero que, lamentablemente de momento, parece no tener más recorrido. Algo que, dada la carrera de la presentadora, seguramente no la detenga a la hora de lanzarse a nuevos proyectos.