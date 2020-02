Adara, a punto de estallar en ‘Supervivientes 2020’: ‘Si me sigue provocando, abrimos el cajón de mierda’

La noche del jueves 27 de febrero, Telecinco emitió la segunda gala de ‘Supervivientes 2020‘, en la que Yiya y Vicky fueron las primeras expulsadas de la edición. Además, Elena Rodríguez y Hugo Sierra vivieron su primer gran enfrentamiento a raíz de las acusaciones que la primera lanzó contra su exyerno en torno al parto de Adara Molinero. Una discusión sobre la que la propia Molinero tuvo ocasión de pronunciarse desde plató y que acabó con la ganadora de ‘GH VIP 7‘ al límite de la paciencia.

Adara y Bruno, enfrentados en la Gala 2 de ‘Supervivientes 2020’

Adara pudo hablar después de presenciar como Hugo, como dios de la semana, elegía a su madre para que fuera destinada al grupo de los siervos sin enfrentarse a la prueba. Una decisión que achacó a su discusión minutos antes y que no gustó nada a Molinero. «No me esperaba esto. Ha sido muy cruel», opinó la hija de Elena, en plató, tras lo cual confesó, sobre el momento del parto de su hijo, que «no quería tocar ese tema. No me gusta que mi madre lo haya sacado». En ese momento, Bruno, hermano de Hugo Sierra, intervino para manifestar lo mucho que aquellos comentarios habían dolido a su madre, dado que ella misma fue una de las encargadas en ir a buscar a Elena al aeropuerto.

«Tu hermano no quería que mi madre estuviera en el parto», interrumpió entonces Aldara, reafirmando las palabras que había lanzado su madre en la palapa. «Tuve que discutir muchísimo con él porque no quería que se quedase», desveló Molinero, mientras Bruno se mantenía incrédulo ante sus palabras. «Han vivido otra realidad», opinó Adara, después de afirmar que su expareja «no soportaba» a Elena. «Esto súper caliente», reconoció Molinero, en medio de la disputa con Bruno, a quien acusó de ser «muy machista por los comentarios que se ha dedicado a hacer sobre mí».

«Vamos a abrir el cajón de mierda. Y el grande»

«¿Vamos a abrir el cajón de mierda? Porque si quieres lo abrimos bien. Que me estoy calentando ya. Me he callado mucho», aseguró la ganadora de ‘GH VIP 7’ en medio de la disputa, en la cual Jorge intervino para saber si la familia de Sierra la había tratado bien. «A mí me trataron bien hasta que dejaron de hacerlo, cuando yo no he hablado mal de su familia», respondió Adara, tras lo cual declaró que «se han pasado muchos límites conmigo y aun así me he seguido callando».

«Si me sigue calentando y provocando, vamos a abrir el cajón de mierda. Y el grande», zanjó la hija de Elena. Ya durante la publicidad, a través de las redes, el equipo del programa quiso saber si se encontraba más tranquila. «Sí. A ver, he flipado un poco pero bueno, al final es un juego, cada uno juega con sus cartas y habrá que aceptarlo«, reconoció Adara, sobre la decisión que Hugo había tomado acerca de Elena, de la que confesó que «me parece un poquito mal». «Pueden tener muchos problemas pero, al final, si tienes que dar algo asi, se lo das a otra persona», opinó Molinero.