Adara afirma que Hugo Sierra llegó a insultarle ‘cosas muy feas’ durante su relación

Adara Molinero y Gianmarco Onestini han querido poner a prueba su amor y ser sinceros en su recién estrenada relación sometiéndose al polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe‘. Entre las múltiples confesiones que hizo la ganadora de ‘GH VIP 7‘, destacó el momento en el que explicó que su expareja, Hugo Sierra, le llegó a insultar cuando discutían.

Adara se sinceró sobre su relación con Hugo Sierra en ‘Sábado Deluxe’

Adara quiso explicar también que nunca hubo malos tratos, pero que sí se quedaba muy afectada tras sus peleas y solo podía llamar a su madre para buscar consuelo, porque estaba sola en Palma. La madrileña no quiso decir qué tipo de insultos le profería el ahora concursante de ‘Supervivientes 2020‘ para no hacer «la pelota más grande», pero que eran «cosas muy feas».

La relación con su padre, en punto muerto

La ganadora de ‘GH VIP 7’ también ha contado que lleva una semana y media sin hablar con su padre y que se encuentra «enfadada» y «muy decepcionada» porque este se haya puesto de parte de Hugo Sierra. «Mi padre me dice que lo he hecho muy mal, que me he besado con otro chico y, cuando le cuento los problemas que tenía con Hugo, lo justifica todo», ha explicado Adara, que cree que su padre actúa así porque se identifica con Sierra por «heridas del pasado». La madrileña también ha dicho que le parece «increíble» que ambos se traten «como colegas» y que su padre defienda a capa y espada al ganador de ‘GH Revolution‘ en las redes: «Parece que su hijo sea él».

Habla de su intimidad con Gianmarco

Durante su paso por ‘GH VIP 7’, Adara confesó que apenas mantenía relaciones sexuales con Hugo Sierra y que siempre lo hacía con la luz apagada por su timidez. En su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, la madrileña ha contado que su vida sexual ha cambiado y ha revelado detalles íntimos de su relación con Gianmarco, como que su primera vez fue en un hotel. «Cuando sientes que le gustas tanto a una persona, tú te sientes increíble y dejas que encima la luz», ha explicado Adara. También confesó que el italiano es más pasional que su expareja.

Adara cuenta detalles de su intimidad con Gianmarco en ‘Sábado Deluxe’

Jorge Javier Vázquez da la razón a Hugo Sierra

Adara ha contado también que fue Hugo Sierra quien explicó a su madre, Elena Rodríguez, que estaban esperando un hijo, porque la madrileña no se atrevía a contárselo: «Fue por inmadurez». La concursante de ‘Supervivientes 2020’ se enfadó enormemente al descubrir que su hija estaba embaraza porque Hugo y ella llevaban muy poco tiempo siendo novios. Jorge Javier, muy dado a mostrar su opinión sin tapujos, explicó que en esa situación, él se posicionaría al lado de Hugo Sierra: «Yo no voy a tolerar nunca que nadie se meta en mi vida».